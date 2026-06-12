(お知らせ) ダイナミックマッププラットフォーム代表の吉村が、個人投資家向けIRイベント「個人投資家サミット」に登壇しました

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社(https://www.dynamic-maps.co.jp/)(本社: 東京都渋谷区、以下「当社」)は、2026年5月30日(土)に、株式会社IR Roboticsが主催する「第10回 個人投資家サミット」に、当社代表取締役社長CEOの吉村 修一が登壇しましたことをお知らせいたします。

「個人投資家サミット」当社セッションの様子

当日は、当社の事業内容や中長期の成長戦略について説明を行うとともに、個人投資家の皆さまとの質疑応答を実施しました。質疑では、主に以下のテーマについて高い関心が寄せられました。

- ライセンス型ビジネスの進捗および収益性の見通し- 黒字転換の時期や中長期の利益成長- 自動運転における高精度3次元地図データの位置づけ(AIとの関係性)- 新領域(AIプラットフォーム、ゲーム等)における収益化の方向性- M&A戦略および企業価値向上に向けた取り組み

当日の講演内容は以下よりご視聴いただけます。(当社セッションパートは1:56:22～)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sPIS0bIFpcA ]

また、セッション後には交流会も行われ、個人投資家の皆さまと直接意見交換を行うなど、当社にとって貴重な機会となりました。

交流会の様子

なお、当日時間の都合により回答しきれなかった主なご質問への回答については、今後当社ホームページなどでお知らせいたします。

当社は今後も、個人投資家の皆さまとの対話機会の充実に取り組むとともに、適時・適切かつ分かりやすい情報開示に努めてまいります。

＜ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について＞

当社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10社等の出資により設立されました。日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在26ヶ国で事業を展開。自動運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築、インフラ管理、除雪支援など、幅広い用途に向けて高精度3次元データを提供しています。

「Modeling the Earth」＝地球のデジタル化をビジョンに、高精度3次元データのプラットフォーマーとして、様々な産業分野におけるイノベーションを共創します。

設立:2016年6月

本社:東京都渋谷区

代表者:吉村 修一

事業内容:自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供

公式サイト: https://www.dynamic-maps.co.jp/

公式X: https://x.com/dynamic_maps