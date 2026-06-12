【イビススタイルズ京都四条】3連泊で1泊分無料！お得に京都を満喫できる連泊プランを販売開始

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

世界110か国以上で5,800以上の施設を展開するアコーの『イビススタイルズ京都四条』（所在地：京都府京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町8、総支配人：坂田 賢輔）は、3連泊で1泊分の料金が無料となる連泊プランの販売を開始いたしました。

プランについて

本プランは、3連泊のご予約で1泊分が無料となる期間限定の特別オファーです。

ホテルでくつろぐひとときも、京都の街を自由に巡るアクティブな時間も、お客様のスタイルに合わせて、自由にお楽しみいただけます。

イビススタイルズ京都四条を拠点に、歴史ある寺社巡りや話題のグルメ、ショッピングまで、夏の京都を思いのままに満喫していただけます。お得さと快適さを兼ね備えた本プランで、記憶に残る特別な京都ステイをお楽しみください。

宿泊プラン概要

●料金について

1泊目：6,000円/室

2泊目：6,000円/室

3泊目：0円/室

●販売期間

・～2026/8/31まで

●予約について

・Web予約はこちらから

https://all.accor.com/hotel/B9H7/index.ja.shtml

・電話予約

075-254-7280

■イビススタイルズ京都四条について

イビススタイルズ京都四条は、京都市中心部・四条エリアに位置する、観光やビジネスに便利なホテルです。デザイン性と機能性を兼ね備えた客室で、快適な京都滞在をお楽しみいただけます。

ホームページ：https://ibisstyleskyotoshijo.com/

所在地：京都府京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町8

総支配人：坂田 賢輔

開業日：2021年11月13日

電話番号：075-254-7280

E-mail：HB9H7-RE1@accor.com

アクセス：京都市営地下鉄烏丸線 四条駅より徒歩4分、阪急電鉄京都線 烏丸駅より徒歩4分

インスタグラム ：https://www.instagram.com/ibisstyles_kyotoshijo/