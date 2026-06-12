ココザス株式会社｜バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」、初のリアル店舗「＆ VILLA 那須街道店」を那須町にオープン

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ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）が運営するバケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」は、2026年6月4日（木）、栃木県那須郡那須町に「＆ VILLA 那須街道店」をオープンしました。




＆ VILLA 那須街道店 外観


運営代行サービス「＆ やど管理」の那須支店として活動してきた拠点が、このたび実店舗として生まれ変わったものです。


＆ VILLAブランドとして初のリアル店舗の開設となります。



那須の幹線道路沿いに構える、バケーションレンタルの総合相談窓口


＆ VILLA 那須街道店は、那須街道沿い、「道の駅 那須高原友愛の森」向かいに位置します。


那須エリアを訪れる観光客や移住検討者が立ち寄りやすい、アクセスしやすい立地です。



内装は高い天井に木梁を渡したリゾートらしい落ち着いた空間となっています。




＆ VILLA 那須街道店 内装

＆ VILLA 那須街道店 内装


＆ VILLA 那須街道店は、「別荘・民泊の総合コンシェルジュ」としての役割を担います。



来店されたお客様の悩みや希望をヒアリングし、「売る・買う・始める・改善する」


別荘・民泊に関わるあらゆる入口として、適切なサービスをご提案します。


このようなご相談もお気軽にどうぞ
- 貸別荘・民泊物件の運営代行（＆ やど管理）に関するご相談
- バケーションレンタル施設の企画・立ち上げに関するご相談
- 貸別荘・民泊物件の購入・売却に関するご相談
- COCO VILLA 各施設の宿泊予約
- 別荘共同所有「COCO VILLA Owners」の個別相談

ご来店について

予約不要でお気軽にご来店いただけます。


事前にご予約いただく場合は、公式サイトのお問い合わせフォームよりお申し込みください。



来店のご予約はこちら :
https://and-villa.jp/contact/


那須エリアにおける運営実績と今後の展開


ココザス株式会社では、那須エリアにてCOCO VILLA 那須白河温泉、COCO VILLA 那須高原の2施設を運営しています。




那須白河温泉｜栃木県那須郡那須町大字豊原乙1-1855

那須高原｜栃木県那須郡那須町高久丙玉取平1148-601


また、人気サウナクリエイター「madsaunist」とのコラボレーションによる新拠点が同エリアで建設中（販売済）であり、那須を重点エリアの一つとして位置づけています。




那須 × madsaunist（現在、建設中）


今回の店舗オープンにより、那須エリアにおける貸別荘・民泊事業のご相談を、より身近に、より丁寧に受け付ける体制が整いました。



今後は那須街道店の開設を皮切りに、他エリアでも順次店舗化を進めていく予定です。



＆ VILLA 那須街道店 概要




所在地：〒325-0001 栃木県那須郡那須町高久甲5288-1


Google Maps：https://maps.app.goo.gl/UnDV3djHyCr63t2t7


営業時間：10:00～18:00


定休日：無休（年末年始を除く）



＆ VILLAについて


＆ VILLAは、バケーションレンタルの企画・集客・運営・売買までを一体で支援する総合プラットフォームです。



ココザス株式会社の自社ブランド「COCO VILLA」の運営を通じて培ってきた知見をもとに、2026年3月にサービスを開始しました。



現在は運営代行「＆ やど管理」と企画・設計支援「＆ やど企画」を展開しており、今後は売買プラットフォーム「＆ 別荘投資」、サウナ特化型予約サイト「＆ サウナ宿」など関連サービスを順次リリース予定です。





会社概要


社　　名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）


代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人


設　　立：2016年7月11日


所 在 地 ：東京都港区西新橋2-39-3 WAW SVAX西新橋ビル 3F


会 社 HP：https://cocozas.jp/



事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、貸別荘の共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）




・バケーションレンタルの総合プラットフォーム
　＆ VILLA（アンドヴィラ）
　https://and-villa.jp/



・バケーションレンタルの運営代行
　＆ やど管理（アンドヤドカンリ）
　https://and-villa.jp/yado-kanri/



・バケーションレンタル自社ブランドの開発・運営
　COCO VILLA（ココヴィラ）
　https://coco-villa.jp/



・バケーションレンタルのシェア型別荘所有モデル
　COCO VILLA Owners（ココヴィラ オーナーズ）
　https://owners.coco-villa.jp/



・都市型プライベートサウナの運営
　COCO VILLA sauna（ココヴィラ サウナ）
　https://coco-villa-sauna.com/