夏休み前にボランティアと出会う。22団体が集まる「学生のためのボランティアEXPO 2026」開催

公益財団法人日本財団ボランティアセンター

日本財団ボランティアセンター（以下日本財団ボラセン、東京都港区、会長 山脇 康）では、7月5日(日)に大阪府・梅田で開催する「学生のためのボランティアEXPO 2026」の参加者を募集しています。



「学生のためのボランティアEXPO」は、ボランティア活動に興味のある学生と、ボランティアを募集する団体をつなぐマッチングイベントです。会場には、子ども支援、国際協力、環境、災害、スポーツなど、多様な分野で活動する22団体が出展し、活動内容や参加方法について直接話を聞くことができます。

学生のためのボランティアEXPOとは

詳細・申込はこちら :https://vokatsu.jp/expo2026/

日本財団ボラセンが学生1万人を対象に実施した調査(https://www.volacen.jp/project/research/survey/no_17/)では、過去1年間にボランティアへ参加した学生は24.7％でした。一方で、未経験者の57.5％が「今後参加したい」と回答しており、学生のボランティアへの関心の高さがうかがえます。



学生のためのボランティアEXPOは、そうした学生と活動団体をつなぐことを目的に2023年から毎年開催しているイベントです。

4回目となる今年は、過去最多となる22団体が出展します。



ホームページやSNSだけでは分からない活動現場のリアルな話を聞きながら、自分に合ったボランティア活動を見つけることができます。

このイベントのポイント

・過去最多22団体が出展

子ども支援、国際協力、環境、災害、スポーツなど、多様な分野で活動する22団体が集まり、一度にさまざまな活動を知ることができます。

・活動する大学生や団体スタッフに直接相談できる

各ブースでは、団体スタッフだけでなく実際に活動している大学生ボランティアも参加。活動の雰囲気や参加のきっかけなど、気になることを直接相談できます。

・ボランティア未経験者も参加しやすい

入退場自由、参加無料。友人同士での参加も大歓迎です。また、先輩ボランティアによる総合案内ブースもあるので、「まずは話を聞いてみたい」「どんなことをしたらいいか決まっていない」という方にもおすすめです。

こんな人におすすめ

・ボランティアに興味はあるけど、何から始めればいいか分からない

・夏休みに、何か新しいことをはじめてみたい

・学校以外で新しい仲間やコミュニティをつくりたい

・ガクチカのためにボランティアをはじめたい

昨年は100名超の学生が参加

2025年に開催した「学生のためのボランティアEXPO 2025」には100名を超える学生が来場しました。イベント終了後には、出展団体の活動に関心を持ち、実際に活動への参加を検討する学生の姿も見られました。

＼過去参加者の声／

「友達に誘われて来ましたが、いろいろなボランティアを知ることができて、視野が広がりました」

「海外で活動する団体のお話で、自分と同じ大学生が活動しているというのを聞いて、自分にもできるのかな？と興味がわきました」

「児童福祉や地域福祉、天神祭での活動など、いろいろなジャンルの活動を知るきっかけになり、将来何になりたいのか考えるきっかけにもなりました」

出展団体一覧

関西を中心に活動する22団体が出展。子ども支援、環境、災害、国際協力、スポーツなど分野も様々です。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98085/table/69_1_f29dbd9522441a0df56d19f25404fd68.jpg?v=202606121251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/98085/table/69_2_3a3de6068173b73e029d6e9b3348492b.jpg?v=202606121251 ]

■公益財団法人日本財団ボランティアセンター（日本財団ボラセン） 概要



日本財団ボラセンは、2010年にNPO法人日本学生ボランティアセンターとして設立し、学生のボランティア活動支援をスタートさせ、2022年3月までに東日本大震災の被災地にのべ1万2千人以上の学生を派遣しました。



2021年に「公益財団法人日本財団ボランティアセンター」へと名称変更し、学生だけではない幅広い世代を対象に、ボランティアに関する事業を実施しています。東京2020大会ではボランティアへの研修など育成事業に携わり、その後も世界陸上など、大規模イベントのボランティア養成やボランティア団体の支援も行い、全国120大学とボランティアに関する連携協定を締結しています。運営するボランティアプラットホームサイト「ぼ活！」の登録者数は、開設5年で約5.5万人にのぼります。



所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-2 日本財団第二ビル4階

代表者：会長 山脇 康