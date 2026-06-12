沖縄タイムス社との協創プロジェクト「オフィスのやさしい保健室」の第2期スタートを記念した無料セミナーを7月2日に開催します

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、株式会社沖縄タイムス社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：瑞慶山秀彦）と連携して運営している、企業向け健康経営サポートサービス「オフィスのやさしい保健室」 第2期をスタートするにあたり、7月2日に記念イベントを開催いたします。

▼プレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-805-0dcb6a44e7f27496f905744bdd141ff7.pdf

「オフィスのやさしい保健室」は、企業参加型の勉強会や特集紙面、イベントなどを開催し、女性を起点とした社員全員の働きやすさと企業価値の向上を両立する「未来志向の健康経営」を支援します。女性だけを当事者とせず、社会全体で理解を深めるための情報を発信し、誰もが生きやすく、働きがいのある環境づくりや企業の成長を進めています。

昨年度は、「女性に優しい職場環境の構築」を支援する取り組みにスポットを当て、参加した沖縄県内の企業を対象に、勉強会やイベントを開催し、紙面での発信を積極的に行いました。女性の健康課題と仕事の両立について、「共通理解を生む」「他社事例を学ぶ」「自社理解を深める」「当事者に取組みを知ってもらう」といったステップを踏み、実践的な職場環境改善の手法を学び、伝える場としました。参加者からは、「他業種との交流はとても有意義でした」「他企業の取組みは大変参考になるため、今後も事例等聞けたら良いと思いました」といった声が上がり、継続して取り組む重要性も感じられました。

今年度は、昨年度の取組みを踏まえ、第2期として新たに沖縄県内の参加企業を募集します。第2期では、男女がお互いの課題を共に理解できるプログラムとし、男性の課題についても踏み込んで一緒に考えていきます。

7月2日のイベントでは、第2期プログラムにもつながる「心理的安全性」をテーマとした無料セミナーを開催し、ディスカッションも交えてチームの生産性を最大化することについて考えていきます。

■セミナー概要

【セミナータイトル】成果を出すための「大人の心理的安全性」

～お互いの“波”を理解し、チームの生産性を最大化する～

【開催日時】 2026年7月2日（木）16時10分～16時50分

【開催場所】 沖縄タイムスビル タイムスギャラリー（※講師はオンライン登壇を予定）

【参加費用】 無料

【登 壇 者】 公認心理師・臨床心理士 戸田 さやか（株式会社ファミワン）

【対 象】 沖縄県内の企業の皆様

【定 員】 40名

【申込URL】 https://forms.gle/Pt87KJR3QodP7saj7

【申込締め切り】2026年6月26日（金）※定員に達し次第、受付を終了いたします

■「オフィスのやさしい保健室 第2期」で開催予定の勉強会テーマ

勉強会やオンラインセミナーとしては全３回開催予定としています。10月には「知って安心、カラダの未来の話～がん・不妊治療・更年期～」、11月には「自分をすり減らさないための新・仕事術～男性の健康課題と、育休・コミュニケーションを考える～」、1月（予定）には『誰もが「自分らしく」能力を発揮するために～心理的安全性と生産性を高めるコミュニケーション』をテーマに開催予定です。誰もが自分らしく働き、生きられる社会を目指して、働き方やパフォーマンス向上のヒントを今年度も提供していきます。

■「オフィスのやさしい保健室 第2期」参加企業募集

「オフィスのやさしい保健室 第2期」では参加企業を募集しています。

【参加条件】

・沖縄に本社や支店がある企業様

・女性活躍支援にご興味がある、または企業風土醸成をしたい企業様

・女性活躍推進を経営戦略に加えたい企業様

・働きやすい環境や制度づくりをして採用を促進させたい企業様

・企業同士の交流や連携など横のつながりを構築したい企業様

※詳細については沖縄タイムス社へお問い合わせください。



▼「オフィスのやさしい保健室」 昨年度プロジェクト紹介

https://www.okinawatimes.co.jp/feature/office_yasashii/



※参加企業（順不同）：沖縄セルラー電話株式会社、株式会社オカノ、株式会社ここちホーム、株式会社ざまみダンボール、株式会社サンシャイン、株式会社琉球銀行、宗教法人沖縄創価学会、第一生命保険株式会社、那覇空港ビルディング株式会社、日本電気株式会社

第1期プレスリリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000668.000014333.html

お問合せ：沖縄タイムス社営業局 電話０９８（８６０）３５７２

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995