コロンバン原宿サロンでリゾート気分を味わう「サマーフルーツアフタヌーンティー」

株式会社コロンバン

株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 二郎、URL：https://www.colombin.co.jp/）では、コロンバン原宿サロンにて、夏を彩る贅沢なティータイムをお届けする「サマーフルーツアフタヌーンティーセット」を、7月1日（水）から9月15日（火）までの期間限定で提供いたします。また、コロンバンのキャラクター「原宿みっころ」の可愛らしいパフェも新登場いたします。

サマーフルーツアフタヌーンティーセット

\5,000（税込）

マンゴーや桃など瑞々しい旬の果実をふんだんに使用した、トロピカルで華やかな夏のアフタヌーン

ティーセットです。原宿サロンならではのパティシエ自慢の本格洋菓子が揃い、一口ごとに濃厚な甘みと爽やかな酸味の絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます。

＜上段＞

・マンゴーシトロンタルト

・ピーチマカロン

・スイカスープ ココナッツメレンゲ飾り

・マスクメロンのショートケーキ

＜下段＞

・生ハムメロンタルティーヌ

・アボカドとサーモンのサラダ

・フルーツトマトのカッペリーニ

・自社農園のジャガイモを使用したヴィシソワーズスープ

・全粒粉スコーン

＜スペシャルデザート＞

・はちみつレモンのグラニテ

平日 14:00～16:00 休日14:00～16:30 90分制、数量限定

ドリンク2杯付き（赤ワイン、白ワイン、コーヒー、全ての紅茶、ハーブティー、オレンジジュース、炭酸水、ソーダ水）

販売店舗：コロンバン原宿サロン

販売期間：2026年7月1日（水）～9月15日（火）

＊ご予約特典として、ウェルカムドリンクが付きます。

＊ドリンクのラストオーダーは30分前です。

＊使用するフルーツは入荷状況により異なりますので、予めご了承くださいませ。

＊原宿サロン店頭およびお電話（03-6450-5175）にてご予約を承ります。

＊当日は12時まで、1名様からご予約を承ります。

原宿みっころパフェ

単品 \2,200、 ドリンクセット \2,530 (税込)

「原宿みっころ」の世界観をイメージしたキュートな夏パフェが登場。ショコラアイスにマンゴーとオレンジの爽やかな風味をアクセントにしました。原宿はちみつとエキゾチックソースでお味の変化もお楽しみください。特典として、原宿みっころカードをプレゼントいたします。

ドリンクは、コーヒー、紅茶、ハーブティー3種からお選びください。1日限定10食。

販売店舗：コロンバン原宿サロン

販売期間：2026年6月19日（金）～8月31日（月）

コロンバン原宿サロン 店舗情報

住所：東京都渋谷区神宮前6-34-14 原宿表参道ビル1F

(東京メトロ千代田線 明治神宮前駅4番または7番出口より徒歩2分、JR山手線 原宿駅表参道口より徒歩5分)

営業時間：月～土 10:00～21:00 日・祝：10:00～20:00

定休日：年中無休

座席：店内44席、テラス12席

電話番号：03-6450-5175