【ファンケル】「ボディセラム マッサージ＆肌ひきしめ」数量限定発売　うるおいを与えながら、引き締め感のあるハリ肌へ整えるボディ用美容液

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、2026年6月16日（火）に、ボディ用美容液「ボディセラム マッサージ＆肌ひきしめ」（容量：130g／価格3,850円＜税込＞）を、通信販売と直営店舗にて数量限定で発売します。

同製品は、デスクワークや立ち仕事、さらに年齢とともに変化するめぐりに着目したボディ用美容液です。美容液によるうるおいケアと、5つのマッサージローラーによるセルフマッサージを1品で叶え、毎日のボディケアに手軽に取り入れていただけます。肌にうるおいを与えながら、引き締め感のあるハリ肌へ整えます。

【製品概要】

【マッサージローラーについて】

5つのマッサージローラーを採用し、美容液の塗布とマッサージを一連の動作で行いやすい設計としました。肌への摩擦に配慮しながら、優しくセルフマッサージできる点が特長です。使用時は、チューブから適量を出した後、吐出口を閉じてからローラーでマッサージする仕様で、日常のケアに取り入れやすい使い勝手にも配慮しています （下画像参照）。

【開発背景】

ボディケアは、顔まわりのスキンケアに比べて後回しになりやすく、毎日の習慣化が難しいケアです。一方で、デスクワークや立ち仕事など、長時間同じ姿勢で過ごす生活習慣の広がりにより、足への負担が気になる方は増えています。また、加齢に伴うめぐりの変化によって、すっきりとした印象や肌のハリ不足を意識する方も少なくありません。

こうした背景を受けて当社は、単に塗るだけではなく、セルフマッサージまで自然に取り入れられる仕様とすることで、日々のボディケアをより続けやすいものにしたいという考えから、ボディの肌を引き締めながら、うるおったハリのある肌に整える本製品を開発しました。