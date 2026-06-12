「BluePay」、新たにKaiaネットワークに対応し、JPYCでの「ガスレス決済」を提供開始

株式会社Maximal

■ 概要

ステーブルコインを活用した次世代決済インフラを展開する株式会社Maximal（本社：東京都港区、代表取締役：加倉井 昇）は、提供サービス「BluePay（ブルーペイ）」において、対応サービスの拡大に伴い、新たにKaia（カイア）ネットワークでの決済対応を開始したことをお知らせいたします。

今回のアップデートにより、BluePayがサポートする日本円連動ステーブルコイン「JPYC」において、Kaiaネットワーク上でもネイティブトークン（KAIA）を保有することなく決済が可能な「ガスレス（Gasless）決済」をご利用いただけるようになります。

※JPYCは、JPYC株式会社の登録商標です。

■ 本アップデートのポイント

1. Kaiaネットワークへの対応拡大：Kaiaネットワークに対応したことで、JPYCを利用した決済の選択肢がさらに広がりました。

2. Kaia上のJPYCにおける「ガスレス決済」の実現：BluePayの強みであるガスレスの仕組みを、Kaia上のJPYCにも適用しました。

KAIAの準備が不要： 手数料支払いのためのKAIA（旧KLAY等）を保有していなくても、対象のJPYCがあればそのまま決済が完結します。直感的なユーザー体験： 手数料の計算や変動を気にすることなく、従来の電子マネーに近い感覚でご利用いただけます。

※ガスレス決済の対応状況は、通貨およびネットワークにより異なります。

3. 対応ネットワーク＆コントラクトアドレス：Kaia (ChainID: 8217 (0x2019))

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■ 株式会社Maximal

会社概要

会社名：株式会社Maximal

代表者：代表取締役 加倉井 昇

所在地：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル12F

URL：https://maximal.jp/

- 金融インフラを、技術から再構築する