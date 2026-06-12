5カ月ぶりのロケは静岡県焼津市で“魚の王様”真鯛を狙う！遅すぎるナダルの誕生日プレゼントに「時差エグいて！」、焼津市長のまさかのサプライズも!?『亜生とナダルがゆる～く釣り旅やっちゃってる』

吉本興業株式会社

釣り大好き仲良し芸人がお届けするBSよしもとロケバラエティ『亜生とナダルがゆる～く釣り旅やっちゃってる』の1時間SPが、6月14日（日）に放送されます。

今回の舞台は静岡県焼津市！

『亜生とナダルがゆる～く釣り旅やっちゃってる』は、釣り好き芸人でもあるナダル（コロコロチキチキペッパーズ）と亜生（ミキ）の仲良しコンビが、日本全国を釣りで駆け巡る番組。昨年4月より特番でお届けしています。

体調不良や天候の影響で約5カ月ぶりの収録となった本番組。さらに進行役の作家見習い・加藤くんも別番組で欠席に。亜生は「『出世した』ということ」と受け止めますが、ナダルは「客観的に……そんな成長してへんで！」とバッサリ。そんな加藤くんに代わって進行を務めるのは、静岡県住みます芸人で、今回の舞台である静岡県焼津市の「ノリと勢いのやいづ広報リーダー」さこリッチです。

ナダルと亜生にとって大先輩のさこリッチですが、嬉しくもなければ嫌でもない「感情がゼロ」だという亜生。ナダルも「加藤くんとタレントランクが一緒」と追随し、早速大イジリします。

“タイラバ”で真鯛を狙う

今回のミッションは「五目タイラバで魚の王様“真鯛”を釣り上げろ！」です。ゲストの平田俊也プロと共に駿河湾で真鯛を狙います。タイラバとは、主に船から真鯛を狙うための疑似餌のこと。海底まで落として一定の速度で巻き上げる釣法で、平田プロによると「シンプルだけど上手い・下手が出てくる」と腕が試されるそう。

一行は船でポイントへ向かい、釣りを開始。平田プロにレクチャーを受けて、海にタイラバを落とします。移動しながら真鯛を狙いますが…。アタリが出たり、ナダルと亜生が口喧嘩を始めたりと、釣り好きもお笑い好きも楽しめる船上トークは必見です。

釣りが終わった後は、サプライズで焼津市長が二人の前に登場。「実は手品をやっていまして……」とまさかの手品を披露。ナダルも亜生も苦笑いを浮かべるも、最後は「めっちゃ元気出た！」と心をつかまれてしまいます。

「焼津さかなセンター」でご当地グルメを堪能する企画も！ しかし、ナダルは不満顔。亜生は「自業自得」だと一蹴しますが、果たして何が起きたのでしょうか？ さらに絶景が楽しめるホテルアンビア松風閣のロイヤルスイートルームでは、誕生日が12月のナダルへ遅すぎるプレゼントが。「時差エグいて！」と大笑いするナダルが歓喜したその中身とは？ 放送をお楽しみに。

【番組情報】 亜生とナダルがゆる～く釣り旅やっちゃってる 静岡県焼津市編

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：6月14日（日）18:00～19:00

出演者：ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、亜生（ミキ）

視聴放送：

【TV】 BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000024216