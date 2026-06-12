スマートホーム＆顔認証に対応　次世代レジデンスが千葉・船橋に誕生へ

株式会社リンクジャパン

株式会社リンクジャパン（本社：東京都港区、CEO：河千泰 進一 以下、当社）が開発・提供するホームIoTプラットフォーム「HomeLink（ホームリンク）」をベースとしたスマートホームサービス「eLife（イーライフ）」が、三井不動産レジデンシャル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：嘉村 徹 以下、三井不動産レジデンシャル）が2026年7月下旬に販売開始予定の「パークホームズ船橋」に採用されたことをお知らせいたします。

本物件には「eLife」が各戸に導入されており、入居者は「HomeLink」アプリを使うことで、家電・住設機器の自動制御や、遠隔操作による玄関ドアの施錠・解錠など、各入居者のライフスタイルに応じた快適性、安全性、省エネを、最新のIoT技術によって提供します。

当社「eLife」ならびにDXYZ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖 以下、DXYZ）が開発・提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」をセットで採用する物件は、三井不動産レジデンシャルにおいて初の試みです。本物件は2028年1月下旬完成、同年5月下旬の入居開始を予定しています。

本物件の特長

本物件にはスマートホームサービス「eLife」が導入されており、赤外線リモコン式家電を制御できるスマートリモコン、室温や湿度を検知してエアコンなどを自動制御する光温湿度センサーを標準採用しています。

入居者は「HomeLink」アプリを使うことで、たとえば外出先から操作ひとつで室内のエアコンを起動したり、「室温が30度になったら冷房をON」など好みの設定をもとに室内環境を自動制御したりすることができます。

そのほかにも、入居者のニーズに応じた豊富な追加オプションが用意されています。

音声指示や時間予約でコントロールできる電動カーテン、アプリから住戸玄関ドアの施錠・解錠を行うスマートロック、帰宅途中に遠隔からお風呂のお湯張りを行える給湯器リモコンなど、それぞれのライフスタイルに合わせたスマートホームへと自由にカスタマイズできます。

さらに、家事代行サービスや訪問介護サービスなどとの多彩な連携も「HomeLink」アプリの特長の一つで 、将来のライフステージに合わせて、物件をより便利にしていくことが可能です。

本物件では、エントランスやメール宅配ボックス、エレベーター、ゴミ置場に加え、各戸の玄関にDXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」が導入されています。

居住者は鍵やスマートフォンを取り出すことなく、入館から入室までを“手ぶら”でスムーズに行えるほか、最先端の顔認証技術により、なりすましなどの不正を防止し、高い安全性と安心感を実現します。

「パークホームズ船橋」について

三井不動産レジデンシャルが展開している「パークホームズ」シリーズは、多様化するライフスタイルに応える「すまいとくらしの次世代スタンダード」をコンセプトにした、高い意匠性と確かな品質を兼ね備えた分譲マンションブランドです。

利便性の高い立地にありながら、時代のニーズを捉えた付加価値を追求し、住まう人の毎日を豊かに彩る快適な住空間を提供します。

「パークホームズ船橋」は千葉県船橋市に位置しており、多様な商業施設と交通利便性が集積し、日常の快適さと都市機能を兼ね備えた千葉県有数の生活拠点です。落ち着いた住宅環境と豊かな生活圏が広がり、幅広い世代に支持される住みよいエリアとして注目されています。

物件名 ：パークホームズ船橋

所在地 ：千葉県船橋市本町1丁目1217番6他（地番）

交通 ：総武・中央緩行線「船橋」駅 徒歩4分、京成電鉄本線「京成船橋」駅 徒歩2分

敷地面積 ：1,191.95平方メートル

構造・規模 ：鉄筋コンクリート造 15階建て

総戸数 ：121戸

竣工予定 ：2028年1月下旬

引渡予定 ：2028年5月下旬

間取り ：1DK～3LDK

住居専有面積：30.51平方メートル ～68.49平方メートル

物件ＨＰ ：https://www.31sumai.com/mfr/G2302/

IoTスマートホーム統合アプリ『HomeLink』とは

「HomeLink」は、直感的に家中を管理・操作できるスマートホーム統合アプリです。

リンクジャパンが提供している自社製品のみならず、多くの他社製品・サービスと住宅をリンクすることができ、「メーカーや製品ごとにアプリがバラバラで使いにくい」といったスマートホーム普及における大きな課題の解消に寄与します。

「家に近づいたら照明をON」「室温が30度に上がったらエアコンをON」「湿度が50%に下がったら加湿器をON」など、HomeLinkでは多様な自動化設定が可能です。

また、洗練されたわかりやすい操作画面でお年寄りからお子様まで、誰でも簡単にご利用いただけます。

会社概要

会社名 ：株式会社リンクジャパン

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝4-7-1 西山ビル6/7F

代表者 ：CEO 河千泰 進一

公式HP ：https://linkjapan.co.jp/