【ゆるくて甘い世界に、きらめきをひとさじ。】コリラックマ×姫ギャルがテーマのコラボレーションアイテムがSPINNSより新登場♪

株式会社ヒューマンフォーラム

アパレル事業を展開する株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長：出路雅明)が運営するファッションブランド「SPINNS」はサンエックス株式会社の大人気キャラクター「コリラックマ」とのコラボレーションアイテム第2弾を発売いたします。

“姫ギャル”とはギャルカルチャーの持つ自己表現の強さと、お姫様のようなロマンティックな可愛らしさを掛け合わせたスタイルであり、近年SNSを中心に再注目されています。

本コラボレーションでは、「コリラックマ×姫ギャル」をテーマに、淡いピンクのヒョウ柄にラインストーンのティアラが可愛い特別なコリラックマを初め、落とし込んでいるコリラックマは全てSPINNS限定の描き起こしを使用したラインナップ。

ピンクやブラックを基調に、リボンやレースなどの装飾を取り入れ”甘くて盛れる”デザインに落とし込みました。

コリラックマファンだけでなく、トレンドに敏感な方にも是非チェックしていただきたいアイテム展開となっておりますので、SPINNS限定の特別なコラボレーションをこの機会にぜひお手に取ってご覧ください。

■アイテム一覧

・レースフリルミニワンピ \5,489

・キャミ＋カーディガン \5,489

・ラインストーン付きピタTシャツ \3,850

・オフショルルーズTシャツ \4,389

・太リブウエストミニスカート \5,489

・メッシュキャップ \3,289

・バニティポーチ \5,489

・ベロアバッグ \6,589

・ぬいぐるみポーチ \3,080

・ショッパー \110 ※公式通販での販売はございません。

●販売の概要

●公式通販販売日：6/12(金) 12:00~

※公式通販の販売は上限があり、無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※公式通販ではショッパーの販売はございません。

※お届けは6/19(金)～順次配送となります。

●店舗販売日：6/19(金)～

○発売店舗一覧



○ = アパレル・雑貨ともに入荷

△ = 雑貨のみ入荷

× = 入荷なし

【北海道】

SPINNS 札幌店 〇

SPINNS イオンカテプリ新札幌店 △

SPINNS VINTAGE 札幌店 ×

【東北】

SPINNS 仙台駅前イービーンズ店 〇

SPINNS VINTAGE 仙台店 ×

【関東】

SPINNS SHIBUYA109 店 〇

SPINNS 町田ジョルナ店 〇

SPINNS 大宮 ARCHE 店 〇

SPINNS 水戸オーパ店 △

SPINNS 高崎オーパ店 △

SPINNS トナリエ宇都宮店 △

SPINNS 横浜ビブレ店 〇

SPINNS ららぽーと海老名店 △

SPINNS イオンレイクタウン kaze 店 〇

SPINNS イオンモールむさし村山店 〇

SPINNS VINTAGE 横浜ワールドポーターズ店 ×

【中部・北陸】

SPINNS VINTAGE 金沢店 ×

SPINNS 名古屋店 〇

SPINNS VINTAGE 名古屋 PARCO 店 ×

SPINNS マリエとやま店 △

【近畿】

SPINNS VINTAGE 京都店 ×

SPINNS ピエリ守山店 △

SPINNS アメリカ村店 △

SUPER SPINNS 神戸三宮オーパ店 〇

SUPER SPINNS 梅田 HEP FIVE 店 〇

SPINNS SHIBUYA109 あべの店 〇

SPINNS ららぽーと堺店 △

SEONGSU.河原町オーパ店 〇

【中国・四国】

SPINNS 松江イオン店 △

SPINNS イオンモール岡山店 △

【九州】

SUPER SPINNS 福岡 PARCO 店 〇

SPINNS アミュプラザくまもと店 〇

SPINNS イオンモール宮崎店 〇

SPINNS THE OUTLETS KITAKYUSYU 店 △

SPINNS ゆめタウン久留米店 〇

SPINNS セントシティ小倉店 〇

【沖縄】

SPINNS イオンモール沖縄ライカム店 〇

【公式通販】

SPINNS WEB STORE ○

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●コリラックマ

どこからともなくやってきた、白いクマの子。リラックマの知り合いではなかったようだけど、胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。コリラックマと名付けたのはキイロイトリ。いたずら大好きな、元気でやんちゃな子です。

【リラックマ ごゆるりサイト】 https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

【リラックマ ごゆるりサイト公式X】 https://x.com/rilakkuma_gyr

◯SPINNS(スピンズ)

「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”。

【HP】 https://www.spinns.com/

【WEB STORE】 https://www.spinns.jp/

【Instagram】 https://www.instagram.com/spinns_official

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@spinns_official

【X】https://x.com/spinns_com

【権利表記】

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