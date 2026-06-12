Garminが「Meta AIグラス」にライブデータを提供

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社（以下、Garmin）は、Metaとの協業を発表しました。これにより、日本でも発売開始となった「Oakley Meta Vanguard」はじめとしたMeta AIグラスに、パーソナライズされたトレーニング情報とアラートが提供されます。対応するGarminウォッチおよびサイクリングコンピューターとペアリングすることで、トレーニング中にリアルタイムのフィットネスデータを音声で受け取ることができます※。このハンズフリーの音声操作によるトレーニング体験は、外部アプリやウォッチフェイス、データ項目などをGarminデバイスにダウンロードできる「Garmin Connect IQ Store」からダウンロードできるMeta AIアプリによって実現します。

※Meta AIを使用するすべての機能には、Meta AIアプリがインストールされたスマートフォンとのペアリングが必要です。

「Metaとの協業により、『Meta AIグラス』にGarminのリアルタイムのフィットネス指標とアクティビティ後のインサイトを提供可能になったことを大変嬉しく思います。ハンズフリーでパーソナライズされたGarminデータを受け取りながらトレーニングできるため、ユーザーはパフォーマンスを最適化し、集中力を維持することができます。」 - スーザン・ライマン（Garmin グローバル・コンシューマー・マーケティング統括責任者）

■Garmin Connect IQ StoreのMeta AIアプリで、新しいトレーニング体験を

- 音声によるMeta AIリアルタイム統計情報「Hey Meta」と呼びかけるだけで、ペース、速度、心拍数などの特定の指標をリクエストし、AIグラスからリアルタイムの情報を音声で聞くことができます。集中力を途切らせることなくトレーニングに没頭できます。- LEDステータス表示ペアリングしたグラスのビジュアルLEDを、ペース・心拍ゾーン・パワーゾーンなどさまざまな目標に応じて設定できます。- 自動キャプチャ＆ハイライト動画パフォーマンス指標やマイルストーンに基づき、グラスが自動的に動画を撮影。Meta AIモバイルアプリで、トレーニング後のハイライト動画を確認できます。

＜対応するGarminウォッチまたはサイクリングコンピューター、そしてMeta AIモバイルアプリを組み合わせることで、さらに豊富なインサイトを取得＞

- アクティビティサマリーMeta AIモバイルアプリで、実践的なアクティビティサマリーを確認してパフォーマンスを向上させましょう。Meta AIに話しかければ、AIグラスに直接インサイトを届けることも可能です。- アクティビティシェアMeta AIモバイルアプリで、距離・速度などのパフォーマンス指標のグラフィックオーバーレイを動画や写真に追加し、Instagram・Facebook・WhatsAppでシェアできます。

特設ページはこちら :https://www.garmin.co.jp/minisite/who-we-work-with/oakley-meta/

▼AIグラス「Oakley Meta Vanguard」 の詳細は以下をご覧ください。（Meta公式サイト）

詳細を見る :https://www.meta.com/jp/ai-glasses/oakley-meta-vanguard/

■Garmin Connect IQ Storeについて

スマートフォンアプリ「Garmin Connect IQ Store」は、対応するGarminデバイスをより自分らしくカスタマイズできるオールインワンプラットフォームです。数千種類におよぶアプリ、ウォッチフェイス、音楽ストリーミングサービスなどをダウンロード可能。Google PlayおよびApple App Storeからアクセスできます。

https://apps.garmin.com/ja-JP

【ガーミンジャパン株式会社について】

Garminはアメリカ合衆国で創業されたGPS機器のパイオニアです。2020年秋、ヘルスプロモーション、ソリューション事業、研究などのニーズに合わせ、独自のソリューションをサポートするグローバルプロジェクト「Garmin Health」を日本でもスタートさせました。Garminならではの使いやすさと多彩な機能性を有するウェアラブルデバイスを活用し、スポーツ＆アクティビティシーンだけでなく日常生活における健康管理・健康増進、そして最先端の研究などをサポートします。

https://www.garmin.co.jp/

【Metaについて】

Metaは、人工知能と没入型テクノロジーを駆使して、人と人とのつながりの未来を構築しています。2004年のFacebook創設以来、Messenger・Instagram・WhatsAppなどのアプリを通じて世界中の数十億人を支援してきました。現在Metaは、2次元スクリーンを超え、より深いつながりと新たな可能性を生み出す体験へと進化を続けています。

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

＜本情報に関する読者からのお問い合わせ先＞

ガーミンジャパン株式会社

https://www.garmin.co.jp/

〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

TEL：049-267-9114 FAX：049-267-9124 E-mail：jp_Info@garmin.com