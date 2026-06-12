【リサ・ラーソン】萩焼で生まれた「にっぽんのリサ猫」最新作。10匹目の猫《夏時雨（なつしぐれ）》が登場。

株式会社トンカチ

株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）は、スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンによる「にっぽんのリサ猫」シリーズの新作《にっぽんのリサ猫（十番、萩）夏時雨》の予約受付を、オンラインショップ「トンカチストア」（ https://shop.tonkachi.co.jp/ ）にて、開始しました。

本作は、山口県萩市の窯元とともに制作した、シリーズ10匹目の猫です。窯元独自の釉薬を重ねることで生まれた、夏の通り雨を思わせるやさしいミントカラーが特徴です。

にっぽんのリサ猫（十番、萩）夏時雨



全国を旅する野良猫「にっぽんのリサ猫」第七弾の舞台は、山口県萩市です。

絵や模様による装飾ではなく、土と釉薬、そして焼成によって表情を作る萩焼。「夏時雨（なつしぐれ）」は、窯元が独自に調合した釉薬を重ねることで、やさしいミントカラーを表現しました。夏の強い日差しのなかに一瞬だけ訪れる、涼しい通り雨のような、みずみずしい質感が魅力です。

詳しくはこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2338-010

にっぽんのリサ猫プロジェクト：

https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/ll_lisacats

・商品概要

商品名：にっぽんのリサ猫（十番、萩）夏時雨

価格：6,600円（税込）

素材：陶器（萩焼）

サイズ：W11×H4.5×D3cm

※現在ご予約受付中です。7月上旬以降順次出荷予定となります。

商品ページ：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2338-010(https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2338-010)

・山口県萩市の「萩焼」

リサが描いた野良猫を箔押しした、専用の化粧箱にいれてお届けします。釉薬のムラや、細かなひび模様（貫入：かんにゅう）も特徴。頭から尻尾まで約11cmで飾りやすいサイズ釉薬のかかり方により、一点一点に表情の違いがございます。萩焼の窯元での制作風景

萩焼は、色釉を多く使ったり、絵付けや模様を施したりすることが比較的少ない焼き物です。だからこそ、釉薬のかかり方や窯の中での焼き上がりによって、一点一点に豊かな個性が生まれます。

「夏時雨（なつしぐれ）」は、窯元が独自に調合した釉薬を重ねることで、やさしいミントカラーを表現しました。窯の温度や火の入り方によって釉薬の流れ方も変わるため、同じ色でありながら、それぞれに異なる表情に仕上がっています。

夏の通り雨のように様々な表情を見せる今回の猫たちは、これまでの「にっぽんのリサ猫」シリーズと比べても、特に一匹ずつの色の個体差が豊かに現れるのが大きな魅力です。

萩焼の窯元での制作風景萩焼の窯元での制作風景

萩焼でのリサ猫は、七番の猫「 萩の小雪(https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2338-007) 」以来の2回目。

縮れ模様が特徴の「かいらぎ」で仕上げた小雪とはまた違った、新しい猫が生まれました。

・「にっぽんのリサ猫」シリーズ

リサは、日本の陶芸が本当に大好きでした。



「リサの作品を、日本全国の窯元で作ってみたい」。そんなアイデアは、彼女と仕事を始めた頃から、ずっと大切にあたためてきたものでした。

はじめは、会話の最後に夢物語のように出てくる話。けれど時が流れるうちに、それは「いつか」ではなく、必ず実現したい計画になっていきました。

こうして始まったのが、日本各地の窯元と一緒にリサ猫をつくる「にっぽんのリサ猫」シリーズです。



第一弾の益子からはじまり、丹波、瀬戸、萩へ。土地ごとの土や釉薬、窯の個性をまといながら、リサ猫たちは少しずつ旅を続けています。

【特集】にっぽんのリサ猫：

https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/ll_lisacats(https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/ll_lisacats)

シリーズ一覧はこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/collections/lisacats(https://shop.tonkachi.co.jp/collections/lisacats)

Lisa Larson （リサ・ラーソン）

1931年9月9日、スウェーデン南部に生まれる。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2000年代より株式会社トンカチ（日本）とのコラボレーションがスタートし世界的な再ブレークの契機となる。2022年スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与される。2024年3月11日没。

▽トンカチストア

https://shop.tonkachi.co.jp

▽リサ・ラーソンオフィシャルサイト

https://lisalarson.jp