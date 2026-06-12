ココザス株式会社｜バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」、初のリアル店舗「＆ VILLA 那須街道店」を那須町にオープン

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）が運営するバケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」は、2026年6月4日（木）、栃木県那須郡那須町に「＆ VILLA 那須街道店」をオープンしました。

＆ VILLA 那須街道店 外観

運営代行サービス「＆ やど管理」の那須支店として活動してきた拠点が、このたび実店舗として生まれ変わったものです。

＆ VILLAブランドとして初のリアル店舗の開設となります。

那須の幹線道路沿いに構える、バケーションレンタルの総合相談窓口

＆ VILLA 那須街道店は、那須街道沿い、「道の駅 那須高原友愛の森」向かいに位置します。

那須エリアを訪れる観光客や移住検討者が立ち寄りやすい、アクセスしやすい立地です。

内装は高い天井に木梁を渡したリゾートらしい落ち着いた空間となっています。

＆ VILLA 那須街道店 内装＆ VILLA 那須街道店 内装

＆ VILLA 那須街道店は、「別荘・民泊の総合コンシェルジュ」としての役割を担います。

来店されたお客様の悩みや希望をヒアリングし、「売る・買う・始める・改善する」

別荘・民泊に関わるあらゆる入口として、適切なサービスをご提案します。

このようなご相談もお気軽にどうぞ- 貸別荘・民泊物件の運営代行（＆ やど管理）に関するご相談- バケーションレンタル施設の企画・立ち上げに関するご相談- 貸別荘・民泊物件の購入・売却に関するご相談- COCO VILLA 各施設の宿泊予約- 別荘共同所有「COCO VILLA Owners」の個別相談ご来店について

予約不要でお気軽にご来店いただけます。

事前にご予約いただく場合は、公式サイトのお問い合わせフォームよりお申し込みください。

来店のご予約はこちら :https://and-villa.jp/contact/

那須エリアにおける運営実績と今後の展開

ココザス株式会社では、那須エリアにてCOCO VILLA 那須白河温泉、COCO VILLA 那須高原の2施設を運営しています。

那須白河温泉｜栃木県那須郡那須町大字豊原乙1-1855那須高原｜栃木県那須郡那須町高久丙玉取平1148-601

また、人気サウナクリエイター「madsaunist」とのコラボレーションによる新拠点が同エリアで建設中（販売済）であり、那須を重点エリアの一つとして位置づけています。

那須 × madsaunist（現在、建設中）

今回の店舗オープンにより、那須エリアにおける貸別荘・民泊事業のご相談を、より身近に、より丁寧に受け付ける体制が整いました。

今後は那須街道店の開設を皮切りに、他エリアでも順次店舗化を進めていく予定です。

＆ VILLA 那須街道店 概要

所在地：〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲5288-1

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/UnDV3djHyCr63t2t7

営業時間：10:00～18:00

定休日：無休（年末年始を除く）

＆ VILLAについて

＆ VILLAは、バケーションレンタルの企画・集客・運営・売買までを一体で支援する総合プラットフォームです。

ココザス株式会社の自社ブランド「COCO VILLA」の運営を通じて培ってきた知見をもとに、2026年3月にサービスを開始しました。

現在は運営代行「＆ やど管理」と企画・設計支援「＆ やど企画」を展開しており、今後は売買プラットフォーム「＆ 別荘投資」、サウナ特化型予約サイト「＆ サウナ宿」など関連サービスを順次リリース予定です。

会社概要

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：東京都港区西新橋2-39-3 WAW SVAX西新橋ビル 3F

会 社 HP：https://cocozas.jp/

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、貸別荘の共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）

・バケーションレンタルの総合プラットフォーム

＆ VILLA（アンドヴィラ）

https://and-villa.jp/

・バケーションレンタルの運営代行

＆ やど管理（アンドヤドカンリ）

https://and-villa.jp/yado-kanri/

・バケーションレンタル自社ブランドの開発・運営

COCO VILLA（ココヴィラ）

https://coco-villa.jp/



・バケーションレンタルのシェア型別荘所有モデル

COCO VILLA Owners（ココヴィラ オーナーズ）

https://owners.coco-villa.jp/



・都市型プライベートサウナの運営

COCO VILLA sauna（ココヴィラ サウナ）

https://coco-villa-sauna.com/