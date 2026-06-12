2006年から続くパソコン組み立て教室に、今年AI体験を追加 親子で挑戦する 第19回「FMVパソコン組み立て教室」

富士通クライアントコンピューティング株式会社

富士通クライアントコンピューティング株式会社（以下、FCCL）※1と株式会社島根富士通（以下、島根富士通）※2は、2026年8月22日、小・中学生を対象とした第19回「FMVパソコン組み立て教室」を島根富士通にて開催します。

本教室では、親子でノートパソコンを組み立てる体験に加え、AIと対話しながら、自分でゲームをつくって動かす体験を新たに実施します。パソコンの生産現場で、ものづくりとAI活用の両方に触れられる夏休みイベントです。

近年、生成AIの急速な普及により、社会では「プログラミングができるか」以前に、AIをどのように理解し、使いこなすかが問われています。一方で、保護者世代からは「子どもに何から体験させればよいかわからない」「難しそうで不安」といった声も少なくありません。

こうした背景を踏まえ、本教室では、島根富士通にて2006年から実施してきたパソコン組み立て体験を土台に、AIを使う体験を新たに加えました。親子でノートパソコンを組み立てる体験に加え、専門的なコーディングを行わずにAIと対話しながら、自分でゲームをつくって動かす体験を提供します。

今回の組み立て教室では、14.0型ワイド液晶搭載ノートパソコンとして世界最軽量※3約634gを実現した「FMV Zero（WU5-K3）」と、3種類のカラーバリエーションから選択できる「FMV Note U（WU2-K3）」の2機種からお選びいただけます。いずれも軽さやデザイン性、性能にこだわったモデルです。

本イベントを通じて、FCCLと島根富士通は、ものづくりの現場から、次世代を担う子どもたちがデジタルやAIに主体的に向き合うきっかけを提供していきます。

本日よりイベントへの参加者の募集を開始しました。夏休みの特別な体験として、親子で“ものづくりとAI”に触れてみませんか。

第19回 FMVパソコン組み立て教室 概要

島根富士通について

世界最軽量モデル FMV Zero（WU5-K3）軽量モデル FMV Note U（WU2-K3）[表: https://prtimes.jp/data/corp/41345/table/109_1_36eab3854f18222f1e0707f276a7566c.jpg?v=202606120551 ]

富士通クライアントコンピューティング製パソコンをメインボード製造から組み立て、出荷試験まで一貫して行っている日本最大級のパソコン生産拠点です。

商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

※１ 本社：神奈川県川崎市 代表取締役社長：大隈 健史

※２ 所在地：島根県出雲市 代表取締役社長：宮下 浩之

※３ 14.0型ワイド液晶搭載ノートパソコンとして。2026年1月7日現在。FCCL調べ。

以上