ドンデコルテ、『菌と鉄』TVCMに出演!! メイキングもあるよ!!

株式会社講談社[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=weFZkSJ-F-g ]

（本編CMのサムネイル ドンデコルテ出演!!『菌と鉄』PV【目覚めるな】編）

「別冊少年マガジン」で連載中の『菌と鉄』のTVCMに大人気お笑い芸人・ドンデコルテの小橋共作&渡辺銀次の2人が声で出演中！ 作品にちなんで金（菌）曜日に公開となった。

アフレコ現場に密着したメイキングバージョンも同時公開!!

「自分と似ているキャラクターは？」

「『菌と鉄』の面白いところは？」

漫画好きで知られる渡辺銀次が語り尽くす!!

競合他社の漫画を愛読していることがばれてしまうというハプニングもそのまま収録!!

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pt1LImTByco ]

（メイキングのサムネイル ドンデコルテが即興漫才!? 『菌と鉄』PVメイキング&インタビュー）





ドンデコルテ＋片山先生のサイン色紙が当たるキャンペーンも「別冊少年マガジン」公式エックスにて近日開始予定！ *写真のサインに片山先生のサインが入ります。

「別冊少年マガジン」公式エックス

https://x.com/BETSUMAGAnews

＜担当者コメント＞

私がドンデコルテさんの大ファンでお願いしました。お二人とも以前から本作を読んでくださっていたと聞き、きっと社交辞令だろうと思っていたのですが…本当に細かいところまで読んでいただいているということが伝わってきて感激いたしました！

キノコが好きな人も、そうでない人も楽しめる漫画です。アニメをきっかけにぜひ原作コミックスも読んでいただけますと幸いです！

『菌と鉄』は2026年夏シーズンにTVアニメ放映が決定している“菌類”による管理社会を描いたディストピアSF。これまでにも「きのこ」を連発したエックスの広告が気持ち悪すぎて話題になってきた。

SNS広告はグロすぎると停止になることから、リアルな菌の表現に規制をかけるため苦肉の策としてキノコをキノコで隠すという手法がとられた。ところがこの手法は予想に反して大きな反響があり、それ以来味を占めた公式が「キノコいじり」を続けている。

きのこばかりプッシュする「別冊少年マガジン」公式

https://x.com/BETSUMAGAnews/status/2029138365594169478

『菌と鉄』片山あやか

その星は、徹底した管理社会だった。人類は菌類に支配され、あらゆる自由を奪われた。"イレギュラー"――最強の兵士・ダンテは、ひとりの少女との出会いをきっかけに、この世界の理を覆す決意をした。――かくして少年は、星に背く。また君に会うために。