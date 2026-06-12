イギリス Photonics Technologies社製 物理実験・光学研究向けレーザーおよび周辺機器 輸入・販売開始のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、Photonics Technologies Ltd.（以下「Photonics Technologies社」と表記）製レーザーおよび光学実験機器の輸入・販売を開始いたしました。

Photonics Technologies社はイギリスを拠点とするレーザー・フォトニクス関連機器メーカーであり、10年以上にわたり物理実験装置やレーザー製品の開発・供給を行っています。大学・研究機関・教育機関を中心に、多様なレーザー応用分野に向けた製品を展開しており、研究用途から教育用途まで幅広いニーズに対応しています。

学部生向け実験室用レーザー「HEXA-BEAM Laser」をはじめ、電気光学変調器（EOM）、レーザー周波数安定化システム、レーザービーム安定化システム、各種分光セルなどの製品を展開しています。大学・研究機関・教育機関向けに、教育用途から研究用途まで幅広いニーズに対応したソリューションを提供しています。



当社は、Photonics Technologies社製品を大学・研究機関・企業の研究開発部門向けに提案可能です。教育用途から先端研究用途まで幅広いニーズに対応し、用途や実験環境に応じた製品選定をサポートします。

また、Photonics Technologies社に加え、同社以外にも300社を超える海外メーカーのレーザー・光学関連製品を10万点以上取り扱っています。製品選定やお見積りについては、下記までお気軽にお問い合わせください。

■ 製品URL

https://www.symphotony.com/manufacturers/photonics-technologies/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響

グローバルソーシング部 担当：菱田

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：gs-inquiry@symphotony.com

■製品ラインナップ

＜HEXA-BEAM Laser＞

本製品は、光学実験やレーザー干渉実験向けに設計された教育・研究用途のレーザーシステムです。1台のレーザー光源から6本のビームを生成できる構成を採用し、干渉現象や回折、ビーム伝搬などの光学原理を視覚的かつ効率的に学習できます。大学や教育機関における実験実習用途に適しており、光学教育の理解促進や実験環境の充実に貢献します。

＜電気光学変調（EOM）＞

電気光学変調器（EOM）は、レーザー光の位相制御に用いられる光学デバイスです。3～25 MHzの変調周波数と400～1500 nmの幅広い波長帯に対応し、高耐損傷性のMgOドープLiNbO₃結晶を採用しています。大学や研究機関におけるレーザー実験や光学研究向けの製品としてご利用いただけます。

＜光電増幅器＞

光電増幅器は、レーザー光の強度や位相、偏光状態を高速かつ高精度に制御するためのソリューションです。量子技術、レーザー計測、光通信、分光分析などの先端研究分野において利用されており、高い安定性と再現性を実現します。研究用途を中心に、精密な光制御が求められるさまざまな実験・開発環境で活用されています。