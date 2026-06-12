【HIGH! STANDARD】日本発アイウェアブランド〈OWN〉のPOP-UP & CUSTOM ORDERを開催 6月13日（土）～21日（日）の9日間限定

株式会社 聖林公司

〈HIGH! STANDARD〉では、6月13日（土）から21日（日）まで、〈OWN〉のPOP-UP & CUSTOM ORDERイベントを開催いたします。会期中は約60型のアイウェアを取り揃えるほか、レンズのカスタムオーダーも同時開催いたします。

〈OWN〉は、「アイウェアでステイタスを上げる」をコンセプトに2021年にスタートした日本発のアイウェアブランドです。日本にとどまらず、さまざまなアジアンカルチャーから影響を受けたプロダクトは、欧米ブランドとは異なる感性と空気感を備えています。また、日本人の顔立ちに合うよう緻密に設計されている点も特徴です。

今回のPOP-UPでは、約60型のアイウェアをご覧いただけます。実店舗を持たない〈OWN〉にとって、これだけの型数が一堂に揃う機会は限られており、実際に手に取りながら比較・試着いただけます。



3回目の開催となる今回は、レンズのカスタムオーダー受注も実施いたします。現在、レンズカスタムは〈OWN〉公式オンラインサイトを中心に展開されており、店頭でオーダーいただける場は限られています。対象レンズは約26種類をご用意。一部対象外モデルを除き、ほぼすべてのモデルでカスタムオーダーが可能です。交換前のレンズはスペアレンズとしてお持ち帰りいただけます。

会場ではレンズサンプルもご用意しておりますので、実際の色味や見え方をご確認いただきながらお選びいただけます。アイウェアを日常的に着用される方はもちろん、これまであまり手に取る機会のなかった方にもご覧いただきたい内容となっています。この機会にぜひ〈OWN〉のコレクションをご体感ください。

※展開アイテムの価格帯は、税込\18,700～\25,300を予定しております。

【開催概要】

・開催期間：6月13日（土）～21日（日）

・会場：HIGH! STANDARD (https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shsd/)

・住所：東京都渋谷区猿楽町25-1 (https://maps.app.goo.gl/uaz2ex8VprwPnCK39)

・TEL：03-3464-2109

・営業時間：11:30～19:00

※土・日曜日は20:00まで営業

【カスタムオーダー概要】

・期間中に〈OWN〉のアイウェアをご購入いただいた方を対象に、レンズのカスタムオーダーを承ります。

・カスタムレンズ価格：税込5,000円～9,000円

・度付きレンズへの変更は承っておりません。

・お持ち込み品へのレンズ交換は承っておりません。

・納期は約2週間を予定しております。

【商品ラインナップ】

【取り扱い店舗】

SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/hsd_own.aspx)

HIGH! STANDARD(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shsd/)

最新情報は〈HIGH! STANDARD〉公式インスタグラムにて発信しております。

ぜひご覧ください。

Instagram ▶ :https://www.instagram.com/p/DZU1wq8gdBF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

OWN

2021年に始動した日本発のアイウェアブランド「OWN」。

コンセプトには”アイウェアのステイタスを上げる”を掲げ、ブランド展開をしていきます。

OWNのプロダクトは日本をはじめとするアジアンカルチャーから影響を受けて制作されており、欧米ブランドにはないオリジナリティを放ちます。 @own_eyewear(https://www.instagram.com/own_eyewear/)

HIGH! STANDARD

1982年、昭和初期に建てられた外国の元軍医宅を改装してオープンしました。当時はMADE IN USAのソックスだけを販売していましたが、今ではワークやミリタリー・スポーツ・アウトドアを中心に、アメリカのベーシックを追求したアイテムを展開しています。

【HIGH! STANDARD SNS／ブランドサイト】

Instagram：@high_standard_official(https://www.instagram.com/high_standard_official/)

ブランドサイト(https://www.hrm-eshop.com/highstandard)

オフィシャルサイト(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shsd)

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 聖林公司プレス

E-mail：seilin-press@hrm.co.jp

【公式サイト・SNS】

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