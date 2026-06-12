『デヴシスターズ』、クッキーラン17周年を迎え「COOKIERUN DAY」オープン！

DEVSISTERS- グランドクッキーアカデミーにて多彩なクッキーランのゲーム・キャラクター・イベントを統合体験できるキャンパスツアーを展開!- 6月12日(金)12:00から6月25日(木)までの約2週間、特設ページより誰でも参加可能に!- ゲームミッション、専攻テスト、クッキーレター、クッキー応援イベントなど17周年を記念した様々なイベントを用意!

2026年 6月 12日 (金) - デヴシスターズ(株)(代表 チョ・ギルヒョン)は、クッキーラン誕生17周年を迎え、ユーザーと共に楽しむ統合ブランドキャンペーン「CookieRun Day」を実施することを発表しました。本キャンペーンは、6月12日(金)12:00から6月25日(木)までの約2週間、特設ページ（https://cookierun17th.com/ja）を通じて誰でも参加可能です。

「グランドクッキーアカデミー」をテーマに、ユーザーが新入生となり、クッキーランの様々なゲームやキャラクター、イベントを統合体験できるオンラインキャンパスツアー形式で展開されます。特設ページのキャンパスマップ上で、各ゲームコンセプトの建物を訪れ、アカウント入力などの簡単なミッションに参加すると、単位ポイントやゲーム内報酬を獲得することができます。

単位ポイントは最大22単位まで獲得でき、これを利用してiPhone 17 Pro、iPad 11 Pro、Galaxy Tab S11、17周年グランドクッキーアカデミー新入生入学キットなど、イベント景品に応募することができます。

新入生入学キットは、 ▲学生証アクリルキーホルダー ▲ステンレスマグタンブラー ▲リングノート ▲先輩クッキーフォトカードセット(7種) ▲勇敢なクッキー先輩キーキャップキーホルダー ▲リムーバブルシールセットなど、「グランドクッキーアカデミー」コンセプトの限定版クッキーランキャラクターグッズセットとなっています。

ユーザー参加型のコミュニケーションプログラムも用意しました。まず、自分に合ったクッキーの世界の専攻を診断できる「専攻テストイベント」を楽しめます。特設ページに表示される質問に回答すると、推薦専攻や履修科目、自分と同じ専攻の先輩クッキーを知ることができるなど、ユニークな体験を楽しむことができます。さらに、自分のSNSで結果をシェアすると、抽選で「グランドクッキーアカデミー新入生入学キット」をプレゼントいたします。

ユーザーが好きな先輩クッキーに手紙を書くと、該当キャラクターから返事が届く「クッキーレター」イベントが実施中です。6月14日(日)まで、クッキーランの各公式Xアカウントに掲載されたクッキーレター投稿を引用して参加することが可能です。

・「クッキーラン：オーブンブレイク」公式X(https://x.com/CookieRunOBJP/status/2062731144337162614)

・「クッキーラン：キングダム」公式X(https://x.com/CRKingdomJP/status/2062731131968172414)

・「クッキーラン：オーブンスマッシュ」公式X(https://x.com/CROvenSmashJP/status/2062731132093763954)

クッキーレターイベントは、16周年記念時にユーザーの自発的な参加により4,500件以上の手紙が寄せられ、大きな反響を呼びました。今年も韓国語に加え、英語、台湾語、タイ語、日本語などでクッキーからの返事を届け、世界中のファンとの心温まる交流を予定しています。

また、ユーザーが夢に関するエピソードを応募できる「CookieRun to You - Bake a dream」 イベントも実施中です。特設ページより夢に関するエピソードを応募すると、当選者には「17周年グランドクッキーアカデミー新入生入学キット」をプレゼントいたします。

クッキーラン17周年を記念して開催される「17TH CookieRun Day」に関する詳細情報は、特設サイト（https://cookierun17th.com/ja）およびクッキーラン公式Xアカウントにてご確認いただけます。