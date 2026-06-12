医療×ディープテック領域のスタートアップ・NovAccel社が「Recboo」を導入し、3ヶ月で化学エンジニア・放射線管理責任者・セールスなど創業コアメンバー7名の採用を実現

株式会社ノックラーン

HRコンサルティング(採用コンサル～採用代行の一気通貫型)サービス「Recboo」を提供する株式会社ノックラーン（東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、株式会社NovAccel（茨城県土浦市、代表取締役：山下 了様）を対象とした導入事例インタビュー記事を公開しました。

NovAccel社は、超伝導加速器技術を活用し、がん治療に用いられる医療用放射性同位体「アクチニウム225」の製造に挑むディープテック系スタートアップ企業です。大学発の最先端技術を持ち、「世界のがん治療を変える」という大義のもと事業を推進しています。

事業計画が想定以上のスピードで進行する中、急速な組織立ち上げが急務となった同社。

同領域では、そもそも専門の採用エージェントが少なく、求人を公開しても応募が集まらないことも珍しくありません。

一般的に1ポジションあたり6ヶ月以上時間を要するなか、Recbooの採用代行サービスを活用することで、リファラル採用の限界を突破。

医療×ディープテック領域のスタートアップという稀有な領域かつ、ターゲットも国内に数百人規模しか存在しない希少な人材ながら、わずか3ヶ月で創業コアメンバー7名の採用を実現しました。

採用を本格化させた背景

導入事例記事はこちら :https://recboo.com/case/novaccel/

NovAccel社は、事業が想定以上のスピードで進行する中、加速器設計・法規制対応・安全管理など高い専門性を持つコアメンバーの確保が急務となりました。

当初はリファラル採用で対応していましたが、専門性の高い人材を採用するには限界があり、スカウト媒体の活用も検討しておりました。

採用ノウハウがあまりない状態で「スカウトを送るだけでは採用は成立しない」と判断し、候補者との細かなコミュニケーションから面談調整・選考推進まで、採用オペレーション全体を任せられるパートナーとしてRecbooを導入いただきました。

Recbooが担ったこと

Recbooは以下を一貫して支援し、採用を加速しました。

・複雑な事業内容・採用要件の深い理解と、求人票・スカウト文面への的確な反映

・ATS未導入の環境下でも、候補者の評価、候補者のステータスを正確に管理

・面接評価シート・質問項目を独自に作成し、採用オペレーションを1から設計・整備

・ビズリーチの登録者数データをもとに必須要件を市場実態に合わせて再定義し、質を担保

しながら母集団を拡大

・ペルソナ設計・ターゲット選定のスピーディかつ的確な推進

・候補者とのコミュニケーション・面談調整・温度感管理・選考推進

・Slackを活用した採用ルール整理と候補者対応フローの早期整備

結果として、無駄なスカウトや面談を減らしながら、3ヶ月で7名の創業コアメンバー採用を実現。

導入事例記事はこちら :https://recboo.com/case/novaccel/

■ 導入企業コメント株式会社NovAccel 共同創業者 代表取締役 山下 了様

「Recboo」さんに入っていただいたことで、一気に採用が加速しました。

しかも、ただ速いだけではなく、非常に丁寧でした。当社の複雑な事業内容や採用要件を理解したうえで、求人票やスカウト文面に的確に反映していただけたことが大きかったと思います。

もし自分たちだけで採用していたら、採用まで1年はかかっていたと思います。

株式会社NovAccel 共同創業者 取締役 福元 啓介 様

若いスタートアップだと、まずは自分たちでやってみたいという考え方になりやすいと思います。一方で、我々のような“大人なスタートアップ”は、採用がどれだけ大変かも分かっていますし、そこに割ける時間があまりないことも分かっています。

当社のように、組織の中核を担う大事な人材を、一人ひとり丁寧に採っていきたい会社に「Recboo」はおすすめです。

導入事例記事はこちら :https://recboo.com/case/novaccel/

「Recboo」でこれまでに支援させていただいた企業様は累計50社にのぼり、うちスタートアップ企業においては約70%が支援後にアップラウンド・IPO・M&A・黒字化のいずれかを達成しています。

「専任人事を置く前に採用を前進させたい」「次ラウンドに向けて即戦力を確保したい」企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「Recboo」導入事例集も以下にて公開しております。

導入事例資料はこちら :https://recboo.com/wp/examples_form/

Recbooサービス概要

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心に、CxOなどのハイレイヤー採用・AIエンジニア、研究開発職などの希少職種などを支援しております。

主に、シード～シリーズBを中心にスタートアップの支援実績を多数もち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

採用支援先の70%がIPO/M&A/黒字化/アップラウンドを達成しております。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・累計50社を支援後、70%の割合でアップラウンド/IPO/M&A/黒字化を達成

・提携VC70社以上。

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

株式会社ノックラーン 企業情報

「Recboo」の詳細はこちら :https://recboo.com/

株式会社ノックラーンは、スタートアップ企業の中途採用をサポートするサービス「Recboo」を提供するベンチャー企業です。

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

メールアドレス：info@knocklearn.com