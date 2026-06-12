2026年度『優秀フレーマー表彰』ポラスハウジング協同組合の小村 昌秀が受賞！取引業者所属の大工1名も受賞

ポラス株式会社

ポラスグループ ポラスハウジング協同組合（本社：埼玉県草加市、代表理事：中内 晃次郎）に所属する建築大工の小村 昌秀(こむら まさひで)が、『優秀フレーマー表彰』（主催：一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会）を受賞しました。また、ポラスグループの施工現場に従事する取引業者所属の松井 左千夫（まつい さちお）も同表彰を受賞しました。

両名は、ポラスグループ グローバルホーム株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：

中内 晃次郎）が、日頃の優れた施工技術と実績を評価して推薦したもので、揃っての受賞となりました。

同表彰は、優れた指導者としてのフレーマーの誇りと意欲の増進、更なる能力と資質の向上を通じて、ツーバイフォー住宅の品質・性能の向上と、業界の健全な発展を促すことを目的に1998年から建設現場において工事施工に直接従事している個人を対象に、「優秀フレーマー」の表彰を行っています。（一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会ホームページより）

■ 功績の概要

小村 昌秀(こむら まさひで)

ポラスハウジング協同組合の枠組み壁建築施工者の中でも、技能・技術が最も優秀な技能者の一人であり、フレーマー工事から造作工事まで一貫した施工が可能です。新しい施工の提案とともに、常に作業性や効率の良い作業を考え施工しています。また、施工者の次席の年長者として、後輩への模範となり指導にも力を注いでいることが評価されました。

・保有資格：枠組壁建築技能士、一級建築施工管理

二級建築士

・建設キャリアアップシステム レベル4 登録済み

松井 左千夫（まつい さちお）

29 年間にわたりフレーミング工事に従事し、ツーバイフォー工法に精通し、高度な施工品質を安定して発揮しています。技術勉強会には継続的に参加し、工法・安全・品質管理に関する問題点の提案や現場での改善提案を行っています。その高い施工精度と安全意識は、工事監督・営業担当者の信頼を得ることとなり、現場での指名・難易度の高い現場で起用されていることが評価されました

・保有資格：枠組壁建築技能士、足場の組立等作業主任者

木造建築物の組立等作業主任者

ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/

ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease