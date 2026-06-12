【鴨川シーワールド】夏は日中の暑さを回避して閉館後の水族館をめいっぱい楽しもう！「水族館探検プラン」＆「ナイトアドベンチャー」を開催

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

URL：https://www.kamogawa-seaworld.jp/event/event_info/15390/

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の基幹施設である、鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣 浩）では、2026年7月4日（土）～8月31日（月）の期間中に閉館後の水族館で実施する2つのイベント「水族館探検プラン」と「ナイトアドベンチャー」を開催します。

１.水族館探検プラン （実施時間 16:45～19:45）

※実施日などの詳細は概要をご覧ください。

日中の暑さを回避し、夕暮れから夜にかけて閉館後の水族館でふれあい体験などに参加できる「水族館探検プラン」は、水族館の裏方見学やベルーガのおでこ部分にふれる「ベルーガにタッチ」、レストラン「オーシャン」での夕食などをパッケージした約3時間の日帰りプランです。日中から楽しめる「1Dayチケット」や「隣接する駐車場の確保※1」、「ジャガードタオル」のプレゼントなど、1日を通して水族館を楽しむことができる為、特典多数で夜まで楽しめるプレミアムチケットのような側面が人気の特別プランです。

２.ナイトアドベンチャー（実施時間 20:00～21:20内で各班1時間コース） ※実施日などの詳細は概要をご覧ください。

閉館後の水族館を約1時間かけて巡り、飼育員のガイドで動物たちの寝姿を観察する「ナイトアドベンチャー」は、日中にパフォーマンスで活躍するシャチやベルーガたちの夜の過ごしかたを観察することができます。飼育員の解説付きなので自由研究の題材にもオススメです。

「水族館探検プラン」は、2026年6月12日（金）の午前9時より公式HPのGoogleフォームにて予約受付を開始します。当プランの参加者はオプションで「ナイトアドベンチャー」の先行予約が可能です（※7月4日・5日・11日・12日は除く）。「ナイトアドベンチャー」単体でのご予約は、2026年7月1日（水）の午前10時より代表電話での受付となります。

この夏は日中の暑さを回避して、夜の鴨川シーワールドで充実した時間をお過ごしください。

１.水族館探検プラン詳細（実施時間 16:45～19:45）

実施日： 2026年7月4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）・18日（土）・

20日（月・祝）・25日（土）・26日（日）・27日（月）

8月1日（土）～6日（木）・8日（土）・9日（日）・16日（日）～19日（水）・

22日（土）～24日（月）・29日（土）・30日（日） 合計26日間

所要時間： 約3時間

参加条件： 18歳未満は大人の付き添い必要

募集定員： 1日60名（最少催行人員15名）

※応募者多数の場合は抽選

料 金：

大人（高校生以上） 一般参加者 11,000円・DDC会員 10,000円

小人（小・中学生） 一般参加者 9,000円・DDC会員 8,000円

幼児（4歳～未就学児） 一般参加者 8,000円・DDC会員 7,000円

※夕食代は参加料金に含まれます ※参加料金には消費税が含まれます

内 容：

１.トロピカルアイランド裏方見学

２.ベルーガにタッチ ※タッチ中の記念写真をプレゼント

３.レストラン「オーシャン」での夕食ビュッフェ

４.シャチに関する動物レクチャー

特 典：

●参加当日は開館時間(9：00)より鴨川シーワールドへの入館が可能

●入館時に「ジャガードタオル」をプレゼント

●車で来館する場合は第1駐車場を確保

●参加日のナイトアドベンチャーをオプションとして先行予約が可能

※駐車料金は有料1,200円です

※7月4日・5日・11日・12日はオプションを選択できません。

※先行予約は催行決定日のプラン当選者のみが有効となるオプションです。

※どちらのイベントも中止となる場合がありますのでご了承ください。

注意事項：

●当プログラムは、動物事情・台風等の荒天により中止となる場合がありますのでご了承ください。

予約方法：

１.2026年6月14日(日)9：00～6月19日（金）16：00迄

上記の期間中にGoogleフォームにて予約を受付

https://forms.gle/XnWUV1b6Laary4Mn6

２.2026年6月23日（火）以降に抽選結果・当選者へメール連絡

※記入項目は全て入力いただくようお願いします

※募集人数を超過した場合には、応募者の中で抽選を行います

※全ての当選者への連絡が完了した時点で公式HPに受付が終了した旨を投稿します

※お申し込みは1人1実施日に限ります

※参加料金のお支払い方法は当選時のメールでお知らせします

２.ナイトアドベンチャー

実施時間：20:00～21:20までの各班1時間コース

１.20:00～ ２.20:10～ ３.20:20～ 各回約1時間の行程

※参加時間は選べません

実施日： 2026年7月18日（土）～8月31日（月）合計45日間

所要時間： 約1時間（60分コース）

募集定員： 各日定員100名

料 金（税込）：

大人（高校生以上） 1,800円

小人（小・中学生） 1,100円

幼児（4歳以上） 700円 ※3歳以下無料

内 容：

日中にパフォーマンスで活躍するシャチやベルーガたちの夜の過ごしかたを、

飼育員のガイドで観察することができます。

※日中の入館は別途1Dayチケットが必要になります

特 典：

●「ナイトアドベンチャー」参加者限定のしおり

●「ナイトアドベンチャー」参加証明書

●しおりの裏面に参加者限定スタンプを押印可能

注意事項：

●動物事情や台風等の荒天により、

イベントが中止となる場合がありますのでご了承ください。

予約方法：

2026年7月1日（水）10:00 ～ 実施日の16:00迄

鴨川シーワールド サービス課

TEL 04-7093-4803（10：00～16：00）

※各日定員になり次第 締め切りとなりますのでご了承ください。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

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鴨川シーワールド

800種11,000点の海の動物を展示。海の王者シャチをはじめ、イルカ、アシカ、ベルーガ4つの動物パフォーマンスが人気！ご家族や友人、そして大切な人とともに、海の仲間たちとの楽しい癒しのひと時をお楽しみください。



※鴨川シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：鴨川シーワールド

所在地：〒296-0041千葉県鴨川市東町1464-18

開業：1970年10月1日

TEL：04-7093-4803

休館日：不定休

館料：大人3,300円、小人（小学生・中学生）2,000円、

幼児（4歳以上）1,300円、65歳以上の方 3,000円

URL： http://www.kamogawa-seaworld.jp/

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