あなたも長浜城の城主になれる！「戦国歴史検定～秀吉編～」本日より申込受付開始！

日販セグモ株式会社

[絹本着色豊臣秀吉像] 公益財団法人宇和島伊達文化保存会所蔵

秀吉に関する知識を問う、初の検定試験。階級は「立身出世級」と「大返し級」の二階級からなり、「立身出世級」は秀吉誕生～太政大臣就任まで、「大返し級」は秀吉の一生が出題範囲です。特に「大返し級」は40分で100問の問題が出題され、秀吉の中国大返しの時のような、類まれなるスピードと正解を導き出す判断力が求められます！出題範囲を網羅した受験者必携本『 戦国歴史検定 秀吉編 [公式テキスト] 』も6月22日にぴあより発売されます。

検定は全国どこでもご自宅からPC、スマホ、タブレットを使用して受験できるオンライン検定と"長浜城特別会場"で開催。秀吉が初めて城主になった記念の城で腕試しするのはいかがでしょうか。

さらに、スペシャルな企画が決定！

長浜城特別会場受験者のうち「大返し級」成績上位7名を「令和の賤ヶ岳の七本槍」と讃え、「一日城主」として認定！「一日城主」朱印状を交付し、長浜城での「一日城主」体験へご招待します。その他、特別会場ならではのレアな特典をご用意しています。詳しくは公式サイト(https://www.kentei-uketsuke.com/hideyoshi/)をチェック！

※長浜城特別会場は定員があるので、お早めにお申込みください。

特別会場が設置される長浜城（滋賀県長浜市）

本日より、「戦国歴史検定～秀吉編～」公式サイト(https://www.kentei-uketsuke.com/hideyoshi/) にて、お申し込み受付をスタート。立身出世級・大返し級を併願でお申し込みされる方は、「天下統一割」と称すお得な併願割引も。

秀吉が大好きな人だけでなく、興味を持ち始めた初心者も大歓迎！この勝負をかけた戦いに挑んでみませんか？

◆戦国歴史検定～秀吉編～ お申込しみはこちら（公式サイト）

https://www.kentei-uketsuke.com/hideyoshi/

～戦国歴史検定～秀吉編～の見逃せないポイント～

◆戦国史好き垂涎！秀吉といえば、の名場面を描いた錦絵入りの合格認定証を手に入れよう

検定の特典も秀吉の派手好きを象徴するがごとく豪華絢爛。

「立身出世級」「大返し級」とも、合格者には秀吉の活躍が描かれた錦絵入りの合格認定証が付与されます。

◆あなたの気持ちを奮い立たせる！受験者全員プレゼント

「戦国歴史検定～秀吉編～」受験者全員に、秀吉の花押入りオリジナル巾着袋をプレゼント！

兵糧や小物を忍ばせて、いざ出陣！

◆戦国歴史検定～秀吉編～ 概要◆

〇主催

戦国歴史検定～秀吉編～実行委員会

○企画・運営

日販セグモ株式会社

〇後援（申請中）

長浜市／公益社団法人 長浜米原観光協会

○実施日

2026年11月8日（日）

○監修

黒田 基樹（駿河台大学教授）

○開催方法

オンライン検定・長浜城特別会場（定員あり）

○申込締切

2026年10月13日（火）

○実施級・受験料 ※すべて税込

【オンライン検定】

立身出世級／5,500円 大返し級／6,600円 天下統一割（併願割引）／10,000円

【長浜城特別会場】

立身出世級／6,500円 大返し級／7,500円 天下統一割（併願割引）／12,000円

〇問題形式

四者択一方式

〇出題範囲・問題数

【立身出世級】

秀吉が誕生してから、1586年に太政大臣に就任するまでを出題範囲とします。

全80問を60分でチャレンジしていただきます。

秀吉のように準備を盤石に整え、じっくり取り組むことが求められます。

【大返し級】

秀吉の一生を出題範囲とします。

全100問を40分でチャレンジしていただきます。

秀吉の中国大返しの時のように、常識はずれの速さで解くことが求められます。

〇合格基準

【立身出世級】

おおむね正答率60％以上で合格

【大返し級】

おおむね正答率70％以上で合格

○公式テキスト

『 戦国歴史検定 秀吉編 [公式テキスト] 』

6月22日発売／ぴあ刊／2,200円（本体2,000円＋税）

『 戦国歴史検定 秀吉編 [公式テキスト] 』 ぴあ刊



※丸善ジュンク堂書店などの全国の書店、Amazon、楽天Booksなどのネット書店にて購入可能です。

○公式サイト

https://www.kentei-uketsuke.com/hideyoshi/

○結果発表

2026年12月上旬より全受験者へ結果通知を送付。合格者へは合格認定証を送付いたします。