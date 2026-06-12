ランナーの走りやすさを追求したランニング用新アプリ『Run Supporter by NAVITIME』を提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）は、2026年6月12日（金）より、ランニングアプリ『Run Supporter by NAVITIME』を、新たに提供開始いたします。

『Run Supporter by NAVITIME』は、初心者から上級者まで、すべてのランナーが楽しくランニングを継続できるようサポートする、ランニング専用のアプリです。

距離と時間を計測・記録する基本機能から、「信号が少ない」など独自の条件で検索できるコース検索、ランニング中の音声サポート、達成感を形にする完走認定機能などの多彩な機能で、ランナーがいろいろな場所を走り、飽きずに楽しくランニング習慣を続けられるよう、サポートします。

ナビタイムジャパンは、世界中の人々がどこにいても安心・安全な移動ができるよう、さまざまな移動手段に対応したサービスを提供しており、効率の良い移動・ナビゲーションだけでなく、サイクリングやツーリング、ウォーキングなど、移動を通じて楽しむことをサポートするサービスを展開しています。

今回、これまで培ってきた独自のナビゲーション技術や、各種移動手段に特化した経路探索の知見を最大限に活用し、このたび新たにランニングという分野に特化した本アプリを開発いたしました。

近年、健康志向の高まりとともにランニングを生活に取り入れる方が増えていますが、ランニング習慣を継続することの難しさを感じる声も多く聞かれます。その中には、「信号待ちや右左折が多くて気持ちよく走れる場所がない」「いつも同じコースを走っていて飽きてしまう」といった、ランニングコースに関する課題も含まれています。

そこで、本アプリでは、単なる「記録」に留まらず、「右左折が少なく迷わない」「信号が少ない」「安全に走れる」といったランナー目線の「走りやすさ」を考慮し、移動の楽しさを追求してきたノウハウを活かしたコース提案や継続を支援する仕組みを提供します。基本機能は無料で提供し、ユーザーの皆様が心身ともに健やかな毎日を過ごせるよう、ランニング体験の価値向上を目指してまいります。

また今後は、企業や自治体とともにランニングコースを整備することで地域の魅力を再発掘し、ランニングイベントとの連携による地域活性化に貢献します。

■『Run Supporter by NAVITIME』の主な機能・特長

１.「信号が少ないルート」などランニング専用の周辺ルート検索

地図の中心から、走りたい距離を指定できる周辺ルート検索機能では、「標準」「信号が少ない」「大通り優先」の3種類のルートを検索できます。

「信号が少ないルート」は、地図データの信号位置情報を活用し、信号のある場所を通りにくいルートを算出する独自のアルゴリズムを開発。信号待ちのストレスを軽減し、立ち止まることなくスムーズに走れる体験を提供します。

２.厳選された約100本の「おすすめランニングコース」

皇居周辺や代々木公園といった全国の定番スポットから、生活圏にある走りやすいコースまで、約100本の「おすすめコース」を収録。

コースの往復が重ならない「マラソンコース」のような見やすい地図表現や、1kmごとの「関門」アイコン表示など、ランナー向けのUIを追求しています。

３.達成感を可視化する「完走認定」機能

ユーザーが検索・作成したコースやおすすめランニングコースに対して、GPSデータを元に照合し、完走できたかどうかを認定します。完走したコースをコレクションのように集めていくことで、コースを完走する達成感と様々な場所を走る楽しさを提供し、走るモチベーションの向上・維持をサポートします。

４.走りに集中できる音声案内と充実のログ管理機能

走行中、ランニングコースを外れてしまった場合には音声で通知するため、コースを地図で確認することなく、ランニングに集中できます。

走行後はタイム・距離・軌跡の記録に加え、体重や体脂肪率もアプリ内で一括管理が可能。日々の走行記録と身体データの変化をセットで振り返ることができます。

５.法人・自治体向け：オリジナルコース掲載やイベント連携をサポート

本アプリは、自治体や企業が主催するスポーツイベントや、健康促進活動のプラットフォームとしても活用いただけます。例えば、バーチャルマラソン大会の開催や、リアルな大会のプレイベントとして本番と同じコースを走る完走キャンペーンの実施、地域特化型のオリジナルコースの掲載などが可能です。今後、多様なパートナーと連携し、新たなランニング体験の創出や地域活性化を支援してまいります。

■『Run Supporter by NAVITIME』アプリ概要

・料金：無料

・ダウンロード

▶iOS(https://apps.apple.com/jp/app/id6757530027)

▶Android OS(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.navitime.runner)

■法人企業からのお問い合わせ先

『Run Supporter by NAVITIME』では、企業や自治体の健康促進活動の支援として、ランニングイベントの掲載や、イベントコースとの連携などのお取り組みも可能です。

お問い合わせ先：ナビタイムジャパン 公共交通事業部 run_supporter@navitime.co.jp

「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。

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