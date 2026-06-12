さっぽろ羊ヶ丘展望台でラベンダー無料刈り取り体験イベント開催！(2026年6月26日～7月12日)

一般社団法人札幌観光協会

さっぽろ羊ヶ丘展望台では、2026年6月26日(金)から7月12日(日)までの期間、「ラベンダー刈り取り体験」のイベントを開催いたします。1,200平方メートル の畑に植えられた約1,000株のラベンダーがこの時期見ごろを迎えます。来場者はラベンダーを刈り取り、持ち帰ることができます。参加費は無料で、刈り取りに必要な道具もご用意しております。

あわせて例年実施しております、「ラベンダー刈り初めイベント」を開催初日の6月26日(金)10：00から行います。この催しは、地域の保育園の子どもたちを招待し、その年の初めての刈り取りを体験してもらうという企画です。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

ラベンダー刈り取り体験

日 程 6月26日(金)～7月12日(日)

時 間 10:00～15:00

料 金 無料

内 容

刈り取り用のハサミやお持ち帰り用の備品をすべて無料でご用意しております。ご自身の手で刈り取ったラベンダーはお一人様50本まで持ち帰り可能です。刈り取ったラベンダーはドライフラワーやポプリとして楽しめます。

夏のはじまり！ラベンダー刈り初めイベント

日 程 6月26日(金)

時 間 10:00～11:00

料 金 無料

内 容

地域の保育園児を招待し今年初の刈り取りを実施いたします。

“映える1枚”を撮ろう！羊ヶ丘フォトスポット体験

日 程 6月26日(金)～7月12日(日)

時 間 10:00～15:00

料 金 無料

内 容

クラーク博士や羊をモチーフとしたフォトアイテムが登場します。さっぽろ羊ヶ丘展望台ならではの記念撮影をお楽しみいただけます。

その場で参加OK！「#羊ヶ丘ラベンダー」キャンペーン

日 程 6月26日(金)～7月12日(日)

時 間 10:00～15:00

料 金 無料

内 容

ラベンダーソフトやラベンダーの写真を『#羊ヶ丘ラベンダー』をつけてSNSに投稿してくれた方に先着でラベンダーポプリをプレゼントいたします。※投稿画面の提示が必要です。

週末限定！お楽しみキッチンカー

日 程 6月27日(土)～28日(日)、7月4日(土)～7月5日(日)、7月11日(土)～7月12日(日)

時 間 10:00～15:00

内 容

イベント期間中はバラエティに富んだキッチンカーが登場します。広大な景色とともにお気に入りのグルメをみつけてお楽しみください！

ストライダー体験

日 程 6月26日(金)～7月12日(日)

時 間 10:00～15:00

料 金 無料

内 容

足で地面をけって進むランニングバイク「ストライダー」を楽しめるエリアを用意し、ストライダーは無料で貸し出します。羊ケ丘の雄大な自然を感じながら遊ぶことができます。対象年齢は2歳～5歳。保護者の方の付き添いが必要です。

〈4月1日(水)より入場パスポートがお得になりました〉

2026年4月1日(水)より入場パスポート(ご本人に限り施設入場料が無料)がお得になりました。

使用期限は2027年3月31日(水)までです。

札幌市民料金 入場パスポート:1,000円→ 800円

通常料金 入場パスポート:2,000円→1,500円

札幌市民料金は免許証など札幌市内在住を証明できるものが必要です(本人のみ適用)。