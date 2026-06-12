〈ラリン〉真夏の太陽に映える、洗練を極めたバカンスへ。爽快感あふれる「LEMON ESCAPE（レモン エスケープ）」コレクションを2026年7月17日（金）より限定発売。

Laline JAPAN株式会社 (株式会社TSIホールディングス)

ライフスタイルブランド Laline（ラリン）は、新作コレクション「LEMON ESCAPE（レモン エスケープ）」を、2026年7月17日（金）より全国の店舗および公式オンラインショップにて発売いたします。

「LEMON ESCAPE（レモン エスケープ）」真夏の暑さから解き放たれ、澄み渡るクリアな素肌へ

太陽が照りつける都会の喧騒や、真夏の高鳴るプレッシャーから解き放たれ、新しい扉の先に広がるのは、凛としたレモンの花々とみずみずしい果実の香りがラグジュアリーに漂う、洗練されたプライベートリゾート。



澄み渡る青空のもと心地よい光と柔らかな風に包まれるような、贅沢で満ち足りたひととき。洗練されたうるおいと凛とした爽快感で、真夏の素肌を輝かせます。

＜フレグランスについて＞

きらめく陽光を浴びて光を放つような

爽やかで気品あふれる香り

もぎたてのレモンが弾ける清らかな立ち上がりからはじまり、中心には華やかに瞬くジャスミン。 また、ピュアでぬくもりのあるムスクの繊細なレイヤリングが、日常を忘れる極上のバカンスのような奥行きを与えます。

※画像はイメージです極上のバカンスをシェアする夏のギフトにもおすすめ

眩しい太陽がきらめくリゾート地が似合うあの人へ、あるいは、いつも凛として前を向く自分への特別なご褒美に。

シュッとひと吹き、ひと塗りするだけで、まるで映画のワンシーンのように洗練された、心地よい風が吹き抜けるプライベートリゾートへと誘います。至福のバカンスタイムをシェアするような、大人の気品あふれるシトラスの贈りものです。

ギフトにも最適なマストハブアイテム

LEMON ESCAPE

ボディスクラブ

300g 4,620円(税込)



【For Refresh & Glow】

軽やかにステップを踏むような輝く素肌へ

夏の紫外線や冷房でゴワつきがちな肌をやさしくオフ。朝露に濡れた花々のようなみずみずしい香りに包まれてマッサージするとつるんとなめらかで、内側から発光するような気品あふれる透明肌*へと導きます。夏の素肌に、凛とした自信を贈る極上のスキンケア。

*潤いによりツヤがある肌のこと

LEMON ESCAPE

ボディミスト

100ml 4,620円(税込)

【For Refresh & Moist】

思わず触れたくなる透明感*あふれるツヤ肌へ

シュッとひと吹きした瞬間、もぎたてのレモンと優美なジャスミンが心地よい風のように広がるボディミスト。ベタつかず爽やかな香りと洗練されたうるおいを肌にまとわせます。

*潤いによりツヤがある肌のこと

＜その他のラインナップ＞

LEMON ESCAPE

ハンドソープ

350ml 3,300円(税込)

手肌をすっきりと洗い流すハンドウォッシュ

爽やかな香りに包まれながら、手肌をやさしく洗い上げるハンドソープ。植物由来の保湿成分カミツレ水*やアロエベラ葉エキス*がうるおいを与え、さらに3種の植物オイル*が手肌をしっとりなめらかに整えます。パンテノール*3が肌のコンディションをサポートし、毎日の手洗いを心地よいリフレッシュタイムへ導きます。

*保湿成分、スキンコンディショニング成分

LEMON ESCAPE

ハンドクリーム

30ml 2,090円(税込) / 60ml 2,530円(税込)

手肌を包んだ瞬間心まではずむなめらかさ

みずみずしく透明感*1あふれる明るい素肌へ導きます。グレープシードオイル*2とアボカドオイル*2のさらりとした潤いヴェールが、ベタつきを残さず、ツヤやかで凛とした質感へ。 暑い日のお手入れを極上のバカンスへと変える贅沢なハンドケアです。

*1潤いによりツヤがある肌のこと *2保湿成分

LEMON ESCAPE

ボディクリーム

200g 4,620円(税込)

洗練されたうるおいで肌を包み込み

シルクのようになめらかな質感へ

死海のミネラル*や植物由来のホホバオイル*、マカデミアナッツオイル*、アロエベラエキス*などの天然由来成分を贅沢に配合したボディクリーム。

素肌にスッとなじみ、みずみずしくなめらかな肌へ導きます。

*保湿成分、スキンコンディショニング成分

LEMON ESCAPE

デュフューザー

250ml 5,830円(税込)

夏の空間をみずみずしく彩るディフューザー

部屋の扉を開けた瞬間、もぎたてのレモンとみずみずしいジャスミンが心地よい風のように広がり、日常を忘れる極上のバカンスへとあなたを誘います。ふとした瞬間に届く気品あふれる香りは、お出かけ前も、帰宅したときも、心躍るような幸福感で満たします。

LEMON ESCAPE

デュフューザーミニ×3

40ml × 3本セット 4,620円(税込)

洗練されたリゾートの風を

プライベートな空間に少しずつ

ラグジュアリーに空間を彩るディフューザーが、愛らしいミニサイズの3本セットになって登場。

ベッドサイドやサニタリールームなど、お気に入りの場所にコンパクトに置くだけで、もぎたてのレモンとジャスミンが織りなす極上のバカンス気分がふんわりと広がります。夏のギフトにも最適。

LEMON ESCAPE

キャンドル

400g 5,170円(税込)

夏のバスタイムを贅沢なリゾートスパへ

やさしく揺れる炎とともに、もぎたてのレモンと優美なジャスミンが空間に広がるキャンドル。

五感をやさしく解き放ち、爽快で心地よい風に吹かれているかのようなリフレッシュタイムをもたらします。バスルームの明かりを少し落とし、きらめく光と香りを纏えば日常の疲れがすっきり。

【数量限定】今だけの特別なLEMON ESCAPEを楽しめるセット

LEMON ESCAPE コンプリートセット 14,300円(税込)選べるミニミストセット 4,290円(税込)

【数量限定】ご購入金額に応じたプレミアムノベルティ

LEMON ESCAPE コレクションアイテムを含む

税抜10,000円以上お買い上げの方に

『LEMON ESCAPEコスメティックバッグ』をプレゼント

※7月17日（金）から開始

※なくなり次第終了となります

■本件に関するお問い合わせ先

Laline JAPAN株式会社 (株式会社TSIホールディングス) PR 事務局

お問い合わせフォーム：mail:info@laline.jp

Laline〈ラリン〉

Laline 〈ラリン〉は 1999 年、死海の自然の恵みと香りをベースに誕生したイスラエル発のライフスタイルブランド。ボディケアを中心に幅広いアイテムを展開し、世界中で愛されています。確かな品質と洗練されたデザインで、女性たちのライフスタイルを彩ります。





公式サイト：https://www.laline.jp/