「パパこれ、よかね。」をキャッチコピーに掲げる「CALL&RESPONSE」が福津市のイオンモール福津に新店舗をオープン！ご来店者全員にオリジナルポーチをプレゼント！

CALL＆RESPONSE株式会社CALL&RESPONSE イオンモール福津店_1

CALL&RESPONSE株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役：長江正勝）が運営する、「パパこれ、よかね。」をキャッチコピーに掲げる、洋服界隈の課題解決に特化した福岡発のメンズブランド「CALL&RESPONSE（コールアンドレスポンス）」は、6月12日、福岡県福津市のイオンモール福津2階に「CALL&RESPONSE イオンモール福津店」をオープンしました。

また、オープン特典として、ご来店のお客様全員に、「CALL&RESPONSE」がプロデュースしたCALL COFFEE hakataオリジナルポーチをプレゼントいたします。

「CALL&RESPONSE イオンモール福津店」概要

CALL&RESPONSE イオンモール福津店_2

所在地：福岡県福津市日蒔野6丁目16番地の1 イオンモール福津2階

電話番号：070-1445-9366

営業時間：10:00 - 21:00

休業日：なし

来店特典：「CALL&RESPONSE」がプロデュースしたCALL COFFEE hakataオリジナルポーチをプレゼント

*来店特典はおひとり様1個とさせていただきます。

*数に限りがあるため、なくなり次第終了とさせていただきます。

CALL COFFEE hakataオリジナルポーチ_openCALL COFFEE hakataオリジナルポーチ_close

「パパこれ、よかね。」をキャッチコピーに掲げるブランド「CALL&RESPONSE」とは

CALL&RESPONSE logo

「CALL&RESPONSE」は、パパの洋服界隈の課題解決に特化した福岡発のメンズブランドです。「CALL&RESPONSE」の洋服は、着ていて自分が快適で、人前に出ても不快感を与えないことを重要と考え、「パパにおすすめできる国内メンズブランドNo.1」を目指しています。

洋服そのものを楽しむより、家族との時間をより楽しく、日常生活をより便利に暮らすためのものでありたい。という考えのもと、奥様、お子様から評判を得られるような商品を企画、開発、販売しています。

「CALL&RESPONSE」の全てのアイテムは、下記の特徴を備えております。

・ストレッチ素材

・自宅で洗濯可能

・夜洗濯、朝には乾く

・アイロンいらず

・組み合わせ可能

着ない時間もスマートに過ごせることを考えた服を、ぜひ、一度お試しください。

「CALL&RESPONSE」公式オンラインストアURL：https://call-response.biz/

「CALL&RESPONSE」公式インスタグラムURL：https://www.instagram.com/callandresponse_official/

CALL&RESPONSE株式会社について

2006年10月に設立。九州、福岡エリアを中心に、メンズブランドを展開しております。現在、店舗急拡大中で、2024年はコロナ前と比較して、約5倍の売り上げを達成しました。さらに、カフェの運営やアートイベントも手がけています。

CALL&RESPONSE株式会社ステートメント

「あたらしいあたりまえ、つぎつぎと。」

どんなきっかけでもいい。どんなカタチでもいい。

ファッションでも､カルチャーでも､アートでも、

「あったらいいな」と思うものをつくろう。

「こうなったらいいな」と思うことをやろう。

わからないことこそ、新しいことだったりするから、

向き合ってみよう。

そして､新しいことを見つけたら、

ただ新しいだけではないことを確かめよう。

たいせつな人やたくさんの人にとっていいことなのか、

いつか当たり前になるものなのか確かめよう。

そして､当たり前がつまらなくなったら更新しよう。

さあ「あたらしい あたりまえ」を次々と。