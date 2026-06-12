【開催事後レポート】プロのデザイナーも描き心地を絶賛。インクルーシブARTフェス「WEAVE! 2026」にて、キットパス限定コラボパッケージ50個が完売！

日本理化学工業株式会社

日本理化学工業株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：大山隆久）は、2026年5月23日（土）、YOLO BASE（大阪）にて開催されたインクルーシブARTフェス『WEAVE!（ウィーブ！） 2026』（主催：株式会社虜 / WEAVE! 実行委員会）に出店いたしました。

6回目を迎えた同イベントは、多様な人々やクリエイター、企業をつなぐ先進的なアートフェスとして年々規模を拡大しており、当日は300人以上の来場者が集まりました。当社は、主力商品である「キットパス」の価値を「体験」と「対話」を通じて伝え、福祉の領域を超えた新しい顧客層やクリエイターとのつながりを作る目的で出店。限定コラボ商品の完売や、今後の具体的な共創につながる接点が多数生まれた当日の様子をレポートいたします。

1. 出店の背景：「アートとインクルーシブ」の思想への共鳴

日本理化学工業は1937年の創業以来、ダストレスチョークをはじめとするものづくりを続け、現在では全社員の約7割に知的障がいのある社員が在籍しています。すべての人が知恵と力を合わせて働き、社会に必要とされる喜びを感じられる「皆働（かいどう）社会」の実現は当社の強い信念です。

一方、『WEAVE!』が掲げる「すべての人に、自己表現のよろこびを。」というスローガンや、今年のテーマ「Time to Move（いま、動き出すとき）」、そして「アートとインクルーシブ」という思想は、誰もが参加できる共生社会を目指す当社の理念と深く重なるものです。クリエイターや高感度な層へキットパスの品質を届けるとともに、新たな社会実装の可能性を探るため、昨年に続き今年も出店を決定いたしました。

2. 当日のハイライト：無料の「試し書き」から生まれた深い対話

当日のキットパスブースは、鮮やかなつなぎを身にまとった「キットパスつなぎ隊」メンバーと来場者が、フラットに交流する場となりました。

〇 机にも窓にも「描く」体験から始まる、商品と理念への理解

今回のブースでは、あえて机一面に模造紙を敷き詰め、「どこにでも、無料で好きなだけ試し書きができる」空間を作りました。さらに窓ガラスやリバーシブルパネルなど、あらゆる場所に描く体験を提供。

この「気軽にまず描いてもらう」工夫がきっかけとなり、多くの方にお立ち寄りいただきました。来場者がなめらかな描き心地を体験している際に、つなぎ隊メンバーが自然に声をかけ、「この画材はお米のワックス（ライスワックス）からできていること」や、「川崎の工場では、7割の知的障がいのある社員が手作りしていること」など、商品の特徴や障がい者雇用のストーリーを説明。多くの方が熱心に耳を傾けてくださいました。

〇 来場者との共創が呼び水となり、限定50個が完売

この丁寧な対話から、ブースでは多くの出会いがありました。最初は遠巻きに眺めていた親御様が、つなぎ隊の説明を聞いて「ぜひ子どもに使わせたい」と商品を購入されたり、社会貢献活動を行う音楽フェスの主催者が当社の理念に賛同し、その場でキットパスを買い求める姿が見られました。



また、ブースに来てくれたお子様が「キットパスめっちゃ楽しいから描いてみて！」と、周囲の来場者に次々と声をかけてくれるなど、お客様と一緒にブースを盛り上げることができました。その結果、WEAVE!とキットパスつなぎ隊がコラボした限定50個の「じぶんいろkitpas（6色を選べる限定パッケージ）」は、用意したすべてのセットが完売いたしました。

完売した限定コラボパッケージ「じぶんいろkitpas」好きな色をチョイスするお客様

3. ワークショップレポート：『キットパスで自己表現の喜びを！』

12:00からは、広いスペースを活用して特別ワークショップ『キットパスで自己表現の喜びを！』を開催。10名以上の参加者が、自分だけの作品づくりに挑戦しました。

主催のキットパスつなぎ隊メンバーは、当日の手応えをこう振り返ります。



「キットパスという画材を使い、自己表現のワークショップを行うことで、大人とも子どもともすぐに打ち解けることができました。言葉や年齢の壁を超えて人と人がつながり、表現の可能性が広がっていくことを実感できた時間でした」



