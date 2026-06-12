株式会社三松のFashion Consulting Roomがメガネブランド「Zoff（ゾフ）」の新商品「パーソナルカラーで選ぶサングラス」を監修

株式会社三松

着物、ドレスを中心にハイグレード・ハイクオリティなファッションを、トータルで提案・創造する、創業93周年を迎えた株式会社三松（所在地：東京都渋谷区 代表：齋藤徹）の、Fashion Consulting Roomがメガネブランド「Zoff（ゾフ）」の新商品「パーソナルカラーで選ぶサングラス」を監修しました。

●株式会社三松のFashion Consulting Roomが監修した、

メガネブランド「Zoff（ゾフ）」の新商品「パーソナルカラーで選ぶサングラス」全24種を

6月5日(金)～WEB限定店舗で発売

「パーソナルカラーで選ぶサングラス」は、一人ひとりの肌・瞳・髪の色といった個性に調和し、魅力をより引き出す「パーソナルカラー」に着目したサングラスです。サングラスのシェイプは顔型に合わせてボストンとウェリントンを採用。顔の印象を大きく左右するフレームやレンズの色を、自分に似合うカラーで選ぶことで、肌を明るく見せ、洗練された印象を演出。さらに、クマやくすみを目立ちにくくするなど、自然に美しさを引き立てます。似合う色をまとうことで、日常のスタイルをより魅力的にアップデートできるアイウェアです。

パーソナル診断の専門知識を持つ株式会社三松のFashion Consulting Roomが監修のもと、肌なじみや印象を考慮したラインアップを展開します。特設ページでは、「パーソナルカラー診断」を公開。簡単な質問に答えるだけで、自分の肌のトーンや雰囲気に合ったカラータイプを知ることができ、それぞれのタイプに最適なサングラスを提案します。診断結果に基づき、自分に似合うフレームやレンズカラーを直感的に選べる設計とすることで、「自分に似合うサングラスが分からない」という不安の解消をサポートします。

商品概要

商品名：

パーソナルカラーで選ぶサングラス

種類・価格：

Spring Type・Summer Type・Autumn Type・Winter Type⇒各2型6種ずつ 全24種 \9,900

※＋\4,400～で度付きレンズへの変更が可能です

発売日：

2026年6月5日（金）

取扱：

Zoff公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff ZOZOTOWN店、Zoffアイルミネ店、Zoff Amazon店、Zoff and ST店

特設ページ：

https://www.zoff.co.jp/shop/contents/personalcolor_sunglasses.aspx(https://www.zoff.co.jp/shop/contents/personalcolor_sunglasses.aspx)

●パーソナルカラー監修：株式会社三松 Fashion Consulting Room

「Zoff(ゾフ)」の新商品「パーソナルカラーで選ぶサングラス」を発売するにあたり、当社ではパーソナルカラーの「自己診断チャート表」、診断結果に連動した「似合うカラーのレンズとフレームの組み合わせ」、および「サングラスのカラーチャート」を監修いたしました。

●“似合う”をビジネスの武器に。

大手アパレルも導入するパーソナル診断コンサルティング事業を展開。

当社は、パーソナルカラー診断をはじめ、骨格スタイル診断、顔タイプ診断など、個性を可視化するパーソナル診断を活用した企業向けコンサルティング事業を展開しています。

これまで大手アパレル企業や商業施設を中心に、セミナー・イベントのプロデュース、EC監修など数多くの実績を積み重ねてまいりました。

当社の最大の特徴は、ブランド責任者の経歴を持つアナリストが在籍している点にあります。

単なる理論の提供にとどまらず、実際の現場視点からリアルな課題を分析し、実践的なパーソナルスタイリングをサポート。

感性だけに頼らない“似合う”のロジックを、企業の売上拡大、接客力の向上、そして確かな顧客満足度の向上へと繋げています。

Fashion Consulting Room 公式サイト：

https://fashion-analytics.jp/