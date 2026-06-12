【ザ・プリンス 京都宝ヶ池】「メインダイニング いと桜」で暑気和らぐ美食の時間を　シェフ野口が挑む和とフレンチのハイブリッドディナーコース 「サンク サヴール」夏～初秋メニューを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

ザ・プリンス 京都宝ヶ池(所在地:京都市左京区宝ヶ池、総支配人:人見啓介）は「メインダイニング いと桜」にてスペシャルディナーコース「サンク サヴール」夏～初秋メニューを2026年7月１日（水）～9月30日（水）の期間に販売いたします。

「メインダイニング いと桜」はシェフ 野口紗和子による繊細で彩り豊かな洋メニューを提供しているレストランです。

2025年春より、和食料理長 後藤孝宏とタッグを組み、調理方法や素材、盛り付け、器など二人でデ

ィスカッションを重ねて完成させるフレンチディナーコース「サンク サヴール」の創作に、季節ごとに取り組んでまいりました。季節の食材をよりお楽しみいただけるよう、今春より2ヶ月毎に新しいメニューを提供しています。新感覚のフレンチコースをお楽しみください。

●スペシャルディナー 「サンク サヴール」ネーミングの秘密

「サンク サヴール」は「“五”にこだわった料理」という意味を込めて名付けられました。「五味五色」といわれる日本料理の味の要素「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」「旨味」と、盛り付けの彩り「赤」「黄」「青（緑）」「白」「黒」を大切に、「味覚」はもちろん盛り付け、香り、食感、音などテーブルで「五感」に新鮮な刺激を提供します。

「サンク サヴール」夏メニュー（イメージ）

●スペシャルディナー 「サンク サヴール」夏（7・8月）メニューのご紹介

サーモンの西京味噌漬け/とうもろこしのすり流し オリーヴオイル/鮪 3種の胡椒と花穂紫蘇

鱧のベニエ 梅の焦がしバターソース/鮎のカダイフ巻き ズッキーニと蓼のピュレ

黒毛和牛炭焼き 鼈甲餡 賀茂なすの味噌グラタン/鰻と万願寺とうがらしのリゾット

桃のジェラート ココナッツブランマンジェ 青ゆずと日本酒ジュレ/水まんじゅう

鮎のカダイフ巻き ズッキーニと蓼のピュレとうもろこしのすり流し オリーヴオイル黒毛和牛炭焼き 鼈甲餡 賀茂なすの味噌グラタン鰻と万願寺とうがらしのリゾット鮪 3種の胡椒と花穂紫蘇

●9月は「サンク サヴール」初秋メニューをご提供します。

サーモンの西京味噌漬け/里芋のすり流し ベーコンクルスティアン

モンサンミッシェル産ムール貝 日本酒蒸 酢橘とレモンオイル/海老のつみれ あられ揚げ

オオモンハタの味噌焼き 青ゆずとセルバチコ/黒毛和牛炭焼き 鼈甲餡 松茸の炙り

鰻と万願寺とうがらしのリゾット/フロマージュのジェラート 葡萄のジュレ/おはぎ

黒毛和牛炭焼き 鼈甲餡 松茸の炙りオオモンハタの味噌焼き 青ゆずとセルバチコ海老のつみれ あられ揚げフロマージュのジェラート 葡萄のジュレ/おはぎ

「メインダイニングいと桜」ディナーコース サンク サヴール 商品概要

【販売期間】 2026年7月1日(水)～9月30日(水)

【販売時間】 5:00P.M.～9:00P.M.

※ラストオーダー 8:30P.M.

【場所】 ザ・プリンス 京都宝ヶ池

「メインダイニング いと桜」

【料金】 1名さま \20,000

※料金には消費税が含まれております。

別途サービス料(15%)を加算させて

いただきます。

「メインダイニング いと桜」

◎お客さまからのご予約・お問合せは

ザ・プリンス 京都宝ヶ池 レストラン予約係 TEL（075）712-1144（直通）

受付時間：10：00A.M.～5：30P.M.

Web予約は下記URLよりご利用いただけます。

https://www.princehotels.co.jp/kyoto/plan/itozakura/saint-xavour/

「サンク サブール」ディナー付きのご宿泊プランもございます。詳しくはWebサイトでご案内しています。

https://www.princehotels.co.jp/kyoto/plan/dinner_itozakura_cinq-savours/

※仕入れの状況等により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※記載の写真はイメージです。

※状況により営業内容等が変更になる場合がございます。

●「サンク サヴール」メニューを創作する2人のシェフをご紹介します。

[メインダイニング いと桜」シェフ 野口 紗和子ザ・プリンス 京都宝ヶ池 和食料理長 後藤 孝宏

シェフのプロフィール

「メインダイニング いと桜」シェフ 野口 紗和子

2009年／第28回クラブガストロノミック プロスペールモンタニエ

フランス料理最優秀見習い料理人選抜コンクール 総合3位

2012年・2014年／全日本司厨士協会京滋地方京都府本部

アイデア料理コンクール京都府知事賞(最優秀)

2014年／第25回トックドール料理コンテスト 敢闘賞

2015年／MAILLE マイユ料理コンクール2015 銀賞（第2位）

2016年／サンぺレグリノヤングシェフ2016日本代表決定戦 進出

2017年／サンペレグリノヤングシェフ2018 日本代表決定戦 進出

ザ・プリンス 京都宝ヶ池 和食料理長 後藤 孝宏

2022年 ザ・プリンス 京都宝ヶ池和食料理長就任。

プリンスホテル料理コンクールやＵ23日本技能五輪

和食部門への出場などさまざまなコンクールで入賞経験がある。