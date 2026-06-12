残席僅か【埼玉・大宮】羽生蒸溜所のチーフブレンダーが登壇！BAR 大宮ウイスキーサロンにて初の特別テイスティングセミナーを6月21日(日)に開催！SNS総フォロワー120万人超しずたにえんがゲストに！

株式会社ロイヤルマイル羽生蒸留所セミナーのご案内

BAR 大宮ウイスキーサロン（所在地：埼玉県さいたま市大宮区、オーナー：木原 フランチャイズ本部：株式会社ロイヤルマイル）は、埼玉県羽生市に誕生した注目のクラフトウイスキー蒸溜所「羽生蒸溜所」の魅力に迫る特別イベント「羽生蒸溜所セミナー」を、2026年6月21日（日）に開催いたします。本イベントは14名様限定の完全予約制となります。

ご予約はこちら :https://omiya-whiskysalon.com/event/hanyu01/

テイスティング内容（予定）

セミナーの内容- 樽で寝かす前のニューポット- 樽3年試飲- TONE羽生 ワールドモルト- TONE羽生 ラルガメンテ

※内容は変更となる場合がございます。

羽生蒸留所のご紹介

羽生蒸溜所は、株式会社東亜酒造(本社：埼玉県羽生市 代表取締役：仲田恭久)が運営する蒸留所で、2026年5月15日発表、アジア最大級の酒類品評会「Tokyo Whisky & Spirits Competition 2026（TWSC2026）」にて初出品ながら出品全アイテム受賞！という期待の新生蒸留所です。

東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026羽生蒸溜所出品酒全品受賞

https://www.toashuzo.com/news20260515

講師のご紹介

講師：羽生蒸溜所チーフブレンダーの島崎秀人氏 と ゲスト：しずたにえん

講師には、羽生蒸溜所チーフブレンダーの島崎秀人氏を迎え、蒸溜所設立の背景や製造へのこだわり、今後の展望について解説いただきます。

さらにゲストとして、マスター・オブ・ウイスキーであり、BAR LIVET、BAR 新宿ウイスキーサロン、BAR 東京バーボンクラブ、BAR LAST WORDを運営し、ウイスキーサロンのフランチャイズを展開する静谷 和典 氏がゲストとして登場。SNS総フォロワー数120万人超を誇るウイスキーインフルエンサーとして、ウイスキー文化の魅力や楽しみ方について語ります。

セミナー後半では、ニューポッドから熟成原酒、製品までを比較試飲できるテイスティングを実施。原酒がウイスキーへと変化していく過程を実際に体験いただける貴重な機会となります。

羽生蒸溜所と大宮ウイスキーサロンによる初の共同開催イベントとして、ここでしか聞けないエピソードや開発秘話も予定しております。

開催概要

イベント名： 羽生蒸溜所セミナー

開催日時： 2026年6月21日（日） 14:00～15:30（予定）

主催・会場： BAR 大宮ウイスキーサロン

（埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目85 AXIS-COA 1階）Google map(https://maps.app.goo.gl/tZYXNXxpLmAxdnvY7)

募集人数： 14名限定

参加費： 4,400円（税込）

ご予約はこちら :https://omiya-whiskysalon.com/event/hanyu01/

https://omiya-whiskysalon.com/event/hanyu01/

上記URLの「イベント予約」よりお申し込みください。

※BAR 大宮ウイスキーサロン公式LINE、店頭、またはお電話（048-606-4700）でもご予約を受け付けております。公式LINEからのお申し込みがスムーズです。

会社概要

BAR 大宮 ウイスキーサロン 店内とオリジナルカクテル

会社名：株式会社ロイヤルマイル （BAR ウイスキーサロンのフランチャイズ本部）

代表者：代表取締役 静谷 和典（しずたにえん）

事業内容：バーの運営、オリジナルグラス「咲グラス」等のブランド展開、蒸留所プロジェクトの推進など

公式ホームページ：https://www.royalmile.tokyo/