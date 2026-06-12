株式会社両備システムズ(本社：岡山県岡山市北区、代表取締役上席執行役員COO 小野田 吉孝、以下 当社)は、こども家庭庁の推進により大阪府豊中市が実施した「令和7年度こどもデータ連携実証事業」における成果報告を受け、データ連携とシステムによる判定、人による判断を組み合わせた支援プロセスの有効性が確認されたことをお知らせします。





豊中市における「こどもデータ連携実証事業」の成果を報告





本実証では、こども連携プラットフォーム「こどもの杜」を活用し、分野横断で連携したデータを基に、虐待リスクがあり、支援が必要なこどもの早期把握と、予防的な支援につなげる取り組みが行われました。こどもの杜にてリスクレベルが高いと判定したこどもについて、63名をこども家庭センター合同ケース会議対象者として専門職によって支援検討を行い、支援が必要とされた5名に対してアプローチと状況の聞き取りが実施され、2名の個別の支援にいたりました。









●背景

豊中市では、これまでこどもや家庭に対し包括的な支援を展開してきた一方、困難を抱えるこどもや家庭ほど状況が把握しづらく、課題が顕在化してから対応せざるを得ないという課題がありました。

こうした背景から、母子保健、福祉、教育といった分野を越えてデータを連携し、潜在的に支援が必要なこどもを早期に把握し、予防的な支援につなげることを目的として、本実証事業が実施されました。









●実証事業の概要

本事業では、住民基本台帳、福祉、母子保健、教育分野など、豊中市内の関係部署が保有するデータを連携し、リスク分析を実施しました。

当社は分析主体として参画し、連携データを基にリスクレベルを計算するための条件を設定し、支援の優先度やリスクレベルの推移を可視化する仕組みの構築を支援しました。

実施期間：2025年7月～2026年3月









●実証事業の成果

本実証の特徴は、システムによる抽出と、人による判断を組み合わせた支援プロセスです。

(こどもの杜システムでは、豊中市独自のリスク分析モデルにより、「支援の優先度」と「該当する困難の類型」を判断しています。)

● 連携データを基にリスクレベル(1～23、数値が高いほどリスクが高いと判定)を付与し、一定以上のリスクが想定されるこどもを抽出

● 抽出結果をもとに、児童福祉、母子保健、教育分野の専門職が参加する合同ケース会議を実施

● データだけでは判断できない状況を踏まえ、支援の必要性や方針を多角的に検討





その結果、これまで支援につながっていなかったこどもや家庭の状況を可視化し、必要な専門支援への接続や見守りにつなげる事例が確認されました。また、既に支援中のケースについても、データを再確認することで支援方針の見直しが行われるなど、支援の質の向上に寄与しました。





出典：こども家庭庁「こどもデータ連携の取組の推進」(2026年6月1日)

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/9af1f205-ec2d-4b4c-ae95-1c6dcfc1e1ff/612c09f2/20260414_policies_kodomo-data_146.pdf









●AIに関する取り組み

本実証においては、AIを活用してリスク項目の設定支援を行っている点が特徴となります。これまで、支援対象者の抽出を行うための項目とその閾値設定については、職員の経験則に則って設定していました。本実証では、既存の条件設定の見直しや新たなリスク判定項目と閾値の設定を、AIが過去データをもとに統計的手法を用いて分析・抽出し、条件設定における職員の業務負荷を軽減しました。AIによる業務効率化によって、職員は今後、支援対象者と向き合い、支援を行うことにより注力できるようになります。









●今後の展望

豊中市では、本実証で得られた知見を踏まえ、リスク判定に用いるデータ項目や評価方法の見直し、個人情報の適切な取扱いに関する整理を進め、より実態に即した支援判断につなげていく予定です。

当社は、今回の成果をもとに、自治体における分野横断的なデータ活用と、現場の判断を支える仕組みづくりを引き続き支援し、こどもや家庭に寄り添った支援の実現に貢献してまいります。









●豊中市 はぐくみセンター長兼こども安心課長 後藤 良輔氏コメント

虐待リスクと考えられるアラート項目をこどもの杜システムに設定することで、リスクが高く支援が届いていないこどもや家庭を抽出する仕組みができました。また、教育委員会の学校とのデータ連携により、生徒の出欠状況の把握や生徒がタブレットに入力した相談内容を確認することで心身の不調や希死念慮を抱えているこどもを早期発見できるようになりました。今後、リスク判定のデータ項目や評価方法の一部見直しを行い、支援が必要なこどもの早期把握と予防的な支援につなげる取り組みを進めていきます。









こどもの杜製品サービスページ： https://service.ryobi.co.jp/public_solution/kodomonomori/









【株式会社両備システムズについて】

社名 ：株式会社両備システムズ

本社所在地：岡山県岡山市北区下石井二丁目10-12

杜の街グレースオフィススクエア4階

代表者 ：代表取締役上席執行役員COO 小野田 吉孝

設立 ：1969年12月

資本金 ：3億円

事業内容 ：公共、医療、社会保障分野および民間企業向け情報サービスの提供

(システム構築、アウトソーシング事業)、ソフトウェア開発、

データセンター事業、ネットワーク構築サービス、セキュリティ事業、

ハードウェア販売および保守サービス、AI・IoTなど先端技術研究開発

コーポレートサイト： https://www.ryobi.co.jp/