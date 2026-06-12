『リトルナイトメア3』追加チャプター　第１弾 バックステージ 本日配信開始！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、Nintendo Switch(TM) 2/ Nintendo Switch(TM)/

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/PCデジタル版にて発売中のサスペンスアドベンチャーゲーム『リトルナイトメア3』につきまして、追加チャプター 第１弾 「バックステージ」を配信開始したことをお知らせいたします。

配信開始に伴い、ローンチトレーラーも公開いたしました。

◆追加チャプター 第１弾 バックステージ配信開始！

新しいキャラクターも登場する追加チャプターを本日配信いたしました。

◆ローンチトレーラー公開中！

追加チャプター配信開始を記念し、ローンチトレーラーも公開！

◆その他シリーズも好評発売中！

追加チャプター 第１弾 バックステージ 配信開始！

本日配信の追加チャプター 第１弾は、本編『リトルナイトメア3』で登場した“カルネヴァーレ”に続く、“バックステージ”が舞台になっています。本追加チャプターが含まれるエキスパンションパスも絶賛発売中となりますので、是非チェックしてみてください。

“バックステージ”へ、ようこそ。

スパイラルを探索していたロウとアローンは、突然引き裂かれてしまう。

ロゥは親友を探すため、カルネヴァーレの最も深い闇──舞台裏”バックステージ”へと足を踏み入れることに…。

そこには、次の「傑作」の材料となる“生きたキャンバス”を求め、人形師が潜んでいる。

光を絶やさないで――。

影の世界に飲み込まれぬよう、ロゥは光のトーチ帽を身につけた「ダイム」に頼る。

ロゥにとって、信じられるのはただそれだけ。はたして、人形師からアローンを救い出すことはできるのでしょうか。

※本製品をお楽しみいただくには、『リトルナイトメア3』本編が必要となります。

※本商品はエキスパンションパス「Secrets of The Spiral」に含まれます。重複購入にご注意ください。

ローンチトレーラーも公開中！

追加チャプター第１弾配信に伴い、ローンチトレーラーを公開しております。ロゥが出会う、新しいキャラクター“ダイム”も登場しておりますので、是非ご覧ください！

【リトルナイトメア3】 追加チャプター 第1弾 -バックステージ ローンチトレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A3jUKX2Ab14 ]

シリーズ初のVRゲーム『リトルナイトメア VR Altered Echoes』

好評発売中！

飛び込もう、目の前に広がる悪夢へ

プレイヤーはダークシックスとなり、失われた自分を取り戻すため、孤独な旅に出ます。彼女を待ち受ける恐るべき運命から逃れる方法は、ただ一つ。それは“もう一人の自分と再び巡り会う”こと。

没入感いっぱいの悪夢の世界に立ち向かおう！

各プラットフォームのご購入はこちらから！】

PlayStation(R)VR2は コチラ(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10013518) / Meta Questは コチラ(https://www.meta.com/ja-jp/experiences/little-nightmares-vr-altered-echoes/29336472685998992/) / Steam(R)VRは コチラ(https://store.steampowered.com/app/2482940)

■『リトルナイトメア VR Altered Echoes』公式サイトはこちら：https://ae-lnvr.bn-ent.net/

『リトルナイトメア3』とは

“ともに行こう、子供のころの悪夢へ”

リトルナイトメアの美しくも恐ろしい世界で、新たな冒険に出かけよう

『リトルナイトメア3』では、新たな主人公のロゥとアローンの二人が力を合わせ、「ノーウェア」から抜け出す方法を探す冒険に出かけます。

妄想に満ちた危険な世界で生き残り、謎を解いたり、トラップを回避しながら、陰に潜む危険に立ち向かいましょう。

■『リトルナイトメア3』公式サイトはこちら：https://lo3al.bn-ent.net/

■「リトルナイトメア」シリーズ 公式SNSアカウント（@LN_JP）： https://twitter.com/LN_JP(https://twitter.com/LN_JP)

シリーズ好評発売中！

『リトルナイトメア』とは

胃袋」の名を持つ謎めいた巨大船舶「モウ」に囚われた幼い少女「シックス」。

物語はシックスがモウから脱出を試みるところから始まります。幼いシックスにとって、モウは牢獄であると同時に遊び場でもあります。死の危険が至るところに潜む密室の中で、ひとり知恵を振り絞って生き抜き、出口を見つけ出すことができるでしょうか。

『リトルナイトメア』 公式サイト： https://ln.bn-ent.net/(https://ln.bn-ent.net/)

『リトルナイトメア2』とは

電波塔に支配された世界に囚われてしまった少年「モノ」。

黄色いレインコートをかぶる少女「シックス」と共に、テレビを介して世界に広がる悪の源を暴くため、２人は電波塔に向かいます。しかし、２人の前には町に住む住人達が待ち構えており２人の道を阻もうと試みます。果たして、モノは電波塔の背後に潜む謎を暴き、シックスを恐ろしい運命から救いだせるでしょうか。

『リトルナイトメア2』 公式サイト： https://n6ls.bn-ent.net/

製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2217_1_1fbd356c5556188aac6221692f42804c.jpg?v=202606121251 ]

コピーライトおよび下記注意文は必ず表記いただきますようお願いいたします。

※画面は開発中のものです。

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4” は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2026 Meta Platforms Technologies, LLC. Meta Quest and the Meta logo are trademarks of Meta Platforms, Inc.

(C)2026 Valve Corporation. Steam and SteamVR are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation.

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。