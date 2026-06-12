【鴨川シーワールド】事前購入で夏の混雑を回避してスマートに「サマースプラッシュ」を体験しよう！水濡れもへっちゃら！数量限定『濡れないチケット』が登場！！

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

URL：https://www.kamogawa-seaworld.jp/price_ticket/plan/nurechike/(https://www.kamogawa-seaworld.jp/price_ticket/plan/nurechike/)

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の基幹施設である、鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣 浩）では、2026年7月1日（水）より開催するシャチの『サマースプラッシュ』にあわせて、大量の水しぶきにも耐えられる「濡れないチケット付き入館券」を順次発売します。

電子チケット最盛期の現在、手元に残る「記念チケット」が欲しいという声から誕生した「濡れないチケット」は、従来の紙製チケットに代わるコレクションアイテムとして、水に強いタフなPP素材を採用し、思い出と一緒に大切にお持ち帰りいただけるように限定デザインで仕上げました。

それぞれ異なるデザインを月替わりで限定数ご用意しており、夏の始まりを迎える7月分は、鴨川シーワールドの自動券売機で販売します。その後、夏本番となり混雑が予想される8月、9月分は、自動券売機ではなくセブンチケット限定で販売します。これは、炎天下における券売機や入館ゲートでの待機列を回避し、お客様の熱中症を予防するための取り組みです。事前購入いただくことで、メインゲートをスムーズに通過し、シャチの待つオーシャンスタジアムへいち早く向かうことができます。

大歓声に沸く夏の思い出と特別な記念品を一緒に持ち帰ることができる「濡れないチケット付き入館券」は、2026年7月1日（水）より販売がスタートします。デザインごとの販売数や概要については、下記をご参照ください。お見逃しなく！

【月別販売スケジュールと購入方法】

・7月分（限定：1,000枚） ※1日先着200枚迄販売、無くなり次第終了

販売開始 ： 7月1日（水）より

購入方法 ： 鴨川シーワールド内の自動券売機にて販売。

料 金 ： 大人（高校生以上）3,700円 ※小人・幼児・シニアの設定はございません。

記念チケット：入館後に館内の案内所で「記念チケット」をお渡しいたします。

7月限定デザイン

・8月分（限定：8,000枚）/ 9月分（限定：6,000枚）※1日先着400枚迄販売、無くなり次第終了

販売開始 ：7月1日（水）より

購入方法 ： セブンチケット限定での日付指定券として販売。( https://7ticket.jp/go/l000076 )

記念チケット：入館後に館内の案内所で「記念チケット」をお渡しいたします。

料 金 ： 大人（高校生以上）3,700円 ※小人・幼児・シニアの設定はございません。

8月限定デザイン9月限定デザイン

・8月、9月分について

「濡れないチケット付き入館券」をセブンチケットで事前に購入いただくことで、当日の券売機待ちを回避することができます。サマースプラッシュの開催期間について、現在は2026年8月31日（月）を予定しています。猛暑により延長となる場合には、改めてリリースや公式HPなどでお知らせいたします。

【その他のセットチケット】

セブンチケットでは、この他にも数量限定でお得な「ランチバイキング付き 日付指定入館券」も販売しています。

公式ホテルのレストランで休憩しながら、ゆっくりと昼食をお楽しみください。

ランチバイキング付き 日付指定券

大人（高校生以上）：5,000円 / 中学生：3,900円 /

小学生：3,100円 / 幼児（4歳以上）：2,550円

※詳しくはセブンチケットHPをご覧ください。

https://7ticket.jp/s/115997/d

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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鴨川シーワールド

800種11,000点の海の動物を展示。海の王者シャチをはじめ、イルカ、アシカ、ベルーガ4つの動物パフォーマンスが人気！ご家族や友人、そして大切な人とともに、海の仲間たちとの楽しい癒しのひと時をお楽しみください。



※鴨川シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：鴨川シーワールド

所在地：〒296-0041千葉県鴨川市東町1464-18

開業：1970年10月1日

TEL：04-7093-4803

休館日：不定休

館料：大人3,300円、小人（小学生・中学生）2,000円、

幼児（4歳以上）1,300円、65歳以上の方 3,000円

URL： http://www.kamogawa-seaworld.jp/

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Instagram： https://www.instagram.com/kamogawaseaworld/