【Flower&Plants tette】父の日に飾る、大人のアンスリウム。板橋の生花店が贈る限定ブーケ

株式会社PHOTOPRI写真：「Flower&Plants tette」の父の日ギフト「アンスリウムのブーケ」

手から手へ想いを届ける生花店「Flower&Plants tette」（所在地：東京都板橋区、運営：株式会社PHOTOPRI、代表フローリスト：Yu, Akiko）は、2026年6月21日（日）の「父の日」に向けた、限定ギフト「アンスリウムのブーケ」の予約受付を開始いたしました。

今年の父の日は、艶やかでミステリアスな魅力を持つ「アンスリウム」を主役にしたスタイリッシュなブーケをご提案。お酒やグルメといった定番ギフトとは一味違う、大人の男性にふさわしい洗練されたお花をお届けします。普段は照れくさくてなかなか言葉にできない「ありがとう」や「お疲れ様」の想いを、スタイリッシュな佇まいに載せて、フローリスト夫婦が世界に一つの形に仕立てます。

■男性のライフスタイルに寄り添い、観葉植物のように楽しむ「アンスリウム」

母の日に比べて、贈り物の選びに迷いやすいのが「父の日」。

tetteでは、「お花を贈り慣れていない方でも、気軽に洗練されたギフトを」という想いから、独特の艶やかさと不思議な雰囲気のかっこよさが漂う「アンスリウム」に着目いたしました。

アンスリウムは一般的なお花に比べて非常に花もちが良く、シンプルなお手入れで長く飾っていただけるのが特徴です。お花のケアに馴染みのないお父様でも扱いやすく、まるでインテリアグリーンのように大人の男性の書斎やリビングに自然と馴染みます。

■商品ラインアップ父の日ギフト：アンスリウムのブーケ

価格：\6,600（税込）

「いつもありがとう」を、スタイリッシュなブーケに込めて。

艶やかでミステリアスな魅力を持つアンスリウムは、大人の男性にふさわしい、洗練されたかっこよさが漂うお花。

普段は照れくさくてなかなか言葉にできない「ありがとう」や「お疲れ様」の想いを、まっすぐに届けてくれます。

「父の日：アンスリウムのブーケ」商品ページ(https://tette-flower.jp/products/fathersday2026)

■ 離れて暮らすお父様へ。全国へ想いを届ける配送対応とギフトオプション

プロのフローリストが一つ一つ心を込めて丁寧にお作りしたブーケは、届いた後にお手渡しいただけるよう、ラッピングをした状態で全国（沖縄・離島を除く）への配送が可能です。

さらに、お孫さんの写真やご家族の笑顔を添えられる「フォトカード（お写真付きメッセージカード：\550/税込）」のギフトオプションもご用意いたしました。遠方にお住まいで直接会うことが難しいお父様や、どうしても口頭では感謝を伝えるのが照れくさいという方の贈り物を、そっと後押しいたします。

■Flower & Plants tetteについてFlower & Plants tetteについて

「手から手へ、想いを運ぶ」をコンセプトに、フローリスト夫婦が営むフラワーショップです。

都会的で洗練されたアトリエのような空間ながら、「いろんな人にお花を楽しんでもらいたい」と敷居が高くならないよう、街に根付いたお店展開をしています。

1本からの生花販売や、観葉植物の販売、ブーケやギフトなど幅広く提供しております。

法人様向けのグリーンレンタルや枝ものの定期便などもご案内しております。

詳しくは公式サイト(https://tette-flower.jp/)をご覧くださいませ。

■代表フローリストYu MitaniYu Mitani

好きなお花：バラ・チューリップ

好きな観葉植物：ビカクシダ

メッセージ：１つ１つにあなたの思いや気持ちを込めてお作りさせていただきます

Akiko MitaniAkiko Mitani

好きなお花：パンジー・チューリップ・オルレア

好きな観葉植物：ソウカクデン

メッセージ：贈る人にも贈られる人にも、癒しと幸せを花々に想いを込めてお届けします

■店舗情報

店舗名：Flower & Plants tette（テッテ）

運営会社：株式会社PHOTOPRI

所在地：東京都板橋区板橋1-10-4-102

アクセス：JR埼京線 板橋駅西口より徒歩約4分

営業時間：11:00 - 18:00

定休日：火曜日定休

URL：https://tette-flower.jp/

insta：https://www.instagram.com/tette.flower/

【本件に関するお問い合わせ先】

Flower & Plants tette

担当：三谷

電話番号：070-9327-1997

メール：info@tette-flower.jp

URL：https://tette-flower.jp/pages/interview