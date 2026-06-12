千葉県、エンの『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』で副業「デジタル広報クリエイター」の採用が決定

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2026年2月に千葉県の『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）を実施。多数の方にご応募いただき、副業ポジションである「デジタル広報クリエイター」の採用が決定しました。下記、採用担当者と入庁予定者のコメントを紹介いたします。

プレスリリース https://corp.en-japan.com/newsrelease/2026/44622.html

特設ページ https://www.enjapan.com/project/chiba_2602/

※上記プレスリリースや記事は公募開始時（2026年2月13日）に掲載されたものです。

採用担当者 コメント

社会経済環境が変化していく中、複雑・多様化する行政課題に対し、一層スピード感を持って的確に対応していくために、民間の優れた知見や豊富な知識、高度なスキルを県政に活用させていただきたいと考えています。

令和4年度に、民間企業で働きながら県で副業を行っていただく「副業人材」の募集を開始して以降、これまでに24名の方を採用しており、今回の募集においても多くの方からご応募いただき、即戦力となる１名の方をお迎えすることができました。

今後も様々な分野で、副業人材として皆様のお力添えをいただきたいと考えていますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

（千葉県 総務部 人事課長 明珍 昌文氏）

採用決定者 コメント

＜経歴＞大学卒業後、WEB広告代理店に勤務し、SNSを中心とした広告運用・コンサルタント業務に着手。その後、放送局にて、コンテンツ制作や企画セールスなどを担当し、現在は新規事業担当として、ゲーム、教育、小売りなどの業界開拓や、スタートアップ支援とそれに伴う事業戦略立案、広報支援に取り組んでいる。

日に日にアップデートされるWEBマーケティングの業務に、中長期的に携わりたいと漠然と考えておりました。今回募集のポジションは、過去に経験してきたWEBマーケティングの業務に加え、動画制作という業務もあったため、いままでの経験を存分に発揮できそうだと思い、迷わず応募いたしました。

たくさんの職員の皆さんと連携しながら、“チームで働く”ことを意識して、千葉県民の皆様に有益な情報をわかりやすく届けていきたいと考えています。

本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『ミドルの転職』『AMBI（アンビ）』『エン転職』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けました。

採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』 https://www.enjapan.com/

社会的インパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー等、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結び、社会の課題解決を加速させていくプロジェクトです。

プロジェクト参画のご相談、取材・セミナーの登壇依頼などお気軽にお問合せください。

MAIL：social_impact@en-japan.com

プロジェクト経由入職者の活躍に迫るYouTube番組『Impactors』 『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』公式YouTubeチャンネルで公開中！https://www.youtube.com/@socialimpact_en

『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』を通じて千葉県庁 庁内DX啓発担当（副業ポジション）に就任した高柳岳士さんのインタビュー動画を公開しています。

https://youtu.be/wyfKOm2ca4c?si=21K3Ef2Mji0FtlwQ

プレスリリース ダウンロード

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wyfKOm2ca4c ]https://prtimes.jp/a/?f=d725-1223-14471d4062cfd8b1ac022c5f41d13393.pdf

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エン株式会社 広報担当

E-mail:en-press@en-japan.com

TEL：03-3342-6590

※メディア専用の電話番号です。

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