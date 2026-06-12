トキエア、夏ダイヤ追加販売について（9月、10月ご搭乗分）

トキエア株式会社

新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市 代表取締役：和田直希、長谷川政樹 以下トキエア）は、2026年夏ダイヤを新潟＝札幌（丘珠）線の増便を含む以下の通り決定し、航空券を2026年6月12日（金）12:00より販売開始することをお知らせいたします。

なお今回は2026年9月1日（火）～2026年10月24日（土）ご搭乗分の販売となります。

【運航スケジュール】

2026年9月1日（火）～10月24日（土）※1

【運航曜日：月・金・土・日】

※１ 下記期間中においては運航スケジュールが異なる便がございます。

【運航スケジュール】2026年9月18日（金）、10月2日（金）～10月19日（月）

【運航曜日：月・金・土・日】

【運航スケジュール】2026年9月1日（火）～10月24日（土）

【運航曜日：火・水・木】

※2026年9月1日より、名古屋（中部）―札幌（丘珠）線は運休となります。

■運賃

詳細は運賃ページをご確認ください。（https://tokiair.com/fare/）

※上記運賃とは別に旅客施設使用料（PSFC）が必要となる場合がございます

■予約方法

１.トキエアWEB サイト https://tokiair.com/

２.TOKI サポート（コールセンター） 0570-023-237 〔営業時間：8:00-17:00 (年中無休)〕

３.空港カウンター （当日搭乗分のみ購入可能）

※２.・３.につきましては、手数料3,000 円（1人1 区間）がかかります。ただし、障がい者割引運賃をご利用の場合予約手数料は発生しません

新潟―札幌（丘珠）線は増便によりアクセス性が向上し、食や自然、街歩きを気軽に楽しめる新たな観光ルートが広がる運航ダイヤとなっております。

この機会にぜひトキエアでの空旅をお楽しみください。

トキエア株式会社について

社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）

設立：2020年7月

代表者：代表取締役：和田 直希、長谷川 政樹

本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F

事業内容：航空運送事業

URL：https://tokiair.com/

トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。

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TOKI AIR オンラインストア：https://tokiair.official.ec/

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広報担当 /pr@tokiac.com