期間限定「PINGU(TM) POP UP STORE」「Peter Rabbit(TM)」POP UP SHOP を開催　アートマン アートマン 笹塚店

株式会社京王アートマン

https://www.keio-atman.co.jp/

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2026年6月20日（土）から2026年7月26日（日）までアートマン アートマン 笹塚店にて期間限定「PINGU(TM) POP UP STORE」「Peter Rabbit(TM)」 POP UP SHOP を開催いたします。

ピングーはスイスで誕生したストップアニメーション作品。

世界中の幅広い世代から大人気で、2025年に45周年を迎えました。

そんな世界で愛されるペンギンの男のコ「ピングー」とその仲間たちのグッズが大集合！

ピングー商品を税込3,300円以上お買い上げでスライダーポーチを1枚プレゼント♪

※1会計につき1枚まで。無くなり次第終了となります。

【ピングーとは…】

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu

(C)2026 JOKER.

ピーターラビット(TM)は、絵本『ピーターラビットのおはなし』の主人公の小さなうさぎの男の子です。

このおはなしのきっかけは、1893年9月作者ビアトリクス・ポターが病気の少年ノエル君に宛てて書いた絵手紙でした。

美しい水彩画によって描かれた23冊の絵本シリーズは、今もなお世界中の人々に愛され続けています。

2026年には作者生誕160周年を迎えます。

【ノベルティ情報】

お買い上げ特典：税込1,500円以上お買い上げのお客様にステッカーを1枚、税込3,300円以上お買い上げのお客様にクリアポーチを1枚をプレゼント！

＊お買い上げ特典はお一人様1会計につき１枚のお渡しとなります

＊数に限りがございますので、無くなり次第終了となります

BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co.,2026

開催店舗：アートマン アートマン 笹塚店

開催期間：2026年6月20日（土）～2026年7月26日（日）

詳しくは 京王アートマン ホームページをご覧ください

https://www.keio-atman.co.jp/

京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。

文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。

地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。