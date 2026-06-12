株式会社デコルテ（本社：兵庫県神戸市、代表者：水間 寿也）は、2026年7月1日（水）にアニバーサリーフォトスタジオ「HAPISTA（ハピスタ）ららテラスTOKYO-BAY店」をグランドオープンいたします。 店舗ページURL：https://happy-photo-studio.jp/stores/12

ワクワクとハッピー溢れる「HAPISTA」が千葉に初出店！

アニバーサリーフォトスタジオ「HAPISTA」は、マタニティ・お宮参り・誕生日・七五三など、ご家族のさまざまな節目や日常に寄り添った記念写真を提供しています。 このたび、ご家族連れで賑わう「ららテラスTOKYO-BAY」の2階に、待望の千葉1店舗目がオープンいたします。HAPISTAならではの“ワクワクとハッピー溢れる”空間で、お子様の自然な笑顔やご家族のあたたかな空気感を、一生の宝物になる写真として残すお手伝いをいたします。

■ ブランド初！ウェディングフォトスタジオ「スタジオアクア」との融合型店舗

HAPISTAららテラスTOKYO-BAY店は、HAPISTAとして初めて、すぐ目の前に店舗を構えるウェディングフォトスタジオ「スタジオアクア」との融合型店舗として誕生します。 最大の特徴は、ウェディングフォトスタジオとの融合だからこそ実現した、ウェディングクオリティの本格スタジオです。HAPISTAならではのポップな空間と、ウェディング撮影にも使用されるチャペルテイストの空間の両方をご用意。いつもの元気いっぱいな自然な笑顔から、ちょっと背伸びした表情まで、お子様の成長の記録をバリエーション豊富に残すことができます。

■ 結婚写真からご家族の記念日まで、一生の思い出に寄り添うスタジオへ

今回、新たにアニバーサリーフォトスタジオHAPISTAがオープンすることで、同施設内のスタジオアクアで結婚写真を撮影されたおふたりが“思い出の場所”として帰ってこられる環境が整いました。 デコルテはこれからも、結婚という節目からその先のご家族の歩みまで、心を込めて特別な思い出作りのお手伝いをしてまいります。

店舗概要

店舗名称：HAPISTAららテラスTOKYO-BAY店 オープン日：2026年7月1日（水） 営業時間：10:00‐18:45 定休日：毎週木曜日（祝日の場合は前日の水曜日） 所在地：千葉県船橋市若松2丁目2 ららテラスTOKYO-BAY 2階 店舗ページURL：https://happy-photo-studio.jp/stores/12 特設ページURL：https://happy-photo-studio.jp/lalaterrace-tokyobay

HAPISTAについて

東西合わせて6店舗を展開する、アニバーサリーフォトスタジオ。 マタニティ・お宮参り・ハーフバースデー・誕生日・七五三・入学・卒業といったライフイベントの記念はもちろん、特別な日ではなくても、毎年の成⾧の記録として多くのお客様にご来店いただいています。 HAPISTA公式サイトURL：https://happy-photo-studio.jp

株式会社デコルテについて

デコルテは、全国でフォトスタジオを展開し、フォトグラファーやメイクアップアーティストといった高い技術力を持った当社スタッフによって、撮る結婚式やアニバーサリーフォトなどライフイベントへ寄り添うサービスを提供しています。 これからも時代に沿ったお客様のニーズとご要望にお応えすべく、トレンドを常に追い続け、お客様の心に寄り添う最高の一枚を撮影してまいります。

会社名：株式会社デコルテ 代表者：水間 寿也 本社：兵庫県神戸市中央区加納町4丁目4番17号 ニッセイ三宮ビル12階 設立：2018年10月 事業内容：ウェディングフォトスタジオ、アニバーサリーフォトスタジオの運営 URL：https://www.decollte.co.jp/ ※持株会社の株式会社デコルテ・ホールディングスは、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

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