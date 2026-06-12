Z/α世代の“リアルすぎる”お金の価値観を紐解く！「推し活」全力投資から「1万円の壁」まで。

株式会社HJ

株式会社HJ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池田 隼人、以下「HJ」）は、住信SBIネット銀行株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭) の若年層向けデビットカード利用促進を目的とした特設デジタルコンテンツ「高校生・大学生のお金の使い方から見えてきた リアルなマネー白書」の企画・制作を担当いたしました。本サイトは、2026年6月1日（月）より公開中です。

■ 制作の背景とコンセプト

生まれた時からデジタル環境が当たり前の「Z世代・α世代（スマホネイティブ世代）」。彼らはキャッシュレス決済をスマートに使いこなす一方で、「見えないお金（後払い）は借金地獄になりそうで怖い」という強い警戒心も併せ持っています。

今回HJは、高校生・大学生を対象とした独自のお金に関する意識調査データをもとに、若年層が抱える「利便性と恐怖心」の揺れ動くインサイトを抽出。単なる金融商品の説明ではなく、彼らの等身大の悩みに寄り添い、共感を呼ぶ「リアルなマネー白書」としてコンテンツ化しました。

■ 『リアルなマネー白書』から見えた、Z/α世代の3つのインサイト

【1】性年代で明確な差！女子の約4割が「推し活」に多く支出

普段節約していても糸目をつけずにお金を使ってしまう対象として、女子高校生・大学生の約4割が「推し活」と回答。一方で、男子高校生の約半数は「特にない」と堅実な回答をするなど、性年代による価値観の違いが浮き彫りになりました。また、趣味への課金額については全体の約4割が「内緒にしたい（バレたくない）」というリアルな心理も明らかになっています。

【2】タイパより使いすぎ防止！あえて「不便」を選ぶ自己防衛術

キャッシュレスの使いすぎを防ぐ工夫として、全体の約3割が「オートチャージはせず、使う分だけ都度チャージする」と回答。便利すぎる環境だからこそ、あえて手間をかけることで自分自身にブレーキをかける若者たちの堅実な姿が見えてきました。

【3】「1万円の壁」で現金派が復活！見えないお金への恐怖心

1,000円未満の少額決済では「スマホ決済（38.0%）」と「現金（37.8%）」が互角であるのに対し、1万円以上の高額決済になると「現金派（43.8%）」がトップに逆戻りする現象が確認されました。金額が大きくなるほど、キャッシュレスの「見えなさ」に恐怖を感じ、確実性を求める傾向があります。

■ クレジットカードに警戒心を持つ若年層とデビットカードの親和性

クレジットカードに対して「使いすぎそうで怖い（42.8%）」とネガティブな警戒感を抱く若年層ですが、口座残高から即座に引き落としされる「デビットカード」については、全体の約6割が「利用してみたい・利用中」と前向きに回答。

本コンテンツで紐解かれた若者のインサイトは、口座残高から即座に引き落としされる「スマホデビット」が安全性と利便性を両立し、若年層が求める決済の形と親和性が高いことを示しています。

■ コンテンツ概要

- サイト名：高校生・大学生のお金の使い方から見えてきた リアルなマネー白書- 公開日：2026年6月1日- 公開URL：https://www.netbk.co.jp/contents/lp/money-guide/- 調査名：若年層の金融に関する意識調査- 調査対象：全国の若年層（15歳～22歳の男女）- 調査期間：2026年2月～3月- 調査方法：１.オフライングループインタビュー（定性調査）２.インターネットを用いたアンケート（定量調査）- 有効回答数：n=12（定性調査）n=400（定量調査）- 調査分析：株式会社HJ- クライアント：住信SBIネット銀行株式会社- 企画・制作：株式会社HJ

■住信SBIネット銀行株式会社 概要

社名：住信SBIネット銀行株式会社

代表：代表取締役社長（CEO） 円山 法昭（マルヤマ ノリアキ）

本社所在地：東京都港区六本木三丁目２番１号 住友不動産六本木グランドタワー

URL：https://www.netbk.co.jp/contents/company/

設立年：2007年09月

事業内容：銀行業

■株式会社HJ 概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当：山田

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/