参加者は、つなぎ隊メンバーのサポートのもと、自由に“楽がき”を楽しみながら、完成した作品を嬉しそうに持ち帰っていきました。

ワークショップで楽がきを体験している参加者と完成した作品

4. クリエイターからの評価と今後の共創への期待

「インクルーシブ」やアートに関心のあるアーティスト・企業が多く集まるイベントということもあり、プロのクリエイターからも高い関心と反響をいただきました。

●プロのデザイナーからの絶賛

ブースを訪れたあるデザイナーは、キットパスを手に取り、模造紙に線を1本描いた瞬間に「線を1本描いただけでわかる。この画材は本当に素晴らしい」と、そのなめらかな描き心地と色ノリの良さなど、優れた品質を高く評価してくださいました。

●伝統芸能・表現への応用

現役の浮世絵師からは「キットパス特有の水彩表現を活かして、自分の新しい作品を作ってみたい」という声をいただきました。

●新たな共創・社会実装の広がり

百貨店での共創アートイベントの企画や、ラオスへの物資支援としてキットパスを届けたいと提案する学生団体など、今後の具体的な取り組みにつながる多様な接点が生まれました。

5. 関係者コメント

■ 代表取締役社長：大山隆久

「6回目を迎え、300人以上の多様な方々が集う『WEAVE! 2026』という素晴らしい舞台で、私たちのキットパスが人と人をつなぐきっかけとなれたことを嬉しく思います。 私たちのものづくりは、単に便利な文具を作るだけでなく、手にしてくださる方の心が自由になり、同時に『誰もが働く幸せを実感できる社会』をともに作るための挑戦です。 ブースの模造紙や窓ガラスに、子どもから大人、そしてプロのデザイナーの方までもが境界なく線を重ね、笑顔で語り合う姿は、私たちが理想とする、誰もが参加できる共生社会の姿そのものでした。試し書きの瞬間に私たちの理念に耳を傾け、共感してくださったすべての皆様に感謝申し上げます。これからも人や環境にやさしいものづくりと、誰もが輝ける皆働社会への発信を続けてまいります」

■ 現場責任者・キットパスつなぎ隊リーダー：紺紗実

「今回の出店を迎えるにあたり、単にモノを売るだけでなく、体験と対話を通じて未来につながる関係を作りたいと願っていました。 結果として、ブースは常に多くの方で賑わい、用意した限定コラボパッケージ50個が完売するという嬉しい結果となりました。しかしそれ以上に価値があるのは、無料で気軽に描いてもらう中で、お客様が私たちの会社の理念や活動にじっくりと耳を傾け、共感して購入してくださるという自然な導線ができたことです。 プロのデザイナーさんからの評価や、未来の共創を約束した出会いの数々は、1本のキットパスに込められた川崎の工場で働く社員たちのエネルギーが、大阪の地で形になった証拠だと確信しています。本当にありがとうございました」

6. イベント概要（終了）

イベント名：インクルーシブARTフェス「WEAVE! 2026」

開催日時：2026年5月23日（土）11:00～19:00

会場：YOLO BASE（大阪市浪速区恵美須西3丁目13-24）

来場者数：300名超

主催：株式会社虜 / WEAVE! 実行委員会

主なコンテンツ：

SHARE ME RUNWAY（インクルーシブファッションショー）

YOYOKA＆古里愛 スペシャルライブ

アーティスト・トークライブ（上田バロン・SHIRACO WORLD登壇）

公式Tシャツデザイン公募企画

各種ワークショップ・出店ブース ほか

7. 会社概要

会社名：日本理化学工業株式会社

代表者：代表取締役社長 大山 隆久

所在地：神奈川県川崎市高津区久地2-15-10

設立・創業：1937年（昭和12年）2月

主な事業：ダストレスチョーク（国内シェア約7割）、黒板消し、キットパス（ライスワックスを主成分とする固形マーカー）等の製造販売

公式URL：https://www.rikagaku.co.jp/

特徴：全社員の約7割に知的障がいのある社員が在籍。「できない」ではなく「環境（やり方）を人に合わせる」工夫により、全員が主戦力の『職人』として活躍。誰もが働いて幸せになる「皆働社会」の実現を目指すビジネスモデルとして国内外から高い評価を得ている。