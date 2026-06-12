【国内初(※1)】長野県駒ヶ根市の子ども食堂「cơm（コム）かふぇ」の寄付決済に、日本円ステーブルコイン「JPYC」が採用

JPYC株式会社

日本円ステーブルコイン「JPYC」を発行するJPYC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡部典孝、以下「JPYC社」）は、長野県駒ヶ根市で活動する多世代共生型の子ども食堂「cơm（コム）かふぇ」（株式会社SatoLab、代表取締役：前田智子）において、JPYCによる寄付受取が開始されたことをお知らせいたします。子ども食堂におけるJPYCでの寄付導入は、日本初の事例*1となります。

※1 自社調べ（2026年5月31日時点）

社会貢献活動における「透明性」と「継続性」の課題

近年、こども食堂をはじめとする社会貢献活動において、資金の透明性や継続的な支援確保が重要な課題となっています。多くの団体が善意の寄付に支えられている一方で、寄付金の使途の可視化、物資の高騰、そして地域外からの支援の受け入れ体制整備などが、活動を広げる上での障壁となってきました。

当社はこれまで、パブリックブロックチェーンを活用した日本円ステーブルコインとして、主に商取引や決済領域での利便性を追求してまいりましたが、本取り組みにより、ステーブルコインが持つ「安価な送金手数料」「24時間365日の即時性」「ブロックチェーンによる透明性」という特性を、ダイレクトに地域社会の福祉へと接続いたします。

本取り組みの意義とWeb3活用メリット

本導入により、サポーターは場所を問わずデジタルウォレットを通じてシームレスに支援に参加することが可能になります。

透明性の担保： ブロックチェーン上に全履歴が記録され、寄付金の流れが可視化されます。

送金コストの最適化： 従来の銀行振込に比べ、特に遠隔地からの送金コストを抑え、善意を最大化します。

少額支援の活性化： 1円単位からシームレスに寄付できるため、若年層やグローバルなサポーターの参画を促します。

お預かりしたJPYCは、cơm（コム）かふぇを通じて、子どもたちの食事代や、主体性を育むキャリア教育「ラ(ハート)ファミーユ」の活動支援（教材費、専門家講師の招へい等）に活用されます。

≪cơm（コム）かふぇ寄付受付ページ≫

https://tsunagu-heart-hub.jp/donation_acceptance/

今後の展開：新たな社会貢献モデルの構築へ

当社は今後も、自治体・NPO・地域団体との連携を強化し、デジタル通貨を活用した新たな社会貢献モデルの構築を推進してまいります。今回の駒ヶ根市における事例を一つのロールモデルとし、あらゆる社会課題に対してステーブルコインがどのように寄与できるかを実証しながら、web3技術による社会のアップデートを継続してまいります。

投資家・中川秀彦氏の強い想いによる実現

今回の日本初となる取り組みの実現には、ベトナムを拠点に活動する投資家であり、当社の出資者でもある中川秀彦氏の存在が大きな役割を果たしています。中川氏は、駒ヶ根市の『cơmかふぇ』立ち上げ当初からの経営支援者であり、「JPYCをビジネスシーンだけでなく、社会的弱者の救済など社会貢献のためのツールとして活用してほしい」という強い想いを持っていました。テクノロジーの力を「誰一人取り残さない社会」のために役立てたい中川氏の願いと、地域の枠を超えて子どもたちの「食」と「学び」を支えたい「cơmかふぇ」のビジョンが合致し、新しい支援の形が誕生しました。

投資家・中川秀彦氏によるメッセージ

テクノロジーの進化は常に「人」を幸せにするためにあるべきだと考えています。JPYCという新しい技術が、駒ヶ根の子どもたちの笑顔を守るための具体的な手段となったことは私にとっても大きな喜びです。今回の導入が、寄付に込められた「優しさのバトン」をよりスムーズに、より透明に未来へ繋ぐ一助となることを確信するとともに、新しい時代の社会貢献のスタンダードとなることを期待しています。

JPYC株式会社 代表取締役 岡部 典孝 コメント

地域コミュニティの核心である子ども食堂でJPYCが活用されることは、ステーブルコインの社会実装における重要な一歩です。中川氏が提唱するように、テクノロジーを社会的弱者の救済や地域課題解決に役立てることは、我々が目指す理念そのものです。子どもたちの未来を支える新しい寄付文化が、ここ駒ヶ根から全国へ広がっていくことを期待しています。

日本円ステーブルコイン「JPYC」の特徴

当社が発行する日本円ステーブルコイン「JPYC」は、日本円と1：1で交換可能な日本円ステーブルコインであり、裏付け資産は日本円（預貯金および国債）によって保全します。これにより、お客様は同額の日本円に償還できるステーブルコインを利用できます。今回の資金移動業で発行される日本円ステーブルコイン「JPYC」はAvalanche、Ethereum、Polygon、Kaiaの4つのチェーンで発行されており、今後もチェーン拡大を検討しています。

日本円ステーブルコイン「JPYC」は、スマートコントラクトと組み合わせた様々なオンチェーンサービスだけでなく、将来的には給与や報酬として受け取る、ATMを介して現金として引き出すなど、多種多様な方面でのユースケースの可能性があり、未来の金融インフラとして幅広い活用方法が期待できます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000283.000054018.html

JPYC株式会社について

当社は、2021年よりステーブルコインに関する事業を展開しています。2025年8月より資金移動業者の登録を得て、国内資金移動業者としては初めてとなる日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行を開始しております。国内外における日本円ステーブルコイン事業の中核的存在を担い、透明性や低コスト送金といった特性を活かし、効率的なデジタル金融イノベーションを推進してまいります。

会社概要

・会社名 ：JPYC株式会社

・代表者 ：代表取締役 岡部 典孝

・所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル４階 FINOLAB内

・設立 ：2019年11月

・事業内容 ：電子決済手段の発行及び償還、ステーブルコイン等ブロックチェーンに関す るコンサルティング、他

・加入団体 ：一般社団法人 ブロックチェーン推進協会（BCCC） 会員

一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会（JCBA） 会員

一般社団法人 日本資金決済業協会 第一種会員

一般社団法人 Fintech協会 ベンチャー会員

デジタルアセット共創コンソーシアム（DCC）

一般社団法人 JPCrypto-ISAC 正会員

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（JVCEA） 第一種会員

・ホームページ ：https://corporate.jpyc.co.jp/

・X（Twitter） ：https://x.com/jpyc_official