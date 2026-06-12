ラジオ関西『トイズハートpresents マリーマリーのムフフな夜ふかし』6月13日（土）放送回に番組初のゲストとして紅しょうが・熊元プロレスが登場！
マリーマリーのムフフな夜ふかし制作委員会は、吉本興業所属の男女お笑いコンビ「マリー マリー」（タコス・えびちゃん）がパーソナリティを務めるラジオ番組『トイズハートpresents マリーマリーのムフフな夜ふかし』において、2026年6月13日（土）放送回に番組初となるゲストとして「紅しょうが・熊元プロレス」さんが出演することをお知らせいたします。
【放送ハイライト】
マリーマリー歓喜！記念すべき初ゲストは“紅しょうが・熊元プロレス”
番組スタート以来、初めてのゲストとして先輩芸人の紅しょうが・熊元プロレスさんをお迎えします。
「週〇回飲んでる!?」えびちゃん×熊プロのムフフなプライベート
プライベートでも頻繁に飲みに行くという、えびちゃんと熊元プロレスさんとの出会いやディープなエピソードを披露します。
「どうやったら人気出る？」悩める後輩へ先輩・熊プロが熱血指導！
同じくラジオ関西で番組を持つ先輩パーソナリティとして、番組の知名度を上げるための秘訣や、マリーマリーの2人へ熱い喝を入れます。
【番組概要】
番組名：
トイズハートpresents マリーマリーのムフフな夜ふかし
番組内容：
注目の男女お笑いコンビ「マリーマリー」の2人が、フリートークを中心に“ムフフ”な話題を展開し、リスナーとともに盛り上がる深夜番組です。若さ溢れる軽快なトークで、これまでにない夜のラジオ体験をお届けします。
パーソナリティ：
マリーマリー（タコス・えびちゃん）
ゲスト：
紅しょうが・熊元プロレス
放送局：
ラジオ関西（AM558kHz／FM91.1MHz）
対象放送日時：
2026年6月13日（土）26:30～27:00
番組URL：
https://jocr.jp/programsite/mufufu/
配信：
YouTube（https://www.youtube.com/@mufuyoru）
※毎週土曜26:30頃予定／地上波放送と同内容を配信
番組提供：
トイズハート