Queue株式会社、URLを入力するだけでカスタマージャーニーマップを自動生成する「カスタマージャーニー設計ツール」を無料公開

Queue株式会社

Queue株式会社(https://queue-tech.jp/)（本社：東京都中央区、代表：谷口 太一）は、AI検索最適化サービス「umoren.ai(https://umoren.ai/)」の一環として、WebサイトのURLを入力するだけで、見込み客がそのサイトにたどり着くまでのカスタマージャーニーマップを自動生成する「カスタマージャーニー設計ツール(https://umoren.ai/free-tools/customer-journey)」を無料公開しました。本ツールは、AIがサイトの事業内容を解析し、TOFU（認知）→ MOFU（比較検討）→ BOFU（意思決定）の各段階における顧客心理・疑問・検索クエリ／AIプロンプト・推奨コンテンツを1枚のジャーニーマップ表に整理することで、AI検索時代のデータドリブンなコンテンツ設計を可能にします。

背景

URLを入力するだけで、カスタマージャーニーマップを自動生成（無料・登録不要）

ChatGPTやGemini、Perplexityなどの生成AIの普及により、顧客の情報収集行動は大きく変化しています。従来の検索エンジンだけでなく、課題の認知段階から比較検討、最終的な意思決定に至るまで、あらゆる段階でAIに直接質問することが当たり前になりつつあります。

こうした環境では、「顧客が各段階でどのような疑問を持ち、どのような検索やAIへの質問を行い、どのようなコンテンツに接触して自社にたどり着くのか」を把握することが、SEO・LLMO（Large Language Model Optimization）双方の施策設計において不可欠です。

しかし、カスタマージャーニーマップの作成は通常、複数人でのワークショップ形式で数時間～数日を要する作業であり、「重要だと分かっていても着手できない」「作成しても更新されず形骸化する」という課題を多くの企業が抱えています。また、ジャーニーを描けないままコンテンツを増産しても、各検討段階の顧客ニーズと噛み合わず、成果につながりにくいのが実情です。

カスタマージャーニー設計ツールとは

本ツールは、企業のWebサイトURLを入力するだけで、見込み客が自社を見つけ、検討し、意思決定に至るまでのカスタマージャーニーをAIが自動設計する無料サービスです。アカウント登録不要で、誰でもすぐに利用できます。

ツールの仕組み

ツールで得られる3つのアウトプット

- URLクロール：入力されたURLの内容を自動解析し、事業概要・ターゲット顧客・提供価値などの意味構造を抽出- 事業内容の解析：抽出した情報をもとに、AIがその事業特有の購買プロセスと顧客像を推定- ジャーニーマップ生成：TOFU（認知・課題認識）→ MOFU（比較・検討）→ BOFU（意思決定・転換）の3段階ファネルに沿って、各段階の顧客心理・課題・疑問・検索クエリ／AIプロンプト・推奨コンテンツを自動生成- 結果の可視化：事業サマリー、購買ファネル図、ジャーニーマップ表の3つの形式で出力URLを入力すると、AIがサイトの読み取り・事業解析・マップ生成を自動で実行1. 事業サマリー（AIによる自社理解の確認）

AIが解析した「事業概要」「ターゲット顧客」「提供価値」をカード形式で表示します。AIが自社をどのように理解しているかを確認できるため、AI検索における自社の見え方を点検する材料としても活用できます。

2. 購買ファネル（認知から意思決定までの流れ）

TOFU → MOFU → BOFUの3段階で、顧客の検討がどのように進むかを視覚的に表示します。各段階のキーワード（例：「AI露出不足」「解決策の比較」「最終決定」）が一目で分かります。

AIが解析した事業概要・ターゲット顧客・提供価値と、TOFU→MOFU→BOFUの購買ファネルを表示3. カスタマージャーニーマップ（1枚の表で全体を俯瞰）

各段階について、以下の項目を1枚の表に整理します。

- ユーザーの状態・心理：各段階で顧客が置かれている状況と感情（焦り・興味・期待など）- 課題・ペイン：その段階で顧客を突き動かしている具体的な悩み- 顧客が抱く疑問：友人・Google・AIに尋ねるであろうリアルな質問- 検索クエリ／AIプロンプト：実際に入力されうる検索語句やAIへの質問文- 推奨コンテンツ：その段階の顧客を捉えるために自社が用意すべきコンテンツ各段階の心理・疑問・検索行動・推奨コンテンツを1枚の表で確認可能

生成されたマップはExcel形式でダウンロードでき、社内共有や施策会議の資料としてそのまま活用できます。

ジャーニーマップはExcel形式でダウンロードでき、チームでの共有や編集が可能

従来のジャーニーマップ作成との違い

想定する活用シーン

今後の展開

従来のアプローチ（Before）- ワークショップ形式で数時間～数日かけて作成するため、着手のハードルが高い- 担当者の「感覚」や「想像」に依存し、属人化しやすい- 検索クエリやAIプロンプトまで落とし込まれず、コンテンツ施策につながらない- 一度作ったきり更新されず、形骸化する本ツール導入後（After）- URLを入力するだけで、数分でジャーニーマップの初稿が完成- 実際のサイト内容に基づいた、その事業特有のジャーニーを生成- 各段階の検索クエリ／AIプロンプトと推奨コンテンツがセットで出力されるため、そのままコンテンツ計画に転用可能- 事業やサイトの変化に合わせて何度でも再生成でき、常に最新の状態を維持- 各検討段階の顧客ニーズに合わせたコンテンツ戦略を立案したい- 自社サイトにどのファネル段階のコンテンツが不足しているかを特定したい- AI検索（ChatGPT・Gemini・Perplexityなど）で各段階の顧客に推薦されるためのLLMO施策を設計したい- 営業・マーケティング・コンテンツ制作チーム間で、顧客理解の共通言語を持ちたい

Queue株式会社は、本ツールの公開を通じて、AI検索時代における「顧客理解 → コンテンツ設計 → 効果測定」のサイクル確立を支援してまいります。既に公開中の「LLM可視化分析ツール」と組み合わせることで、ジャーニー設計から AI検索での露出測定までを一気通貫で行うことが可能です。今後も、ペルソナ別ジャーニーの生成、コンテンツ案の自動生成、定点観測機能の実装など、さらなる機能強化を予定しています。

サービス概要

ツール名：カスタマージャーニー設計ツール

提供開始日：2026年6月11日

料金：無料（登録不要で利用開始可能）

利用方法：WebサイトのURLを入力するだけ

出力される内容：

会社概要

- 事業サマリー（事業概要・ターゲット顧客・提供価値）- 購買ファネル（TOFU・MOFU・BOFUの3段階）- カスタマージャーニーマップ（ユーザー心理・課題・疑問・検索クエリ／AIプロンプト・推奨コンテンツ）- Excel形式でのダウンロード

会社名：Queue株式会社

所在地：東京都中央区銀座8丁目17-5 THE HUB 銀座 OCT

代表者：谷口 太一

設立：2024年4月

事業内容：LLMO（AI SEO）事業 / AI受託開発

従業員数：49人 (業務委託含む)

URL：https://queue-tech.jp/

お問い合わせ

取材・導入に関するお問い合わせ：https://umoren.ai/contact