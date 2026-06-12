【神保町シアター】日本映画史に名を残すふたりの天才監督の圧倒的フィルモグラフィー！「山中貞雄と加藤泰」特集上映開催！ ──6/20(土) より

株式会社小学館

監督・出演者・テーマなど様々な角度から作品にスポットを当て、古き良き日本映画をフィルムで上映する、本の街の名画座・神保町シアター。

6月20日(土) からは、映画監督・加藤泰の生誕110年を記念した特集上映「山中貞雄と加藤泰」を開催します。

プログラムピクチャ―全盛期の東映を代表する映画監督・加藤泰（1916-1985）は、中村錦之助や大川橋蔵ら主演の時代劇や、高倉健主演の任侠ものなどを手掛けたヒットメーカーですが、役者はノーメイク、独特なローアングルや長回しなど、独自のこだわりで創り出した映像美で熱狂的な映画ファンをも唸らせた天才監督としても知られています。

映画監督・山中貞雄（1909-1938）は、28歳の若さで戦病死した伝説の天才監督です。加藤は、叔父である山中を頼り映画界入りし、山中亡きあとも、その遺志を継いで映画界を駆け抜けました。

今回は、加藤の生誕110年を記念し、加藤の代表作と、山中の現存する貴重なすべての監督作3作を併せて特集いたします。日本映画史に名を残すふたりの天才監督の圧倒的フィルモグラフィー、この機会にぜひスクリーンでご堪能ください。

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《特集上映》

映画監督・加藤泰生誕110年記念

山中貞雄と加藤泰

2026年6月20日(土) ～7月10日(金)

神保町シアター

（千代田区神田神保町1-23 TEL.03-5281-5132）

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入場料金＝一般1400円、シニア1200円、学生1000円

神保町シアター ホームページ

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/)

「山中貞雄と加藤泰」特集上映ページはこちら

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-06-20_yamanaka-kato.html

山中貞雄 監督作品

【上映作品】

人情紙風船(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-06-20_yamanaka-kato.html#film-001)

昭和12(1937)年

出演＝河原崎長十郎、中村翫右衛門、霧立のぼる

丹下左膳餘話 百万兩の壺(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-06-20_yamanaka-kato.html#film-005)

昭和10(1935)年 原作＝林不忘

出演＝大河内傳次郎、喜代三、沢村国太郎

河内山宗俊(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-06-20_yamanaka-kato.html#film-009)

昭和11(1936)年

出演＝河原崎長十郎、中村翫右衛門、原節子

加藤泰 監督作品

風と女と旅鴉(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-06-20_yamanaka-kato.html#film-002)

昭和33(1958)年

出演＝中村錦之助、三國連太郎、丘さとみ

風の武士(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-06-20_yamanaka-kato.html#film-003)

昭和39(1964)年 原作＝司馬遼太郎

出演＝大川橋蔵、桜町弘子、野際陽子

緋牡丹博徒 花札勝負(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-06-20_yamanaka-kato.html#film-004)

昭和44(1969)年 原作＝石本久吉

出演＝藤純子、高倉健、若山富三郎

瞼の母(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-06-20_yamanaka-kato.html#film-006)

昭和37(1962)年 原作＝長谷川伸

出演＝中村錦之助、松方弘樹、木暮実千代

丹下左膳 乾雲坤龍の巻(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-06-20_yamanaka-kato.html#film-007)

昭和37(1962)年 原作＝林不忘

出演＝大友柳太朗、久保菜穂子、桜町弘子

真田風雲録(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-06-20_yamanaka-kato.html#film-008)

昭和38(1963)年 原作＝福田善之

出演＝中村錦之助、渡辺美佐子、ジェリー藤尾

沓掛時次郎 遊侠一匹(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-06-20_yamanaka-kato.html#film-010)

昭和41(1966)年 原作＝長谷川伸

出演＝中村錦之助、池内淳子、渥美清

骨までしゃぶる(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-06-20_yamanaka-kato.html#film-011)

昭和41(1966)年

出演＝桜町弘子、久保菜穂子、夏八木勲

炎のごとく(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/features/2026-06-20_yamanaka-kato.html#film-012)

昭和56(1981)年 原作＝飯干晃一

出演＝菅原文太、倍賞美津子、中村玉緒

以上、全12作品

◎上映スケジュール、作品詳細等は、劇場ホームページでご確認ください。