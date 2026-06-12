DJI「第8回 国際 建設・測量展 （CSPI-EXPO 2026）」に出展

DJI JAPAN 株式会社※上記はイメージです。デザインや配置等は変更になる場合がございます。

民間ドローンとクリエイティブカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、2026年6月17日（水）から20日（土）まで幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「第8回 国際 建設・測量展（CSPI-EXPO 2025）」に出展いたします。

建設・測量業界では、慢性的な人手不足や熟練技術者の高齢化が進み、安全性と生産性の両立が大きな課題となっています。DJI ENTERPRISEは、ドローン測量・遠隔点検ソリューションを通じて、これらの課題を解決し建設DXを加速する製品・サービスをご提案いたします。

本展示会では、次世代LiDARセンサー「Zenmuse L3」を日本CSPI展示会で初めて公開いたします。最新の産業用ドローンからドローンドック、ソフトウェアまで、建設現場のワークフローを変革するトータルソリューションをご体験いただけます。

展示会概要

出展の見どころ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15765/table/422_1_9521c63ef957763b291ec6448cfb5cbb.jpg?v=202606120551 ]来場者登録 :https://cspi-expo.com/entry/

見どころ１.｜Zenmuse L3 日本展示会で初公開

測量・建設分野における高精度な3Dデータ取得ニーズに応える最新のソリューションとして、会場で実機をご覧いただけます。

長距離かつ高精度な航空LiDARソリューション

長測程・高精度： 最大測程950m（10%反射率）、高程精度3cm・平面精度4cm（120m航高時）

高効率： 1日最大100km²の作業面積をカバー、最大2000kHzのパルス周波数対応

デュアル1億画素カメラ： 水平視野角107°、高精細な可視光データを同時取得

高い植生透過性： 最大16リターン対応、複雑な地形や植生下でも確実にデータを取得

製品詳細はこちら :https://enterprise.dji.com/jp/zenmuse-l3?site=enterprise&from=nav

見どころ２.｜ブース講演

DJI JAPANのブースでは、製品展示に加え、以下の体験・講演コンテンツをご用意しております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15765/table/422_2_833b120d5aa2c7594aff81a9d43bc3d8.jpg?v=202606120551 ]

※登壇時間と講演テーマを変更する場合がございます。

見どころ３.｜DJI 6.16 発売の新製品も出展予定

DJI Enterpriseの次世代伝送システム。会場で実機をご覧いただけます。

届け、さらに遠くまで

来場者登録 :https://cspi-expo.com/entry/

展示製品一覧

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/15765/table/422_3_4dd71f34b11a4e0dc2cb2518ab200888.jpg?v=202606120551 ]※展示製品は変更になる場合がございます。公式サイトで詳細をチェック :https://enterprise.dji.com/jp

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは民生用ドローン業界のパイオニアとして、プロの映像制作から農業、公共安全、測量・マッピング、インフラ点検に至るまで、多岐にわたる産業分野でイノベーションを推進してきました。DJI製品は世界中の現場で新たな価値を生み出し、人々の働き方に根本的な変化をもたらしています。

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