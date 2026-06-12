国際的な酒類品評会「SFWSC2026」にてチョーヤの本格梅酒「The CHOYA AGED 3YEARS EXTRA FRUIT」「The CHOYA 至極の梅」2品が最高金賞を受賞

チョーヤ梅酒株式会社

チョーヤ梅酒株式会社（本社：大阪府羽曳野市、社長：金銅重弘、以下チョーヤ）は国際的な酒類品評会、The San Francisco World Spirits Competition（以下SFWSC）2026にて本格梅酒「The CHOYA AGED 3YEARS EXTRA FRUIT」、「The CHOYA 至極の梅」が最高金賞（Double Gold）、「The CHOYA FRENCH OAK」が金賞(Gold)を受賞したことをお知らせします。

SFWSC（The San Francisco World Spirits Competition/サンフランシスコ・ワールドスピリッツ・コンペティション）とは

2000年に設立されたSFWSCは、世界中で最も影響力のある酒類品評会の一つです。

今年で26回目の開催となる「SFWSC2026」は世界70か国を超える国から4,000以上のエントリーがありました。

受賞ランクは、「最高金賞（Double Gold）」「金賞（Gold）」「銀賞（Silver）」「銅賞（Bronze）」の四段階。審査方法は、経験豊富な60名以上の専門家による厳格なブラインドテイスティングで判断されます。「最高金賞」は全ての審査員から高得点で金賞の評価を獲得した製品に授与される賞です。

公式サイト：https://thetastingalliance.com/events/san-francisco-world-spirits-competition

SFWSC2026結果発表ページ：https://thetastingalliance.com/results

受賞商品紹介

●The CHOYA AGED 3YEARS EXTRA FRUIT（ザ・チョーヤ エイジド・スリーイヤーズ エクストラ・フルーツ）

最高金賞受賞

スティルエイジングで貯蔵タンクに3年以上熟成させることで生まれる深く余韻ある熟成感と、そこにぎりぎりまで熟度を高めた完熟南高梅を丸ごとうらごししたフルーティなピューレをブレンドしました。

熟成されたまろやかな風味と梅ピューレの滑らかな口当たり、爽やかな後口が特長の本格梅酒です。

SFWSC2024において「最高金賞（Double Gold）」フルーツリキュールのクラス最高賞「ベスト オブ クラス（Best of Class Fruit Liqueur）」、リキュール全カテゴリーの中での最高栄誉賞「ベスト イン ショウ（Best in Show Liqueur）」を受賞、リキュール世界No.1の称号を獲得。

昨年のSFWSC2025でも「最高金賞（Double Gold）」を受賞し、今年で3年連続の最高金賞受賞となりました。

■製品情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/221_1_e64c32ea6035127573891e162a5c5ba8.jpg?v=202606121251 ]

●The CHOYA GOLDEN UME FRUIT（ザ・チョーヤ 至極の梅）

最高金賞受賞

果肉がやわらかく、肉厚な紀州産南高梅を糖類と酒精のみで漬け込み1年以上熟成させました。芳醇な香りと力強い酸味が特長の梅の実入り本格梅酒。

今回、初めての最高金賞受賞となりました。

■製品情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/221_2_8afe224b0ea4e4793b6e6beffd4a3874.jpg?v=202606121251 ]

●The CHOYA FRENCH OAK（ザ・チョーヤ フレンチ・オーク）

金賞受賞

梅酒専用タンクで3年間熟成させた梅原酒を焙煎フレンチオーク樽にて2年以上追熟し、計5年以上熟成させた貴重な本格梅酒です。芳醇な甘い香りに付与されたフレンチオークの品よい芳香。

重厚な色合いながらまろやかなやさしい酸味でバランスのとれた味わいが特徴です。

■製品情報

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/221_3_6dac4312edb56148c1b6560dad340a0e.jpg?v=202606121251 ]

上記受賞商品はチョーヤ公式オンラインショップ「蝶矢庵」でも販売しております。

■公式オンラインショップ「蝶矢庵」：https://www.choya-an.jp/

チョーヤは「とどけ、梅のちから。」をスローガンに、梅のもつ新しい可能性を追求し、健康的で楽しい毎日を送れるよう梅の素晴らしさを世界中の人々にお届けします。

■会社概要[表4: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/221_4_333a9a3c066dfa73861744ef6de6e9a9.jpg?v=202606121251 ]