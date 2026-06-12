話題沸騰の“二面性シガレットストーリー”TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」キャスト出演特番を7月4日（土）夜8時30分より「ABEMA」で独占無料放送決定！

株式会社AbemaTV(C)地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、新作夏アニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』の特別番組「『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』特別番組～ABEMAの特番で語り合うさんにん～」を、2026年7月4日（土）夜8時30分より、独占無料放送いたします。

TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」は、月刊「ビッグガンガン」（スクウェア・エニックス）にて連載中の、地主による漫画を原作とした日常系ヒューマンドラマ作品。仕事に疲れた中年サラリーマン・佐々木と、彼が通うスーパーで働くミステリアスな女性・田山が、店の裏でタバコを吸いながら言葉を交わすひとときを描きます。日常の中にある大人の少し不思議なつながりを丁寧に描いた“二面性シガレットストーリー”として多くの読者の共感を集め、「次にくるマンガ大賞 2022」Webマンガ部門にて1位、単行本は累計部数300万部を突破。2026年7月より待望のTVアニメ放送も決定しており、アニメーションとして描かれる2人のやり取りにも注目が集まっています。

このたびABEMAにて独占無料放送が決定した特別番組「『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』特別番組～ABEMAの特番で語り合うさんにん～」には、佐藤拓也（佐々木役）、星希成奏（山田/田山役）、高橋伸也（鈴木役）らメインキャスト陣が出演し、7月9日（木）からの地上波放送に向け、作品やキャラクターの魅力を徹底解説。また作品にちなみ、“ココアシガレット”を片手にテーマトークを展開するトーク企画も実施いたします。

また、本特番の放送を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」公式X（@yanisuu_anime(https://x.com/yanisuu_anime)）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA(https://x.com/Anime_ABEMA))をフォローし、7月4日（土）にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を7月11日（土）中までにリポストした方から抽選で1名様に、本特番の出演キャストサイン入りポスターをプレゼントいたします。ぜひ奮ってご参加ください。

なおABEMAでは、地上波放送に先駆け『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』ABEMA限定先行配信版を配信中。特番の放送を記念し、特番直前の7月4日（土）午後5時30分より、全12話の無料一挙放送も決定いたしました。

豪華キャスト陣が出演する『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』特番をお楽しみいただけるのは「ABEMA」だけです。ぜひキャストとともに話題沸騰の“二面性シガレットストーリー”の世界をお楽しみください。

■特別番組「『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』特別番組～ABEMAの特番で語り合うさんにん～」独占無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年7月4日（土）夜8時30分～夜9時30分

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AsYVfhkTSPCd6P

出演者（敬称略）：佐藤拓也（佐々木役）、星希成奏（山田/田山役）、高橋伸也（鈴木役）

※放送後、2026年8月31日（月）まで無料でお楽しみいただけます。

■『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』ABEMA限定先行配信版（全12話）無料一挙放送

(C)地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年7月4日（土）午後5時30分～夜8時30分

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DDjvM2q1g1Rqzw

■声優陣のサイン入りポスターが当たるプレゼントキャンペーンも！

応募条件：

・TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」公式X（@yanisuu_anime(https://x.com/yanisuu_anime)）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA(https://x.com/Anime_ABEMA))をフォロー

・7月4日（土）にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を7月11日（土）中までにリポスト

プレゼント内容：

特番出演キャストサイン入りポスター 1名様

■『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』ABEMA限定先行配信版 詳細

(C)地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会

・配信開始日時：2026年6月3日（水）20時30分～全12話一挙配信開始

・本数：全12話

・内容：TV放送版の1話～6話を約10分のショート版として話数順に分割したバージョン

・シリーズページURL：https://abema.go.link/lp4IU

※「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも見放題でお楽しみいただけます。

・無料放送

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年6月3日（水）からの毎週水曜日～金曜日20時30分より1話ずつ順次放送

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/FBnmW7i1s4UZBM

※放送後、放送エピソードの無料配信を開始。以降7月10日（金）午前0時30分まで、放送エピソードまでを全話無料でお楽しみいただけます。

【放送・配信スケジュール】

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

社畜街道をひた走る、くたびれ中年男性の佐々木。彼のひそやかな癒しといえば、日ごろから愛煙する煙草と、行きつけのスーパーで働く女性店員・山田さんのにこやかな接客くらい。仕事に疲れたある夜、癒しを求めてスーパーに向かうが、目当ての山田さんはおらず、今どき煙草を吸える場所もなし…。意気消沈した佐々木に「ここなら吸える」と声をかけてきたのは、すこし奇抜な服装をした田山という女性だった――。

スーパーの裏の喫煙所で、なんてことのない会話を織りなす佐々木と田山。ふたりの関係性をひとつの言葉ではっきりと言い表すのはむずかしい。そんな彼らが紡ぐ大人のドラマ。

＜CAST＞

佐々木役：佐藤拓也

山田/田山役：星希成奏

後藤役：行成とあ

大野役：豊口めぐみ

小畑役：安田陸矢

前澤役：日笠陽子

鈴木役：高橋伸也

＜STAFF＞

監督：鈴木理人 森あおい

シリーズ構成：井上美緒

キャラクターデザイン：大滝那佳

プロップデザイン：新谷真昼

美術監督：外谷 勝

色彩設計：上村修司

撮影監督：鯨井 亮

CG監督：藤谷秀法

編集：石井亜美

音響監督：吉田光平

音楽：河野 伸 青木沙也果

音楽プロデューサー：久世 烈

音楽制作：日音

アニメーションプロデューサー：渡部雅悠

アニメーション制作：旭プロダクション

TV放送版オープニングテーマ：ずっと真夜中でいいのに。 「イチジク煙」

TV放送版エンディングテーマ：imase「Fiction」

ABEMA限定先行配信版オープニングテーマ：ずっと真夜中でいいのに。 「クズリ念」

ABEMA限定先行配信版エンディングテーマ：imase「NIGHT DANCER」

公式サイト：https://yanisuu.com/

※1_月額1,180円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA 10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/