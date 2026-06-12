Nintendo Switch『ねらって！クレーンゲーム』予約受付開始！人気シリーズの第3弾！全36ステージの本格クレーンゲームが登場！

SAT-BOX株式会社

SAT-BOX株式会社は、Nintendo SwitchおよびSteam向けソフト『ねらって！クレーンゲーム』を2026年6月25日（木）に発売いたします。

本作は、ゲームセンターでおなじみのクレーンゲームをテーマにしたアーケードゲームです。

プレイヤーはさまざまなクレーンアームを使い分けながら景品の獲得を目指します。

通常のクレーンだけでなく、吸盤・フック・鎖・水場など個性豊かなギミックを搭載。リアルな物理挙動を活かした操作感で、クレーンゲームならではの「あと少し！」というドキドキ感や景品を獲得したときの達成感を楽しめます。

全36ステージを収録しており、それぞれ異なる仕掛けや景品が登場。プレイヤーはステージごとの攻略法を見つけながら景品コンプリートを目指します。

■ 全36ステージを攻略しよう！【フリープレイ】

通常のクレーンから特殊なクレーンアームまで、多彩なステージに挑戦！

景品をすべて取ればステージクリアとなり、クリアタイムに応じて星評価を獲得できます。

最速クリアを目指して星3評価に挑戦しましょう。

■ 世界ランキングに挑戦！【チャレンジ】

6ステージ連続クリアに挑戦するチャレンジモードを搭載。

クリアタイムを競い合い、世界中のプレイヤーとランキングで腕前を競うことができます。

何度も挑戦して自己ベスト更新を目指しましょう。

■ 集めた景品を自由に飾ろう！【コレクションルーム】

ゲーム中に獲得した景品はコレクションルームに展示可能。

自分好みにレイアウトしながら、オリジナルのコレクションルームを作ることができます。

■ ゲーム紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fs1clz4yctI ]

https://youtu.be/fs1clz4yctI

■ 商品情報

タイトル：ねらって！クレーンゲーム

発売日：2026年6月25日（木）

価格：800円（税込）

※発売記念セール価格 600円（税込）

ジャンル：アーケード／パズル

プレイ人数：1人

対応モード：TVモード／テーブルモード／携帯モード

対応言語：日本語、英語

オンライン：ランキング対応

■ 関連リンク

Nintendo Switch(TM)

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000124787

Steam

https://store.steampowered.com/app/4794370/_/

公式サイト

https://sat-box.jp/Game/crane3_switch.html