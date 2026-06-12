ケータリングのセカンドテーブル、東京都中央区に支社を新設。都内３拠点目の展開で、拡大する出張パーティー・ケータリング需要へシームレスに対応

2ndTable株式会社

高品質なフルサービス・ケータリング「セカンドテーブル」と、宅配専門オードブル「ワンディッシュ」を全国で展開する2ndTable株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：三原一馬）は、このたび都内３拠点目となる新たな事業拠点として、中央区日本橋に新支社を設立いたしました。

赤坂の東京本社・東京江東支社に加え、交通の要衝であり多種多様な集まりのハブとなる日本橋エリアに拠点を置くことで、さらなるサービス向上に努めてまいります。

東京中央区支社新設の背景

中央区およびその周辺地域は、あらゆる業界の企業拠点・官公庁・法人が集中しており、年間を通じて特にケータリング需要の高いエリアです。

日常的なビジネス会合から団体の式典、公的なレセプション、さらには全国規模のカンファレンスまで、開催される催しのジャンルも多岐にわたり、それぞれに即した上質なおもてなしと空間演出が求められます。

セカンドテーブルでは、これまでも同エリアにおいて数多くの催しをサポートしてまいりましたが、今後さらに拡大・多様化するケータリングや出張パーティーへの要望に対してより迅速かつ高い品質でお応えしていくため、このたび支社を新設いたしました。

東京中央区支社概要

名称：2ndTable株式会社 東京中央区支社

住所：東京都中央区日本橋本石町4-2-2 USビル502号室

東京都の出張可能エリア一覧

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東京都でのご利用事例はこちら :https://2ndtable.com/tokyo/scene/scene_etc/tokyo/

セカンドテーブル

2つのブランドについて

セカンドテーブルは、料理だけでなく、スタッフによるホスピタリティを含めたフルサービスを提供するケータリングブランドです。イベントやパーティーでのセッティングから料理の提供まで、その場にいる全ての方が特別な時間をお過ごしいただけるようプロフェッショナルなサービスを提供します。 多様なメニューは小～大規模まで対応。ヴィーガン・ハラルなど多様化する食のニーズにも対応したサービスが特徴です。上質なサービス／お料理で、大切なシーンにふさわしい体験をお届けします。

サービスサイトはこちら :https://2ndtable.com/

ワンディッシュ

ワンディッシュは、手軽に質の高い料理を楽しめる宅配専門のケータリングサービスです。 スタッフサービスが不要でお料理だけを手配したいシーンにぴったりです。 お料理の注文はオンラインで手軽に行うことができ、自分好みのメニューをひとつひとつ選ぶことも可能です。どこでもほかほかのお料理を味わうことができる、加熱式容器つきの温製メニューはとくにご好評いただいております、 幅広い規模に対応しており、会社や学校、ご家庭など様々なシチュエーションでご利用いただけます。華やかなお料理が特別な空間を彩ります。

サービスサイトはこちら :https://1dish.jp/

今後の展開

セカンドテーブルでは、食とサービスを通してイベント成功のお手伝いをしております。

今後もお客様にご満足いただけるプランや心踊る美味しいメニュー・プロフェッショナルによる信頼のサービスを広い地域でご提案してまいりますので、イベントのケータリングや演出にお悩みの方はご気軽にお問い合わせください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SHAEPGuQcsY ]

会社概要

2ndTable株式会社（セカンドテーブルかぶしきがいしゃ）

所在地：東京 東京都港区赤坂7丁目 赤坂今野ビル5階

東京都江東区扇橋２丁目１８－５

東京都中央区日本橋本石町4-2-2 USビル502号室

横浜 神奈川県横浜市西区岡野１丁目１０－１ ストーク横浜参番館 201号室

千葉 千葉県千葉市中央区中央4丁目14番1号 千葉不動産ビル 4階4-C号室

埼玉 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４丁目４１９－８ アストライスビル 5階E号室

栃木 栃木県宇都宮市宮園町8番2号 松島ビル 3階302号室

群馬 群馬県前橋市元総社町939番地30 富田ビル 2階

大阪 大阪府大阪市中央区南船場４丁目１２－８

兵庫 兵庫県神戸市中央区多聞通3丁目3-7 コウベセンタービル 9階902号室

兵庫県西宮市西宮浜1-31（セントラルキッチン）

九州 福岡県福岡市南区長住2-10-32

代表取締役：三原一馬

事業内容：法人様・団体様向けのケータリング出張パーティー事業 https://2ndtable.com/

オードブルの宅配デリバリー事業 https://1dish.jp

電話番号：050-3155-1635(ご注文・お問い合わせ)

FAX：050-3457-8233

メール：info@2ndtable.com

Instagram：https://www.instagram.com/2ndtable/

X：https://twitter.com/2ndTable