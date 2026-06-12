積水化学工業、「SUUMO AWARD 2026」で優秀賞2年連続受賞、今年は「品質と価格のバランス部門」で評価

積水化学工業株式会社

積水化学工業株式会社 住宅カンパニー（プレジデント：吉田 匡秀）は、株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一）が主催した新築マンション顧客満足度調査「SUUMO AWARD 2026」において、分譲マンションデベロッパー・販売会社の部（首都圏）「品質と価格のバランス部門」にて優秀賞を受賞しました。当社の受賞は昨年に続き2年連続受賞となります。

■受賞の背景

ハイムスイート川崎小島新田 (神奈川県川崎市)

当社は、2018年より積水化学グループの技術力を結集しESG経営の具現化を図るまちづくり「SEKISUI Safe&Sound Project※1」を展開。2019年には分譲マンションブランド「ハイムスイート」を立ち上げました。

戸建住宅「セキスイハイム」で培ったスマート技術や、災害に強い積水化学グループのインフラ技術を幅広く採用し、「スマート&レジリエンス」を実装。首都圏において、「ハイムスイート」を中心に、計12カ所・1,894戸（未販売含む）を供給し、安心・安全で利便性の高い住まいとコストパフォーマンスの両立を追求してまいりました。

今回の受賞は、お客様視点でのハイムスイートブランドの取り組みが、“品質と価格のバランス”という観点で高く評価されたものです。

■受賞コメント

【積水化学工業株式会社 常務執行役員

住宅カンパニー レジデンシャル事業統括部長 八木健次 コメント】

この度は「SUUMO AWARD 2026」において、昨年に引き続き2年連続での受賞、今年は「品質と価格のバランス部門」にて優秀賞を受賞できましたこと、大変光栄に存じます。

本受賞は、新築マンションを購入いただいたお客様からのご評価によるものであり、当社の住まいづくりへの拘りが評価いただけましたことを大変嬉しく、誇りに思うとともに、功績を支えてくれた社員一人ひとりに心より深い敬意と感謝を申し上げます。

当社は、グループの総合力を活かした積水化学のまちづくり「Safe：基盤整備による安心・安全」「Sound：利便性・サービスの向上」「Safe&Sound：維持管理」をコンセプトに、お客様目線を大切に、安全性・利便性・快適性を備えた住まいづくりに真摯に取り組んでまいりました。

今後も品質と価格のバランスに優れた住まいの提供を通じて、お客様のより良い暮らしと持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■分譲マンションブランド『ハイムスイート』の特長

１．【スマート】 IoT技術の活用で、快適・便利で安心な暮らしをサポート

住民専用アプリ「NiSUMU※2」を活用した独自のタウンマネジメントを展開。先進のIoT技術等を活用し、まちの運営管理や防犯・生活サービス、コミュニティ支援など、快適・便利・安心して暮らせる環境を提供するとともに、時代に合わせたサービスのアップデートを目指しています。

２．【レジリエンス】災害に強い積水化学グループの技術で、安心・安全な暮らしを確保

災害に強い積水化学グループのインフラ技術を幅広く採用し、災害時に住まいを守るだけでなく、災害後も早く元の生活に戻れるようレジリエンス性を高めることで、安心・安全な暮らしの実現を目指しています。

■「購入者が選ぶSUUMO AWARD」 とは

ハイムスイート成田ＮＴハイムスイートつくば万博記念公園ハイムスイート川崎小島新田

「SUUMO AWARD」は、首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県）で新築マンションを購入した方々を対象に、マンションデベロッパー・販売会社や管理会社の品質や価格、取り組み内容など、さまざまな観点で優れた企業を表彰する式典です。

調査は2006年より継続的に実施しており、2018年からは特に評価の高い企業やその取り組みを広く公表するとともに、業界全体のサービス向上や業務改善の促進、さらには持続可能な社会の実現への寄与を目的として「SUUMO AWARD」としての表彰を開始。

2023年より授賞式も開催されており、業界全体の発展とともに、消費者のより快適な住まい探しに寄与していくことが期待されます。

※1：積水化学グループのまちづくり「SEKISUI Safe&Sound Project」：https://www.sekisuiheim.com/safeandsound/

※2：株式会社Secualと当社が共同開発したスマートタウン向け統合サービス。別途各自で各種設定が必要です。

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