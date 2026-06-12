コロンバン原宿サロンでリゾート気分を味わう「サマーフルーツアフタヌーンティー」
株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 二郎、URL：https://www.colombin.co.jp/）では、コロンバン原宿サロンにて、夏を彩る贅沢なティータイムをお届けする「サマーフルーツアフタヌーンティーセット」を、7月1日（水）から9月15日（火）までの期間限定で提供いたします。また、コロンバンのキャラクター「原宿みっころ」の可愛らしいパフェも新登場いたします。
サマーフルーツアフタヌーンティーセット
\5,000（税込）
マンゴーや桃など瑞々しい旬の果実をふんだんに使用した、トロピカルで華やかな夏のアフタヌーン
ティーセットです。原宿サロンならではのパティシエ自慢の本格洋菓子が揃い、一口ごとに濃厚な甘みと爽やかな酸味の絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます。
＜上段＞
・マンゴーシトロンタルト
・ピーチマカロン
・スイカスープ ココナッツメレンゲ飾り
・マスクメロンのショートケーキ
＜下段＞
・生ハムメロンタルティーヌ
・アボカドとサーモンのサラダ
・フルーツトマトのカッペリーニ
・自社農園のジャガイモを使用したヴィシソワーズスープ
・全粒粉スコーン
＜スペシャルデザート＞
・はちみつレモンのグラニテ
平日 14:00～16:00 休日14:00～16:30 90分制、数量限定
ドリンク2杯付き（赤ワイン、白ワイン、コーヒー、全ての紅茶、ハーブティー、オレンジジュース、炭酸水、ソーダ水）
販売店舗：コロンバン原宿サロン
販売期間：2026年7月1日（水）～9月15日（火）
＊ご予約特典として、ウェルカムドリンクが付きます。
＊ドリンクのラストオーダーは30分前です。
＊使用するフルーツは入荷状況により異なりますので、予めご了承くださいませ。
＊原宿サロン店頭およびお電話（03-6450-5175）にてご予約を承ります。
＊当日は12時まで、1名様からご予約を承ります。
原宿みっころパフェ
単品 \2,200、 ドリンクセット \2,530 (税込)
「原宿みっころ」の世界観をイメージしたキュートな夏パフェが登場。ショコラアイスにマンゴーとオレンジの爽やかな風味をアクセントにしました。原宿はちみつとエキゾチックソースでお味の変化もお楽しみください。特典として、原宿みっころカードをプレゼントいたします。
ドリンクは、コーヒー、紅茶、ハーブティー3種からお選びください。1日限定10食。
販売店舗：コロンバン原宿サロン
販売期間：2026年6月19日（金）～8月31日（月）
コロンバン原宿サロン 店舗情報
住所：東京都渋谷区神宮前6-34-14 原宿表参道ビル1F
(東京メトロ千代田線 明治神宮前駅4番または7番出口より徒歩2分、JR山手線 原宿駅表参道口より徒歩5分)
営業時間：月～土 10:00～21:00 日・祝：10:00～20:00
定休日：年中無休
座席：店内44席、テラス12席
電話番号：03-6450-5175