NE、ネクストエンジンの「ヘルプボット」正式版を運用開始。AIによるマニュアル検索と参考画像表示で自己解決を支援

NE株式会社

NE（エヌイー）株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：比護 則良、以下「NE」）は、SaaS型ECバックエンドシステム「ネクストエンジン」において、AIがマニュアルを検索し回答する「ヘルプボット」の正式版運用を開始しました。

ヘルプボットは、ネクストエンジンの操作手順や仕様に関する質問に対し、AIが関連マニュアルを参照して回答するサポート機能です。2025年11月末から2026年5月28日までの試験運用を通じて、質問傾向、回答品質、表示速度、参照マニュアルの精度などを検証・改善してまいりました。

正式版では、質問入力から回答表示までのレスポンス速度を従来比最大10倍に向上させたほか、質問内容に応じて操作画面のスクリーンショットなどの参考画像を自動表示する機能を実装しました。

これにより、EC事業者は操作方法や仕様確認に関する疑問を、サポート窓口の営業時間にかかわらず、より迅速かつ直感的に解決しやすくなります。

■ 背景：EC運営を止めない自己解決体験へのニーズ

ネクストエンジンユーザーからは、日々の運用における操作手順や詳細仕様について、多くの相談が寄せられています。

特に、サポート窓口の受付時間外や休業日であっても、ユーザーが必要な情報にすばやくアクセスし、疑問を解消できる仕組みを整えることは、EC運営を停滞させないうえで重要な課題でした。

これらの課題を解決するため、NEはAIが自動でマニュアルを検索し回答する「ヘルプボット」の試験運用を通じて、質問傾向、回答品質、表示速度、参照マニュアルの精度などを検証・改善してまいりました。

今回の正式版運用開始は、EC運営における自己解決ニーズの高まりを受け、操作方法や仕様確認に関する疑問をより迅速に解消し、店舗運営を止めにくい環境を提供するためのものです。

■ 正式版の主な改善内容

1. レスポンス速度の向上（従来比 最大10倍）

内部システムの最適化により、質問の入力からAIの回答表示が完了するまでの待機時間を大幅に短縮。従来比で「最大10倍 ※」の高速レスポンスを実現しました。

※ 試験運用期間中の当社計測に基づく、質問入力から回答表示までのレスポンス速度の比較。

2. 「参考画像」の自動表示による視覚的サポートの強化

ユーザーからのご質問内容をAIが解析し、テキストによる解説に加え、操作画面のスクリーンショットなどの「参考画像」を同時に自動表示する機能を実装。

これによりマニュアルを探す手間を減らし、視覚的・直感的な自己解決を促します。

画面：ヘルプボットの画面表示イメージ

■ 今後の展望：必要な情報に迷わずアクセスできるサポート体験へ

NEは、ヘルプボットを単なる問い合わせ対応の効率化機能ではなく、EC事業者が必要な操作知識や仕様情報に、必要なタイミングで迷わずアクセスできるサポート体験として進化させてまいります。

NEは、Missionとして「Build the Invisible Engine」を掲げています。これは、EC事業者が日々の業務の中で意識しなくても、必要な情報、判断材料、業務プロセスが自然に支えられる状態を目指すものです。

今回のヘルプボット正式版では、AIによるマニュアル検索、レスポンス速度の向上、参考画像の自動表示により、操作方法や仕様確認にかかる時間を短縮し、EC事業者の自己解決を支援します。これにより、受注処理や在庫管理などの日々の運営を止めることなく、販促企画、商品開発、顧客対応といった価値創造により多くの時間を振り向けられる環境づくりを進めます。

また、NEはVisionとして「Commerce OS for the Agent Era」を掲げています。AIエージェントが購買や業務判断に関与する時代においては、商品・在庫・受注といった業務データだけでなく、操作手順、仕様、FAQ、サポートナレッジといった知識情報も、AIが正しく理解し、ユーザーに適切に届けられることが重要になります。

NEはこれまで、ネクストエンジンAPIマニュアルの刷新を通じて、AIエージェントやAI開発支援ツールが仕様を参照しやすい開発基盤の整備を進めてきました。今回のヘルプボット正式版は、EC事業者が日々接するサポート体験においても、AIを活用した自己解決を進化させる取り組みです。

今後は、質問傾向や利用状況を踏まえた回答精度の向上、参考画像や関連マニュアルの表示精度改善、サポート窓口との連携強化などを進め、ネクストエンジンを、EC事業者が必要な情報により自然にアクセスできるSaaS型ECバックエンドシステムへと進化させてまいります。

■ ネクストエンジンについて

ネクストエンジンは、EC事業者向けのクラウド（SaaS）型ECプラットフォームです。受注、発注、仕入、在庫管理、商品情報の管理、分析まで、ネットショップ運営に必要な業務を一元化し、効率的な運営を支援します。

主な特徴は以下の通りです。

- 受注、在庫、商品情報の一元管理から分析等、ネットショップに必要な機能を集約- 対応可能なモールは業界最大級の50以上- ネクストエンジンアプリによる柔軟な機能拡張- ネクストエンジンアプリの開発・販売プラットフォームを提供- 契約社数：6,700社超

ネクストエンジンは、EC事業者の成長を継続的にサポートし、AIエージェント時代のECバックエンド基盤としてさらなる進化に取り組んでまいります。

URL： https://next-engine.net

■ NE株式会社について

「コマースに熱狂を。Love Commerce.」を企業文化に掲げ、EC事業者の成長を支えるSaaS・支援事業を展開しています。EC支援・SaaS事業、コンサルティング事業、地方創生・自治体支援事業の3領域で事業を推進し、AIエージェント時代のコマースインフラとしての地位確立を目指します。



会社名 ：NE株式会社

代表取締役社長CEO ：比護 則良

本社所在地 ：神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目2-3 EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA 16階

設立 ：2022年5月2日

上場市場 ：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：441A）

資本金 ：272,500千円（2026年1月31日現在）

事業内容 ：EC支援・SaaS事業、コンサルティング事業、地方創生・自治体支援事業

企業サイト ：https://ne-inc.jp

Vision/Missionページ：https://ne-inc.jp/vision-mission/

■ 本件に関するお問い合わせ

NE株式会社 広報担当

メール：pr@ne-inc.jp

電話：03-4540-6512